JKN ยกทัพเข้าช่อง NEW 18 ซุ่มอาจมีดีลพิเศษหลังทดลองจบ

ผู้จัดการรายวัน 360 - JKN ยกทัพเข้าช่องทีวีดิจิทัล 18 ของดีเอ็น บรอดคาสต์ ลุยจัดผังรายการใหม่ นำคอนเทนต์สารบันเทิง ทั้งข่าว ซีรีส์อินเดีย สารคดีจากแบรนด์ดัง เพื่อขยายแพลตฟอร์มเสริมความแข็งแกร่งทางช่องทีวีดิจิทัลช่วงชิงผู้ชม เสริมแกร่งให้แก่ธุรกิจ Commerce กระตุ้นยอดขายสินค้า วงในชี้เป็นการเช่าเวลาทดลองก่อน 2 เดือนนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า จากแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ JKN ในปี 2564 ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแผนงานที่ต้องการนำจุดแข็งด้านธุรกิจคอนเทนต์ไปต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Commerce เพื่อผลักดันบริษัทก้าวสู่การเป็น Content Commerce Company อย่างแท้จริง จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำกัด หรือทีวีดิจิทัลช่อง NEW 18 ในรูปแบบ Business Model ที่หลากหลาย ร่วมมือกันผลิตรายการข่าว และรายการใหม่ๆ รวมถึงนำรายการต่างๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ JKN ไปออกอากาศทางช่อง NEW 18ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.อย่างเคร่งครัด และยังคงเป็นช่องที่เน้นการให้ข่าวสาร และสาระความรู้เช่นเดิม โดยจะนำรายการข่าวมาออกอากาศรวม 7 ชม.ต่อวัน เช่น รายการเจาะข่าวเช้า ทันข่าวเที่ยง เกาะติดข่าวเย็น รายการ JKNCNBC Tonight รายการลิขสิทธิ์แบรนด์ดังระดับโลก ทั้งสารคดี และความบันเทิงอย่างซีรีส์จีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างฐานผู้ชม และกระแสนิยมในคอนเทนต์ตามมาปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการตกลงร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะทราบความคืบหน้าในเร็วๆ นี้ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่มีหลากหลาย Business Model ที่ผสานจุดแข็งระหว่างกันอย่างลงตัวทั้ง JKN และดีเอ็น บรอดคาสต์ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินงานของ 2 บริษัท โดย JKN จะได้ประโยชน์จากการขยายแพลตฟอร์มการออกอากาศไปสู่ทีวีดิจิทัลจากเดิมที่ออกอากาศผ่านช่องทีวีดาวเทียม ซึ่งจะส่งผลให้ JKN สามารถหารายได้จากการขายเวลาโฆษณาได้มากขึ้นขณะที่ช่อง NEW 18 จะได้ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากผู้ชมที่ต้องการคอนเทนต์ข่าว ซึ่งเป็นรายการคุณภาพในการสร้างฐานผู้ชมทางช่องให้เพิ่มมากขึ้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN กล่าวว่า การผนึกกำลังร่วมมือกันในครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Commerce ในการขยายฐานลูกค้าและสามารถสื่อสารด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้ชมได้โดยตรง หรือ Direct to Consumer (D2C) ผ่านการซื้อเวลาโฆษณาหรือ Tie-in สินค้าในรายการที่ JKN ผลิตขึ้น ซึ่งจะทำให้กลุ่มธุรกิจ Commerce ของ JKN ในปีนี้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากแผนรุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และจะสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น“ความร่วมมือกันระหว่าง JKN กับ NEW 18 ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากการนำจุดแข็งของ JKN ในด้าน Content ที่มีความหลากหลาย ไปช่วยเสริมสร้างความน่าสนใจในการออกอากาศทางช่อง NEW 18 ที่จะทำให้สถานีได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมคอข่าวที่มากขึ้น ขณะที่เราก็สามารถขยายฐานกลุ่มผู้ชมจากแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียมไปสู่ทีวีดิจิทัล และยังช่วยส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Commerce ในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขายให้แก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป” นายจักรพงษ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การที่เจเคเอ็นเข้ามาสู่ช่อง 18 ครั้งนี้ ถือเป็นการทดลองก่อนระยะเวลา 2 เดือน เริ่มออนแอร์วันที่ 8 มีนาคม 2564