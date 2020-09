เออาร์วี จับมือ เมอร์เมด จัดตั้ง “ซีเควสต์” พัฒนาหุ่นยนต์และเอไอให้บริการใต้ทะเล

“แอลลี่” ขึ้นแท่นนอมีนี “THE 100 MOST BEAUTIFUL FACES OF 2020” ก้าวผ่านคำดูแคลน ทุกคนต่างสวยหล่อในแบบของตัวเอง!

ยังคงเดินหน้าพัฒนาความสามารถและพิสูจน์ความมุ่งมั่นบนเส้นทางที่เลือกแล้วของสาวน้อยวัย 16 ปี แอลลี่ (ALLY) – อชิรญา นิติพน ศิลปินหญิงเดี่ยวเบอร์แรกผู้เติบโตอย่างมีคุณภาพจากสังกัด “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (Four One One Music หรือ 411 Music) ผลิตผลแห่งความภาคภูมิใจของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย ม