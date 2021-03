“สหกรุ๊ป” ร่วมฉลองวันเกิด “ลาซาด้า” จัดโปรฯ สุดว้าว ลดสูงสุด 90% ซื้อ 1 แถม 1 แจกโค้ดลดเพิ่ม พร้อมของแถมมากมาย

นายฐิติภูมิ โชควัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เดือนมีนาคมนี้มีแคมเปญใหญ่ที่นักชอปหลายคนรอคอย นั่นคือ มหกรรมชอปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ Lazada Surprise Birthday Sale สุขสันต์วันช้อป ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคมนี้ ซึ่ง SAHA GROUP Flagship Store ร้านค้าทางการในลาซาด้าที่รวมแบรนด์ในเครือกว่า 100 แบรนด์ ถือโอกาสพิเศษนี้ร่วมเฉลิมฉลองจัดเต็มให้แก่ลูกค้าด้วยเช่นกัน โดยจะยกขบวนสินค้าแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์ เช่น Wacoal, Lion, BSC, B'me, Arrow, Enfant, SAHAPAT, His & Her Shopsmart, Guy Laroche, และ MTI มาให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจในราคาคุ้มค่าสบายกระเป๋า มีทั้งลดราคาสูงสุด 90% ซื้อ 1 แถม 1 แจกโค้ดส่วนลดเพิ่ม ฟรีค่าส่ง แจกของแถม และความพิเศษอื่นๆ อีกมากมายโดยส่วนหนึ่งของโปรโมชันที่ร้านค้า SAHA GROUP Flagship Store จะนำมามอบแก่นักชอปในมหกรรม Lazada Surprise Birthday Sale สุขสันต์วันช้อป ตลอดทั้ง 3 วัน ได้แก่• Wacoal : เสื้อชั้นในเซต 3 ชิ้น ราคาเพียง 1,050 บาท จากราคาปกติ 2,670 บาท• Lion : ครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ ซื้อ 1 แถม 1• BSC Official Store : BSC EXPERT WHITE COLLECTION ซื้อ 1 แถม 1• B'me : ซื้อครบ 1,500 บาทขึ้นไป แถมฟรี กระเป๋าซักชุดชั้นใน กระเป๋าเก็บชุดชั้นใน และ Seamless bra รวมมูลค่า 988 บาท• Arrow : ซื้อครบ 1,900 บาท แถมเสื้อราคา 690 บาท เฉพาะ 50 ออเดอร์แรก• Enfant_Thailandbest : ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขวดนมและจุกนมสูตรผสมออร์แกนิก ทีทรีออยล์ 1 ขวด แถมฟรี 1 ถุง ในราคาเพียง 145 บาท จากราคาปกติ 270 บาท• SAHAPAT : มาม่าข้าวต้มคัพ รสปลาทรงเครื่อง แพก 3 ถ้วย ลดเหลือ 39 บาท จากราคาปกติ 54 บาท• His & Her Shopsmart : กระเป๋าผ้าล้อลากพับเก็บได้ ซื้อ 1 แถม 1 ราคาเพียง 439 บาท จากราคาปกติ 1,389 บาท• Guylarochemenswear : กางเกงในชาย Guy Laroche Cotton spandex แพก 6 ชิ้น ราคาพิเศษ 850 บาท จากราคาปกติ 1,390 บาท• MTI : แป้งนีโอโกลแกลม ราคาเพียง 495 บาท จากราคาปกติ 1,200 บาทนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันที่น่าสนใจอีกมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก SAHA GROUP Flagship Store ในลาซาด้า