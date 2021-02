“บีทีเอส”ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริต รฟม.ล้มประมูล”สีส้ม”ทำให้เสียหาย "ศักดิ์สยาม" กาง RFP สงวนสิทธิ์ทำได้

“บีทีเอส”ยื่นฟ้องรฟม.ต่อศาลอาญาคดีทุจริต กรณียกเลิกประมูล”สายสีส้ม”ทำให้ได้รับความเสียหาย ด้าน”ศักดิ์สยาม” ยืนยันรฟม.สงวนสิทธิ์ยกเลิก ตาม RFP ข้อ 12.1 มั่นใจเปิดประมูลดันก่อสร้างเสร็จตามแผน กาง RFP สงวนสิทธิ์ยกเลิกประมูลได้รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นฟ้อง ผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 165 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172กรณีรฟม.ดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ก่อสร้างงานโยธาด้านตะวันตก ช่วง ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ และลงทุนระบบจัดหารถไฟฟ้า พร้อมบริหารการเดินรถตลอดเส้นทาง โดยรฟม.มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคัดเลือกภายหลังจากขายเอกสารประกวดราคา มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง บีทีเอสได้ยื่นฟ้องรฟม. และคณะกรรมการมาตรา 36 ในคดีหมายเลขดำที่ 2280/2563 และศาลได้มีคำสั่ง ให้รฟม.ทุเลาการใช้หลักเกณฑ์ที่แก้ไขหลังจากขายเอกสารประมูลไปแล้วต่อมาวันที่ 3 ก.พ. 2564 รฟม.ได้ประกาศยกเลิกประมูล ซึ่งส่งผลให้ บริษัท บีทีเอสซี ซึ่งเป็นผู้ยื่นซองข้อเสนอ ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ศาลได้นัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ อท 30/2564 นี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2564นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่บริษัท บีทีเอส ยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ว่า เป็นสิทธิ์ของเอกชน ทั้งนี้ ยืนยันว่าการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) นั้น รฟม.ดำเนินการตามแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งการยกเลิกประมูลนั้น สามารถดำเนินการได้ โดย มีการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา ไว้ 2 จุดคือ ในเอกสารประกาศเชิญชวน (Request for Proposal : RFP) ข้อ 12.1 และในเอกสารแนะนำผู้ยื่นข้อเสนอ (Instructional for Proposal Submitter) ข้อ 35.1 และสายสีส้มไม่ใช่โครงการแรกที่มีการสงวนสิทธิ์ทั้งนี้การเปิดประมูลใหม่ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการมาตรการ 36 ตามพ.ร.บ.ร่วมทุน 2562 ดำเนินการกำกับดูแล และคาดว่าจะยังดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เดิมคือ สายสีส้มด้านตะวันออก จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 เปิดให้บริการช่วง ต.ค. 2567 ส่วนด้านตะวันตก จะเปิดในปี 2570สำหรับ ประกาศเชิญชวน ( RFP) ข้อ12.1 และเอกสารแนะนำผู้ยื่นข้อเสนอ (Instructional for Proposal Submitter) การสงวนสิทธิ์ ข้อ35.1 มีรายละเอียด คือ รฟม. สงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจที่จะยกเลิกการประกาศเชิญชวนข้อเสนอหรือยกเลิกการคัดเลือกโดยไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเลยหรือจะไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอผลประโยชน์สุทธิที่สูงสุดก็ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากรฟม.ได้