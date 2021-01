บทสรุป MV "ไอดอล-เกิร์ลกรุ๊ปไทย" สุดปังปี 2020

แน่นอนว่า ในยุคสมัยที่ใครๆ ก็เข้าถึงสื่อได้ จึงสามารถวัดความสำเร็จของเพลงได้ไม่ยากนักจึงประมวลผลความนิยมเพลงของวงต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ยูทูปเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบกันว่า ในปี 63 ที่ผ่านมา มีผลงานใดบ้างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงขึ้นแท่นเบอร์ 1 อย่างต่อเนื่อง แม้ความนิยมจะลดลงตามกาลเวลา แต่ในปี 63 พวกเธอก็ได้สร้างปรากฏการณ์จากเพลงลูกทุ่งอีสานจังหวะสนุก ประกอบภาพยนตร์ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ เพลงรองในซิงเกิ้ลที่ 8 จนฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง และยังทำให้เพลง "จากใจผู้สาวคนนี้" ซิงเกิ้ลเดี่ยวของ "โมบายล์-พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค" สมาชิกรุ่นที่ 1 ได้รับความนิยมถึง 13,833,248 วิว ด้วยขณะที่ 2 ซิงเกิ้ลหลักที่ปล่อยออกมาในปี 63 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มียอดชมในหลักล้าน ทั้ง High Tension จากซิงเกิ้ล 8 ที่มีผู้ชม 4,947,561 วิว และ Heavy Rotation เพลงฮิตในตำนานของ AKB48 ที่มีผู้ชม 4,510,502 วิว รองลงมาคือเพลง เธอนั่นแหละ (Can you…?) ที่ทำร่วมกับ Grab food มีผู้ชม 2,550,594 วิว , วิ่งไปสิ...เพนกวิน (Hashire! Penguin) 891,214 วิว , วิ้งค์ 3 ครั้ง (Wink wa 3 Kai) 823,522 วิว , IT'S LIFE เพลงเดี่ยวของ "เฌอปราง อารีย์กุล" หัวหน้าวง มีผู้ชม 609,896 วิว , Ma Ma Milk ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ร่วมกับ ไทย-เดนมาร์ก มิลค์ แลนด์ มีผู้ชม 468,146 วิว และ It’s me เพลงเดี่ยวของ "จิ๊บ-สุชญา แสนโคต" สมาชิกรุ่น 1 มีผู้ชม 408,257 วิว ส่วนเพลง วาโรตะ พีเพิล (Warota People) ซิงเกิ้ลอัลบั้ม 3 ก็ถูกเลื่อนเปิดตัวออกไปเป็นปี 2564เกิร์ลกรุ๊ป 4 นักแสดงสาวจากค่ายใหญ่ GMMTV ที่เปิดตัวในนามเมื่อ พ.ย.62 พร้อมซิงเกิ้ลแรก "ชักช้า(เอิงเอย)" (Loading Love) มาในปี 63 ก็เปลี่ยน 2 ตัว S ตรงกลางชื่อเป็นตัว Z มีซิงเกิ้ลใหม่คือที่ฟีธเฌอริ่งร่วมกับ "นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์" นักแสดงหนุ่มค่ายเดียวกัน ซึ่งฉายบนยูทูปเมื่อ 5 ส.ค.จนถึงตอนนี้มียอดผู้ชมแล้วถึง 10,962,820 วิว3 สาวพี่น้องตระกูลอดีตนักร้องขวัญใจวัยรุ่นยุค 2000 ทั้งคู่หูและหันมารวมตัวทำเพลงในนามตั้งแต่ปี 61 ในปี 63 ก็ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่มาถึง 2 เพลง โดยเพลงที่ฟีธเฌอริ่งกับ "เจนนี่ ปาหนัน" พิธีกรสาวข้ามเพศ ซึ่งเปิดตัวเมื่อ 19 ก.พ.ก็ได้รับความนิยมมีผู้ชมสูงถึง 7,806,999 วิว ก่อนจะปล่อยเพลง ช่วยเธอได้ (When you cry) เป็นซิงเกิ้ลที่ 2 ของปีเมื่อ 8 ต.ค.และก็มีผู้ชมอยู่ 266,066 วิวยูนิตพิเศษความร่วมมือระหว่าง iAM ต้นสังกัดของ BNK48 กับค่ายเพลงระดับโลก Universal Music ที่ดึงไอดอลสาวและจับมาปั้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบจริงจัง เปิดตัวอย่างฮือฮาบรรดาเหล่าโอตะ กับเพลงเมื่อ 7 ต.ค.และก็ได้การตอบที่ดีมากจากคนนอกวงการไอดอล มีผู้ชมถึง 6,698,956 วิว ต่อมา 19 พ.ย.ได้ปล่อยเพลง วานิลลา (Vanilla) ก็มีผู้ชมถึง 1,897,798 วิวกระแสดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับวงน้องสาวของ BNK48 ที่เปิดตัว MV ซิงเกิ้ลแรก(เพลงของวง NGT48) เมื่อต้น ก.พ.และก็พาเพลงไปถึงล้านวิวภายในไม่กี่สัปดาห์ จนล่าสุดมียอดวิวสูงถึง 3,389,711 วิว ก่อนจะปล่อยซิงเกิ้ลที่ 2 "Melon Juice" (เพลงของวง HKT48) ที่มี "สิตา ธีรเดชสกุล" และ "คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม" ซึ่งกำลังฮอตสุดๆ เป็นเซ็นเตอร์คู่ เมื่อสิ้น ต.ค.แม้ยังยอดชมจะยังไม่ถึงล้าน แต่ก็มีคนดูทั้งสิ้น 567,886 วิวในปี 63 มีสมาชิกถอนตัวไปหลายคน และด้วยสถานการณ์ทำให้วงปล่อย MV มาเพียงเพลงคือซิงเกิ้ลที่ 2 ตั้งแต่ต้น ม.ค.ที่ได้ “เจเจ-ชญาดา สุขกสิ” เป็นเซ็นเตอร์และเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเธอกับ DAISY DAISY ซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมไปถึง 1,076,162 วิว แต่ก็แว่วมาว่าในปี 64 จะมีซิงเกิ้ลใหม่ให้ได้ชมกันอย่างแน่นอน7 สาวผู้ชนะการประกวดรายการ 4EVE Group Star ของค่ายเวิร์กพ้อยท์ จนกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่วงเพิ่งเปิดตัวซิงเกิ้ลแรกไปเมื่อ 23 ธ.ค.กับ MV ที่งานสุดอลังสมกับเป็นลูกหม้อค่ายใหญ่ และผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็มีผู้ชมมากถึง 845,223 วิวเกิร์ลกรุ๊ปสายร้องน้องใหม่ที่ไม่ธรรมดา เปิดตัวครั้งแรกเมื่อช่วงต้นปี 63 มีสมาชิก 4 คน ก่อนจะปล่อยมินิอัลบั้มแรก PRETZELLE DAY 3 เพลง ในช่วงปลาย พ.ค.โดยซิงเกิ้ลแรกเปิดตัวเมื่อ 28 พ.ค.ซึ่งก็มียอดผู้ชมสูงถึง 335,527 วิว ถัดมา 22 มิ.ย. ได้ปล่อยเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง "เตเตรุ" ที่ทำร่วมกับเกาหลีใต้ ก็มีผู้ชม 64,709 วิว ส่วนเพลงสุดท้ายในมินิอัลบั้ม เมื่อโลกนี้มีเธอ (I'M GLAD) ที่ใช้ประกอบละครเรื่องเล่ห์เกมรัก ซึ่งฉาย MV เมื่อ 31 ก.ค. ก็มีผู้ชม 24,824 วิว ขณะที่สาวๆ กลุ่มนี้ปัจจุบันเหลือสมาชิก 3 คน คือ "อิ๊น" , "บะหมี่" และ "ไอซ์"เกิร์ลกรุ๊ปอีกวงที่เปิดตัวเมื่อปี 62 และมีเพลงดังทั้งแฟนโซน และแฟนในอนาคต มาปี 63 ก็มีผลงานอีกหลายเพลง แต่มี MV จริงจังเพียง 1 เพลงคือเผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค.ซึ่งก็มียอดผู้ชม 328,268 วิวรางวัลแด่ผู้ชนะจากการโหวต My Oshimem ของสมาชิกคือซิงเกิ้ลเดี่ยวฝีมือการแต่งของ "บอยด์ โกสิยพงษ์" ที่แฟนๆ รอมานานกว่าครึ่งปีจนได้ชมและฟังกันเมื่อต้น ก.ค.แม้ช่วงแรกจะมียอดดูไม่มากนัก แต่พอผ่านมาครึ่งปีกลับมีผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 211,519 วิว ขณะที่ SWEAT16 ซึ่งมีสมาชิกยุติบทบาทไปหลายคน ก็เพิ่งปล่อย MV ซิงเกิ้ลที่ 6 DAMAGE NO.10 เพลงหลักในรอบปีครึ่ง เมื่อต้น ธ.ค.หลังเลื่อนมาถึง 2 ครั้ง และตอนนี้ก็มีผู้ชมเพิ่มขึ้นที่ 120,300 วิวไอดอลสาวน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปี 63 แต่แฟนๆ ไอดอลหลายคนอาจคุ้นหน้าเพราะบางส่วนคือสมาชิกเดิมของยูนิต "เอฟเอ็มเอ พาร์เฟต์" (FMA Parfait) Cm Cafe ที่ยุติบทบาทกับวงเมื่อต้นปี พร้อมเปิดตัว MV ซิงเกิ้ลแรกเมื่อ 15 พ.ค.ซึ่งก็ได้การตอบรับที่ดีจนมีผู้ชมถึง 151,561 วิวแล้วเป็นอีกวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในปีนี้ ทั้งโครงสร้างการบริหาร , สมาชิกคนสำคัญทั้ง “ไข่มุก” และ “เอ็มม่า" ออกจากวง และการปรับสมาชิกให้เข้ากับยูนิตต่างๆ รวมถึงการรับสมาชิกเพิ่ม จนกลายเป็นวงที่น่าจะมีไอดอลมากที่สุดรองจาก BNK48 ฉะนั้นตั้งแต่ช่วง ก.ค.หลังจากนั้นจึงยังไม่มี MV ชิ้นใหม่ให้ได้ชมกัน แต่ว่าเพลงซิงเกิ้ลเดบิวท์ของยูนิตที่ปล่อยมาเมื่อ 3 ก.พ.ก็ทำยอดชมได้ถึง 119,367 วิว แม้ว่ายูนิตนี้จะถูกยุบในเวลาต่อมา นอกจากนี้วงยังได้ปล่อย MV ซิงเกิ้ลพิเศษ 3 เพลง คือ นี่คือความรัก (This is love) ที่ขับร้องโดย "ไข่มุก" , "เนิร์ส" อดีตสมาชิกวง และ "มีมี่" สมาชิกยูนิต Cheesypie มีผู้ชม 41,906 วิว , แล้วแต่ (Up to u) ที่ร้องโดย "อะตอม" และ "เบบี้" สมาชิกยูนิต Cheesypie และ "แพรวา" มีผู้ชม 27,503 วิว และ สอนหน่อย (Train) ที่ร้องโดย "อเล็กซิส" และ "เฟย์" สมาชิกยูนิต Honey Toast และ "นาโฮะ" สมาชิกยูนิต Cheesypie มีผู้ชม 16,988 วิวคือซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของไอดอลสาววงที่เพิ่งเปิดตัว MV ไปเมื่อ 11 ธ.ค.และไต่ระดับความนิยมจนมีผู้ชมอยู่ที่ 110,672 วิว โดยในปีนี้ FEVER ได้ออก MV เพลงรองของซิงเกิ้ลที่ 2 อีก 2 เพลง คือ NGLMD (Never Gonna Let Me Down) ที่ร้องโดย "ใบบัว" , "ซี" , "ฟรอย" , "ปาย" , "ป็อป" และ "ซู" มียอดชม 54,267 วิว และเพลง Stop! ที่ร้องโดย "ใบเฟิร์น" , "ใบหม่อน" , "บีม" , "บีมบีม" , "บอส" และ "สแปม" มียอดชม 67,117 วิวเกิร์ลกรุ๊ปอีกวงที่เปิดตัวในปี 63 โดยมีอดีตนักร้องเด็ก "น้องเบนซ์ จูเนียร์" เจ้าของเพลงสู้โว้ยเมื่อ 16 ปีก่อน กลับคืนวงการในวัยสาวสะพรั่ง ร่วมกับเพื่อนสมาชิกอีก 4 คนที่มาในสไตล์เพลงยุค 90s ปล่อยเพลง WHY เป็นซิงเกิ้ลแรกเมื่อ 31 ส.ค.มียอดผู้ชม 53,732 วิว ตามมาด้วยเพลงที่ 2เมื่อ 26 พ.ย.และผ่านมาเดือนกว่าๆ ก็มีผู้ชมแล้ว 109,135 วิวนับเป็นอีกวงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 63 สำหรับที่มีสมาชิกรุ่น 1 ออกไปจนหมดเหลือเพียง "ไอซ์" , "มาทิลด้า" สมาชิกรุ่น 2 และ "แฟนนี่" รุ่น 2.5 แต่หลังจากนั้นก็ได้สมาชิกรุ่น 3 เพิ่มมาอีก 3 คน คือ "มิวสิค" , "มิซากะ" และ "มิโฮะ" นอกจากนี้ยังร่วมมือกับญี่ปุ่นด้วยการเป็นวงน้องสาวประจำประเทศไทยในค่าย I-GET เปลี่ยนทั้งโลโก้และตัวอักษรวง และยังใช้เพลงจากค่ายมาเป็นซิงเกิ้ลใหม่อย่างด้วย โดยเปิดตัว MV ไปเมื่อ 30 ก.ย.ท่ามกลางกระแสโจมตีถึงมุมกล้องที่สื่อไปทางเพศจนเป็นดรามามาพักนึง แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมถึง 105,211 วิวในตอนนี้5 สาวที่มาในรูปแบบวงดนตรีเจ-ร็อคไอดอล จากค่ายใหญ่อย่าง "เลิฟอิส" เปิดตัวเมื่อต้นปี 63 พร้อมกับพรีซิงเกิ้ล AS YOU WISH ซึ่งก็มีผู้ชม 29,232 วิว แต่หลังจากนั้นก็ได้เผย MV ซิงเกิ้ลแรกเมื่อ 10 ส.ค.และจนถึงตอนนี้ก็ทำยอดผู้ชมได้ถึง 104,724 วิวนอกจากนี้ในปี 63 ก็มีอีกหลายวงที่ผลิตผลงานเพลงเป็น MV ให้ได้ชมกันเป็นจำนวนมาก แต่อาจยังไม่ประสบความสำเร็จในด้านจำนวนผู้ชมนัก อาทิ วงที่ประกาศแยกย้ายไปเมื่อ 31 ธ.ค.ก็ผลิตผลงานถึง 3 เพลง คือ Philophobia , My Moon และ เป็ด (Duck's Dream) , วงที่เกิดปัญหาสมาชิกส่วนใหญ่ประกาศออกจากวง ก็มี MV เพลง ปั่นป่วน เป็นซิงเกิ้ลสุดท้ายที่พวกเธอได้ร่วมงานกัน , วงก็มี MV เพลง อ้อน และ Look At Me เป็นผลงานทิ้งท้ายของสมาชิกยุค 2 ที่ได้ถอนตัวจากวงแบบยกทีม , วงที่เปิดตัวด้วยเพลง Breathing ก่อนจะประสบปัญหาภายในจนสมาชิกออกไปเกือบครึ่งวงรวมทั้ง MV เพลงซิงเกิ้ลที่ 2 ของอย่าง โลกความรักสีชมพู , วงกับเพลง Splash! ที่เคลมว่าเป็นไอดอลวงแรกที่ใส่ชุดว่ายน้ำใน MV , ไอดอลจากเชียงใหม่ วงกับเพลงเปิดตัว ปรารถนา ,วงไอดอลสไตล์ญี่ปุ่นน้องใหม่ ที่เกิดดรามาให้ผู้อื่นแข่งเกมแทนสมาชิกในการแข่งขันเกม PUBG Mobile จนต้องพักงาน ก็มีซิงเกิ้ลแรกในเพลง Balance! ,วงร่วมค่ายเดียวกับ DAISY DAISY ก็ปล่อยซิงเกิ้ลแรก ร้ายนะคะ (แต่รักหมดใจ) และเพิ่งให้แฟนคลับได้ฟังซิงเกิ้ลที่ 2 ไปเมื่อ พ.ย.จนคาดว่าจะได้เห็น MV ในปีหน้า , วงไอดอลน้องใหม่ ที่ปล่อยเพลง 1 ดีกว่า 0 ออกมา และวงไอดอลสายร็อคก็ปล่อยเพลง ViVA LA RESiSTANCE ให้ได้ชมกัน แม้จะเหลือสมาชิกเริ่มแรกเพียงไม่กี่คน แต่ก็เพิ่งเปิดรับสมาชิกในรุ่น 2 มาเพิ่มความเข้มข้นของวงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมาดูกันต่อไปว่า ในปี 64 จะมีวงไอดอลผลิตผลงานเพลงให้ได้ชมผ่าน MV จนสามารถเป็นที่นิยมได้มากแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญคือ อย่างน้อยการเข้าชมหนึ่งครั้งก็เสมือนเป็นกำลังใจที่ดีที่ทำให้ไอดอลวงต่างๆ ได้มีแรงที่จะสู้ทำผลงานดีๆ กันต่อไปในอนาคต