เปิด 10 อันดับ ฮอตฮิต โลกโซเชียลปี 2563

จากข้อมูลของ ZOCIAL EYE ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 โดย Wisesight #ZOCIALEYE ระบุว่าปี 2020 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เราขอพาทุกคนย้อนอดีตไปดูกันว่าตลอดปีที่ผ่านมา เราได้ผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้าง Wisesight ได้ใช้ ZOCIAL EYE วิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียลเพื่อหา 10 ประเด็นฮอตแห่งปี โดยวัดจากค่าเอ็นเกจเมนต์ จะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันครับ1. วิกฤตการณ์ COVID-19 116,041,589 เอ็นเกจเมนต์ตลอดทั้งปี 2020 นี้ คนไทยรวมถึงคนทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมระดับประเทศ รวมถึงการดำเนินชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนเกิดคำว่า New normal และขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก็ได้เกิดการระบาด COVID-19 ระลอก 2 ขึ้น ท่ามกลางความมุ่งมั่นในการพัฒนาวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก และการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ของภาครัฐ เอกชน และพวกเราทุกคนจะทำให้เราสามารถข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันอีกครั้งครับ2. BLACKPINK กับซิงเกิ้ล How You Like That 63,818,713 เอ็นเกจเมนต์ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในวงการเพลง เมื่อ BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปดังระดับโลก ที่มีสาวไทยมากฝีมือย่างลิซ่าเป็นหนึ่งในสมาชิก ได้ Come Back อย่างยิ่งใหญ่สมกับการรอคอย และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากซิงเกิ้ลใหม่ How You Like That3. ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ 30 ปี 28,662,178 เอ็นเกจเมนต์อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีของแฟนบอล เมื่อลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี สร้างความดีใจให้กับชาวหงส์แดงเป็นอย่างมาก4. ตูน Bodyslam แต่งงาน ก้อย รัชวิน 24,965,893 เอ็นเกจเมนต์เรื่องน่ายินดีของวงการบันเทิงไทย เมื่อคู่รักมาราธอนอย่างตูน-ก้อย ก็ได้ลั่นระฆังวิวาห์ แต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งชาวโซเชียลก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมาก5.ลุงพล 22,268,583 เอ็นเกจเมนต์“น้องชมพู่” เด็กสาวที่เสียชีวิตอย่างปริศนา แต่เรื่องราวกลับตาลปัตร จากลุงพล “ผู้ต้องสงสัย” กลายเป็น “ผู้น่าสงสาร” สู่เส้นทางคนดังของสังคม จนท้ายที่สุดสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงบทสรุปของคดีของน้องชมพู่ จะจบลงอย่างไร และสังคมกำลังหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า?6. เรือดำน้ำ 14,216,771 เอ็นเกจเมนต์การจัดซื้อ “เรือดำน้ำ” ของรัฐบาลกับการถกเถียงอย่างมากในโซเชียลจากหลายฝ่าย จนท้ายที่สุด เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ทางกองทัพเรือก็ได้มีมติว่าให้เลื่อนการจัดซื้อออกไปก่อน7. เยาวชนปลดแอก 10,962,692 เอ็นเกจเมนต์เรื่องราวของคนรุ่นใหม่กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” (Free YOUTH) รวมตัวชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยสู่ประเทศไทย8. ยังคั่นกู 10,570,161 เอ็นเกจเมนต์แฮชแท็กยอดนิยมในโลกทวิตเตอร์ จากซีรีส์เรื่องดัง “เพราะเราคู่กัน 2gether the series” นำแสดงโดย “ไบรท์” และ “วินทร์” ความสนุกของละครเรื่องนี้การันตีด้วยกระแสตอบรับที่ดีมากจนเกิดแฮชแท็ก “#ยังคั่นกู” ที่ผวนออกมาเป็นคำว่า “ยังคู่กัน”9. #ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ 9,827,370 เอ็นเกจเมนต์แฮชแท็กเดือดที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมวันที่ 16 ส.ค. คณะประชาชนปลดแอกได้ก้าวเดินเพื่อเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง10. ส้มหยุด 8,710,573 เอ็นเกจเมนต์ปิดท้ายด้วยกระแสไวรัลแห่งปี ที่มาแรงแบบไม่มีอะไรมากั้นกับการแจ้งเกิดของแม่สิตางศุ์ บัวทอง กับกระแส “ส้มหยุด” ที่โชว์พลังเหนือธรรมชาติใน TikTok หยุดส้มที่กำลังกลิ้งๆ ได้อย่างน่ารัก และได้รับการตอบรับจากเหล่าคนดัง และชาวโซเชียลไปอย่างล้นหลามในปี 2020 เราได้ผ่านเรื่องราวมามากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลกอย่าง COVID-19, ความเคลื่อนไหวทางการเมือง, วงการบันเทิง รวมถึงเรื่องราวอันหลากหลายบนกระแสในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้สะท้อนภาพรวมของสังคม มุมมองความคิดที่แตกต่าง ท่ามกลางกระแสโซเชียลที่มีประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้เราอาจหลงลืมบางสิ่ง หลายเรื่องราวที่ยังไม่ได้จบลงเหมือนกระแสข่าวที่เงียบหายไป แต่ไม่ว่าอย่างไร เราก็หวังอย่างยิ่งว่าปี 2021 จะเป็นอีกปีที่ดี และน่าจดจำของทุกคนครับที่มา : เก็บข้อมูลผ่าน ZOCIAL EYE ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563#Wisesight #ZOCIALEYE