เผยรายชื่อสาวที่สวยที่สุดปี 2020 “ลิซ่า” ได้รองท็อป “ญาญ่า” นักแสดงไทยหนึ่งเดียวในลิสต์

ท่ามกลางรายชื่อของคนดังหน้าสวยที่มีหลากหลายอาชีพทั้ง นักแสดง, นางแบบ, นักร้อง, และอินฟลูเอนเซอร์ กว่า 125,000 คน จากกว่า 40 ประเทศทั้วโลก ทาง TC Candler ได้จัดอันดับ 100 สาวที่สวยที่สุด เพื่อเป็นการนำเสนอ “ความงามในอุดมคติแบบใหม่” ซึ่งไม่ได้ดูที่ความงามแบบสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ยังดูไปถึงความสง่างาม ความคิดริเริ่ม ความกล้าหาญ ความหลงใหล ความมีระดับ ความสุข คำมั่นสัญญา และความหวังซึ่งถูกฝังไว้อยู่บนใบหน้าที่สวยงามงานนี้สาวๆ เค-ป็อป เข้ามาติดอันดับตรึม มีทั้ง ยูกิ จาก ( G )-Idle ในอันดับที่ 98 , ชองฮา นักร้องเดี่ยวมากความสามารถ อันดับที่ 89 ,โซลาร์ จาก MAMAMOO อันดับ 76 , แทยอน อันดับที่ 71, แชวอน หนึ่งเดียวจากวง IZ*ONE ติดอันดับที่ 61, โซมี อันดับ 58 , ซึงฮี CLC อันดับ 53แชร์ยอง วง ITZY อันดับ 48 , นาอึน APINK อันดับ 46 , น้องใหม่มาแรงอย่าง หนิงหนิง สาวจีนจากวงที่เพิ่งเดบิวต์อย่าง aespa ก็มารงที่อันดับ 43 ส่วนสาวไทยอย่าง สร ชลนสร สัจจกุล นักร้องสาวจากวง CLC ก็ติดอันดับที่ 37 เลยทีเดียว ด้านสาวสวย ซึลกิ จากวง Red Velvet อยู่ที่อันดับ 18ยูอา สาสวสวยจากวง Oh My Girl เข้ามาติดในลิสต์เป็นปีที่ 3 โดยอยู่ที่อันดับ 12 ส่วนอดีตสาวที่ครองอันดับหนึ่ง 2 ปีซ้อนในปี 2014 และ 2015 และเป็นอดีตสมาชิกวง After School อย่าง นานะ ก็ติดอยู่ที่อันดับ 8 ในปีนี้ ซึ่งนานะ ยังเคยขึ้นอันดับหนึ่ง สาวหน้าสวยแห่งทศวรรษ 2010s ด้วยขณะเดียวกันเกิร์ลกรุ๊ปสาวอย่างวง Twice ก็ไม่เคยหายไปจากการจัดอันดับ โดยปีนี้เข้ามาติดอันดับถึง 5 คนด้วยกัน จีฮโย อันดับ 79, แชยอง อันดับ 66 , โมโม อันดับ 34 , ซานะ อันดับ 29 และ จื่ออวี๋ อันดับ 4 โดยปีที่แล้ว จื่ออวี๋ ขึ้นอันดับ 1 สาวที่สวยที่สุดประจำปี 2019ทางด้านเกิร์ลกรุ๊ปมาแรงอย่าง BLACKPINK ก็เข้ามาติดครบทุกคน พี่ใหญ่อย่าง จีซู อยู่ที่อันดับ 50, โรเซ่ ตามาที่อันดับ 31 ด้านแร๊ปเปอร์สุดเซ็กซี่อย่าง เจนนี่ ตามมาที่อับ 22 ขณะที่ ลิซ่า แร๊ปเปอร์สุดเฟียสน้องเล็กชาวไทย ก็เป็นรองท็อป อยู่ที่อันดับ 2 ปะจำปี 2020ด้านนักแสดงสาวชาวไทยอย่าง ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์ เข้ามาเป็นตัวแทนบันเทิงไทยหนึ่งเดียวอยู่ที่อันดับ 41 ประจำปีนี้ ส่วนอันดับ 1 ของปี 2020 ตกเป็นของ ยาเอล เชลเบีย นางแบบ-นักแสดงสาวชาว อิสราเอล ที่มีอายุเพียง 19 ปี โดยปีที่แล้วเธอเข้ามาติดอยู่ที่อันดับ 2 และอยู่อันดับ 3 ในปี 2018 เรียกได้ว่าค่อยๆไต่อันดับสูงขึ้นเรื่อยๆจนคว้าอันดับ 1 มาครองได้ในที่สุด100 Kate Beckinsale99 Anok Yai98 Yuqi (Song Yu Qi)97 Ozgu Kaya96 Ivana Yturbe95 Nana Okada94 Marion Cotillard93 Lina Qishawi92 Maralgua Dashnyam91 Priyanka Chopra90 Nathalie Emmanuel89 Chungha (Kim Chungha)88 Tarlan Parvaneh87 Ju Jingyi86 Ariana Grande85 Maudy Ayunda84 Gulnazar83 Janice Joostema82 Ellie81 Thao Nhi Le80 Selena Gomez79 Jihyo (Park Jihyo)78 Valentina Sampaio77 Jena Frumes76 Solar (Kim Yong-sun)75 Esra Bilgic74 Lin Yun73 Bettinah Tianah72 Chloe Grace Moretz71 Taeyeon70 Natalie Portman69 Ishihara Satomi68 Angelina Danilova67 Lily Collins66 Chaeyoung (son Chae-young)65 Margot Robbie64 Dolorez Lorenzo63 Zhu Zhu62 Germaine61 Chaewon (Kim Chae-won)60 Khin Wint Wah59 Jasmine Tookes58 Somi (Jeon So-mi)57 Franciny Ehlke56 Nana Komatsu55 Taylor Hill54 Jassita Gurung53 Seunghee (Oh Seung-hee)52 Vienna Maryce51 Golshifteh Farahani50 Jisoo (Kim Ji-soo)49 Moa Sandell48 Chaeryoung (Lee Chaer-young)47 Audreyana Michelle46 Naeun (Son Naeun)45 Emilia Clarke44 Pooja Hegde43 Ningning (Ning Yizhou)42 Natalya Tsevelchugova41 Urassaya Sperbund40 karolina Pisarek39 Dilraba Dilmurat38 Emma Watson37 Sorn (Chonnasorn Sajakul)36 Lupita Nyong'o35 Camilla Belle34 Momo (Hirai Momo)33 Anna De Armas32 Jade Weber31 Rose (Park Chae-young)30 Sonia Ammar29 Sana (Minatozaki Sana)28 Dasha Taran27 Zhou Dongyu26 Hande Ercel25 Yamamoto Maika24 Kaylyn Slevin23 Jennie Kim22 Jourdan Dunn21 Gal Gadot20 Oktyabrina Maximova19 Banita Sandhu18 Seulgi (Kang Seul-gi)17 Anna Van Patten16 Lauren Tsai15 Ella Balinska14 Liza Soberano13 Naomi Scott12 YooA (Yoo Shi-ah)11 Ivana Alawi10 Nancy Jewel McDonie9 Josie Lane8 Nana (Im Jin-ah)7 Halima Aden6 Thylane Blondeau5 Emma Nereng4 Tzuyu (Chou Tzuyu)3 Meika Woollard2 Lisa (Lalisa Manoban)1 Yael Shelbia