JKN ส่งหลากคอนเทนต์บันเทิง จัดเต็มทุกแพลตฟอร์ม

‘แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์’ ผู้บริหาร JKN Global Media เจ้าแม่คอนเทนต์เบอร์ 1 ของอาเซียน นำทัพซีรีส์อินเดีย รายการข่าว JKN-CNBC และสารคดีชั้นนำระดับโลก ยึดผังรายการทีวีดิจิทัลช่อง 3, ช่อง 8, ช่อง 9, ช่อง GMM25, ช่อง PPTV และอมรินทร์ทีวี พร้อมนำจุดแข็งด้าน CEO Branding ปั้นคอนเทนต์ออนไลน์ลงช่อง YouTube : JKN Official จัดเต็มครบรส ทั้งรายการวาไรตี้ มิวสิกวิดีโอ ทอล์กโชว์ เสิร์ฟผู้ติดตาม มากกว่าครึ่งล้านราย เตรียมปล่อยคอนเทนต์ Real Anne’s Family ลงช่องยูทูป หลังสร้างปรากฏการณ์ยอดวิวถล่มทลายจากการปล่อย MV 4 เพลง รวมยอดชมกว่า 55 ล้านวิว และ MV พิเศษที่สร้างจากเรื่องราวชีวิตจริง Anne's Love Story รักเลือกได้ ออกไป 2 ซีรีส์แล้ว คนดูมากกว่า 40 ล้านวิว ชี้ช่วยสร้างโอกาสในการ Tie-in สินค้าเข้าถึงผู้บริโภค หนุนยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค แจ้งเกิดธุรกิจ Commerce เต็มตัวจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำในการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์อันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน มีจุดแข็งด้านลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่มีความหลากหลายทั้ง 8 กลุ่ม ครอบคลุมสาระและความบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้ปีนี้ JKN ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้แก่ทีวีดิจิทัลในประเทศไทยที่ให้ความสนใจในการนำลิขสิทธิ์คอนเทนต์จาก JKN เพื่อไปสร้างเรตติ้งผู้ชมมากขึ้น ประกอบด้วย สารคดีประสบการณ์โลก ออกอากาศทางช่อง 3, ซีรีส์อินเดีย ‘ศิตารา และแผนรักลวงใจ’ ลงผังช่อง 8, ‘ศนิ ปาฏิหาริย์เทพพระเสาร์’ เรื่องราวอิงตำนานของพระเสาร์ (God Shani) จ้าวแห่งความยุติธรรม ออกอากาศทางช่อง GMM25, ‘คืนปล่อยผี’ ซีรีส์หลอนแห่งตำนานภูตผีปีศาจจากแดนภารตะ ออกอากาศทางช่อง 9 และ ‘มหากาลี’ ซีรีส์ภารตะที่โด่งดังจากการออกอากาศผ่านทางช่อง 3 มาออกอากาศอีกครั้งในช่อง PPTV และรายการ JKN-CNBC Around the World ที่ออกอากาศในช่องอัมรินทร์ทีวีนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ โดยนำจุดแข็ง CEO Branding มาสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งรายการวาไรตี้ มิวสิกวิดีโอ รายการทอล์กโชว์ เพื่อให้ผู้บริโภครับชมผ่านช่อง YouTube: JKN Official ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามในช่องทางนี้กว่า 520,000 ยูสเซอร์ หลังจากที่ผ่านมา ยอดชมมิวสิควีดีโอ เพลงสั่งหัวใจให้เลือกใครไม่ได้, ขอเป็นคนของเธอ, เสน่หา, ลมหายใจที่สิขิตเอง ที่มียอดชมรวมกันกว่า 55 ล้านวิว หรือมิวสิกวิดีโอ Anne’s Love Story รักเลือกได้ ที่ออกอากาศไปแล้ว 2 ตอน มียอดชมกว่า 40 ล้านวิว โดยล่าสุด เตรียมส่งคอนเทนต์รายการ Real Anne’s Family ซึ่งเป็นตอนพิเศษที่รวมความน่ารักของน้องแอนดรูว์และน้องแองเจิ้ล ให้กลุ่มแฟนคลับได้รับชมผ่านช่อง YouTube เพิ่มเติมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN กล่าวว่า การนำรายการลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อออกอากาศผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล รวมถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านช่อง YouTube: JKN Official จะส่งผลดีต่อธุรกิจ Commerce ได้อีกด้วย เนื่องจากบริษัทฯ จะโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในรูปแบบของการ Tie-in เพื่อช่วยโปรโมทสินค้าเข้าไปยังกลุ่มผู้รับชมโดยตรงผ่านทางช่อง YouTube ทำให้ผู้บริโภคได้รับรู้และก่อให้เกิดกระแสในการสร้างยอดขายแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของ JKN ซึ่งจะเกิดผลดีในอนาคตต่อกลุ่มธุรกิจ Commerce ให้เติบโตเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้“เรานำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์คอนเทนต์มาผนวกกับ CEO Branding เพื่อให้เกิดการรับรู้ของตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม ผ่านการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์สำเร็จรูปให้แก่ทีวีดิจิทัลและการผลิตคอนเทนต์ผ่านทางช่องยูทูป ที่ช่วยสร้างกระแสและความนิยมของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดยอดขายในกลุ่มธุรกิจ Commerce ภายใต้ JKN Global Living Network ให้เติบโตขึ้นในอนาคต” แอน-จักรพงษ์ กล่าว