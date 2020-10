“พาณิชย์” เผยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยฮอต ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าสนใจ ทำยอดขาย 8 ล้าน

กรมการค้าต่างประเทศเผยสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยโดนใจผู้ซื้อ หลังนำเข้าร่วมงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020 คาดยอดขายภายใน 1 ปีไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท เตรียมช่วยเพิ่มช่องทางตลาดต่อ ทั้งจัดงานแสดงและจำหน่ายร่วมกับห้าง จัดจับคู่เจรจาธุรกิจ และเพิ่มช่องทางขายในและต่างประเทศนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมในเครือข่ายจำนวน 10 รายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เช่น จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม สหรัฐฯ และแคนาดา แสดงความสนใจสั่งซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าภายใน 1 ปีจะมียอดการสั่งซื้อประมาณ 8 ล้านบาท รวมทั้งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและผู้บริโภคชาวไทยที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก ทำให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมมีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศสำหรับสินค้าที่ได้นำไปจัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่นรสสำหรับเครื่องดื่มและเบเกอรี สะตออบแห้งชนิดคืนรูปสด เครื่องดื่มน้ำมะขามแดง ซอสน้ำพริกสมุนไพรพร้อมรับประทาน ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 100% ข้าวเหนียวมะม่วงและทุเรียนอบกรอบ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิก ขนมมะเขือม่วงกรอบ เครื่องดื่มน้ำมังคุด และใบหม่อนบดผง“กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi มีแผนในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น งานแสดงและจำหน่ายสินค้าร่วมกับโมเดิร์นเทรด กิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาค และกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย และมีแผนจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ” นายกีรติกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท Orn-Ing Frozen Fruits Co., Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 100% ระบุว่า มีคู่ค้าจากประเทศไต้หวัน ฮ่องกง และสหรัฐฯ เข้ามาเจรจาเพื่อนำเข้าสินค้า โดยสนใจตัวผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงซึ่งมีรสชาติดีเช่นเดียวกับรับประทานผลมะม่วงสด, บริษัท พี เอ็ม ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงและทุเรียนอบกรอบ สูตรข้าวกล้องงอก แจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจและตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเยี่ยม และบริษัท No Time No Worries Co., Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายซอสน้ำพริกสมุนไพรพร้อมรับประทาน ระบุว่า มีคู่ค้ามาเจรจาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย ซึ่งต้องขอบคุณสถาบัน APi ที่ให้โอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ เพื่อให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยและสินค้าของ SMEs ไทยได้มีโอกาสเติบโต