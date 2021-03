‘‘JKN’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘กัญชง” จัดเต็มขายผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์ม

ผู้จัดการรายวัน 360 - JKN จับกระแสมาแรง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘กัญชงแท้’ ออร์แกนิก พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปทั่วประเทศ ตั้งเป้ากว่า 10 รายการ เสิร์ฟตรงใจตอบตรงโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เจ้าแรกที่จัดจำหน่ายขายปลีกผ่าน New Normal Distribution ตั้งเป้าขายผ่านสื่อทีวีครบทุกช่อง จัดเต็มทุกสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม. ได้พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ‘DOD’ เป็นผู้ผลิตเอ็กซ์คลูซีฟให้ ‘JKN’ แต่เพียงผู้เดียวจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า “หลังจาก อย.ได้อนุญาตให้มีผลิตภัณฑ์กัญชงในไทย บวกกับกระแสความนิยม ‘กัญชง’ ที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มาแรงทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้กัญชงเป็นสารสกัดสำคัญจุดแข็งของเรา คือ ความเชี่ยวชาญการทำตลาดและเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายเป็นอย่างดี จากที่เราประสบความสำเร็จที่ผ่านมากับยอดขาย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C-TRIA, Olig Fiber และ Fish Cap เป็นต้น จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารสกัดของ “กัญชง” แบบออร์แกนิก ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ และมีพันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่าง DOD เป็นผู้ผลิต“JKN มีแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบ Exclusive ผ่าน New Normal Distribution สอดคล้องวิถีใหม่ New Normal ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้าน ไม่ค่อยออกนอกบ้านหรือไปเดินตามห้างสรรพสินค้า และชอบสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากกว่า ถือว่าเราเป็นเจ้าแรกที่จัดจำหน่ายขายปลีกส่งตรงถึงผู้บริโภคผ่านสื่อโทรทัศน์ครบทุกช่อง ครอบคลุมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม และสามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง”บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นำ ‘กัญชง’ แท้ๆ มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์กว่า 10 รายการ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค เราตระหนักและได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนรายละเอียดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยร่วมกับพันธมิตร (Strategic Manufacturing Partner) คือ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ในฐานะ Strategic Partner เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคจากการนำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญการทำตลาดและการจัดจำหน่ายมาผนวกกับความชำนาญการในการผลิต จะช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ ‘กัญชง’ และผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันจักรพงษ์กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นำ ‘กัญชง’ มาเป็นส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสมอง, โปรตีนจากเมล็ดกัญชง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองในรูปแบบเจลลี, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเพื่อการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมในรูปแบบซอฟต์เจลเม็ดขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับผู้ใหญ่, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมบริโภคสำหรับนักกีฬา ที่ช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ชาสำเร็จรูปจากกัญชง, กาแฟสำเร็จรูปโอเมกา