“ทูตพาณิชย์ฮ่องกง” โปรโมตอสังหาริมทรัพย์ไทย ดึงชาวฮ่องกงซื้อเป็นบ้านหลังที่ 2

“ทูตพาณิชย์ฮ่องกง” เผยผลการจัดงานสัมมนาออนไลน์โปรโมตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยเป็นครั้งแรกในฮ่องกงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม เผยมีโอกาสขายได้ เหตุชาวฮ่องกงต้องการย้ายถิ่นฐาน สามารถใช้ไทยเป็นบ้านหลังที่ 2 ได้ แถมจังหวะดีรัฐผ่อนให้ต่างชาติซื้อได้ยิ่งได้รับความสนใจ แจ้งผู้ประกอบการไทยเตรียมตัวรับลูกค้าให้ดีนางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดเผยถึงผลการจัดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ Property Investment : Caring Your Values For Future , Thailand เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา ว่า การจัดงานส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นครั้งแรกในฮ่องกงได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก โดยสำนักงานฯ ได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้ชาวฮ่องกงได้รับทราบ และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ ทำให้ชาวฮ่องกงมีความสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเพิ่มมากขึ้น“อสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมีราคาสูงมาก และยากต่อการเป็นเจ้าของได้ จึงได้ใช้โอกาสนี้นำเสนออสังหาริมทรัพย์ในไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ชาวฮ่องกงใช้เป็นบ้านหลังที่ 2 และใช้เพื่อการพักผ่อน เพราะชาวฮ่องกงเองก็มีความต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานออกไปต่างประเทศ และยังมีความชื่นชมและมองไทยเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมอยู่แล้ว และยิ่งนโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะจับตลาดลูกค้าชาวฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น”นาย Bernard Chan ที่ปรึกษาผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเป็นประธานสมาคมธุรกิจฮ่องกง-ไทย (Chairman of HK-TH Business Council) กล่าวว่า การเดินทางระหว่างไทย-ฮ่องกงใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง มีความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ และการเข้าถึงสังคมและคนไทยทำได้ง่าย อีกทั้งไทยยังเป็นศูนย์กลางของอาเซียน จึงเหมาะสมในการใช้เป็นฐานของการลงทุน ตลอดจนความน่าสนใจของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ทำให้ไทยเหมาะต่อการพิจารณาเพื่อย้ายฐานการลงทุนและเอื้อต่อการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติ รวมทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย และโรงเรียนนานาชาติในไทยที่เหมาะต่อการเป็นบ้านหลังที่ 2 ของชาวฮ่องกงนาย Edwin Chuang สถาปนิกและผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ดูแลกิจการของ Chuang’s Consortium กล่าวว่า รสนิยมและความต้องการที่อยู่อาศัยของคนฮ่องกง จำเป็นต้องมีการดีไซน์พื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 80 ตร.ม.ให้มีความคุ้มค่าที่สุด และเห็นว่าผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกงมีโอกาสเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะเส้นทางทิศตะวันตกไปยัง EEC หรือทางเหนือของกรุงเทพฯ ไปยัง จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีความพร้อมทั้งการคมนาคม สถานศึกษา และโรงพยาบาลทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาคนอื่นๆ ได้มีการแสดงความคิดเห็น โดยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์ ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของชาวต่างชาติในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในไทย, น.ส.พิชญา ตันโสด กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติในการครอบครองอาคารชุดในไทย, นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ให้ข้อมูลเรื่องของบัตรที่มีระยะเวลาของวีซ่า 5-20 ปี, Ms. Valerie Chiu ผู้อำนวยการบริษัท Asia International School Limited เจ้าของ Harrow International ให้ข้อมูลเรื่องระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในไทย และนายสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ได้ให้ข้อมูลเรื่องการกู้ยืมเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ขณะที่นาย Roger Wu เซเลบ นักเขียน และยูทูปเบอร์ ที่มีอิทธิพลในสื่อโซเชียล และเป็นที่รู้จักอย่างดีของชาวฮ่องกง ได้เชิญชวนชาวฮ่องกงเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยรายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงการสัมมนาได้มีการจัด Showcase นำเสนอข้อมูลจาก 5 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทย ได้แก่ แสนสิริ, ยูนิเวนเจอร์, อนันดา, อารียา, อมัน นายเลิศ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวฮ่องกงเป็นอย่างมากด้วย