ค้าปลีก “หั่น-ล็อก” ราคา โควิด-19 “ซา” กำลังซื้อยัง “ซบ”

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้และสาหัสขึ้นมาตลอดช่วงครึ่งปีแรกในไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ลดต่ำสุด 2563 เหลือเพียง 47.2 เท่านั้น ซึ่งถือเป็นดัชนีที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2541 ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลังจากนั้นจะทยอยปรับตัวดีขึ้นมาบ้างตามลำดับ และมาสู่ระดับ 50.1 ในเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น ก็ยังไม่ใช่ว่าจะดีมากนัก เพราะยังต่ำกว่าดัชนีเมื่อเดือนธันวาคมปี 2562 ที่อยู่ที่ 68.3 ขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคเองนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดี ประชาชนต้องระมัดระวังในการจับจ่ายอย่างมากในอีกมุมหนึ่งทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกต่างต้องงัดกลยุทธ์มาแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงกำลังซื้อผู้บริโภคในภาวะโควิด-19 ยังไว้ใจไม่ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าบรรดาค้าปลีกต่างก็ออกแคมเปญเด็ดๆ กันยกใหญ่ เพื่อปลุกกำลังซื้อและกระตุ้นการจับจ่ายในระบบนางวรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานกรรมการฝ่ายการตลาด เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า จากข้อมูลที่เทสโก้โลตัสได้สำรวจผ่านลูกค้าบัตรคลับการ์ดกว่า 15 ล้านราย และจากออนไลน์อีก 4 ล้านราย พบว่า ลูกค้ากังวล 3 อย่าง คือ 1. ความไม่แน่นอนของภาพรวมเศรษฐกิจ 2. ความไม่มั่นคงในอาชีพ เพราะขณะนี้หลายองค์กรลดจำนวนและเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก และ 3. ความไม่มั่นคงด้านรายได้ที่สำคัญคือ มีจำนวน 72% ที่กังวลว่าราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 12 เดือนที่จะถึงนี้“ในส่วนผู้ประกอบการก็มองว่า หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง จะทำให้ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายมากเพราะต้องกลับไปสู่ภาวะเดิม เริ่มใช้ชีวิตจับจ่ายหลังปลดล็อกมากขึ้น”ล่าสุดเทสโก้แทบจะเป็นรายแรกๆ ที่ออกมาประกาศถึงการลดราคาสินค้าแบบจัดเต็มหลังโควิด-19 ซาลง ด้วยแคมเปญใหญ่ที่สุดของปี “ราคามหาชน” โดยตัดราคาสินค้าที่จำเป็นทุกหมวดหมู่ และตรึงราคานาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึง 25 พฤศจิกายน 2563 โดยคัดเลือกสินค้าที่ลูกค้ากว่า 75% ของเทสโก้ โลตัส ซื้อเป็นประจำ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19โดยใช้งบประมาณลงทุนด้านราคากว่า 1,000 ล้านบาท ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสูงสุด 50% โลตัส ทั้ง 2,000 กว่าสาขาทั่วประเทศ และทางเทสโก้ โลตัส ชอปออนไลน์ และลดราคาอาหารที่ฟูดคอร์ต เหลือต่ำสุดที่ 25 บาทต่อจาน 25 บาทนางวรวรรณกล่าวว่า “หลังจากที่เทสโก้ โลตัส ได้เปิดตัวแคมเปญแห่งปี “ราคามหาชน” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เราได้เพิ่มรายการสินค้าจากเดิมอีก รวมกว่า 600 รายการ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค นมผงเด็กชั้นนำสูตร 3, 4 ผ้าอ้อมเด็ก และสินค้าแผนกของสดคุณภาพสูง ซึ่งยังคงยึดคอนเซ็ปต์เป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของมหาชนเช่นเดิม“หลังจากที่เราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลบัตรคลับการ์ดอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะตรึงราคาเหล่านี้ยาวนานถึง 3 ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ เพื่อความสุข และความอิ่มท้อง ของมหาชนชาวไทย ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องของพี่น้องประชาชน”นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา บิ๊กซี ในฐานะห้างค้าปลีกที่มีความโดดเด่นในด้านสินค้าราคาประหยัดมาโดยตลอด ล่าสุดเพื่อฉลองครบรอบ 27 ปีในไทย ได้จัดแคมเปญภายใต้แนวคิด “ถูกจริง ต้องที่บิ๊กซี” มอบสินค้าราคาประหยัดคุ้มค่าและคุณภาพดี“ในปีนี้ บิ๊กซี ได้ดึง “เบลล่า-ราณี แคมเปน” และ “น้าค่อม ชวนชื่น” เป็นพรีเซ็นเตอร์ สร้างการรับรู้และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านราคา รับประกันสินค้าโปรโมชันถูกสุดสุด ถูกจริง และถูกกว่าที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตลอดปี รับประกันสินค้าไม่ขาดสต๊อก มั่นใจได้เรื่องราคาถูกประหยัดต่อเนื่อง พร้อมจัดโปรโมชันครอบคลุมสินค้าทุกหมวดหมู่กว่า 5,000 รายการต่อสัปดาห์ โดยคัดเลือกสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 3 กลุ่มหลัก”กลุ่มแรกสินค้าประเภทอาหารแห้ง “ถูกจริง ซื้อ 1 แถม 1” พบกับสินค้าราคาพิเศษซื้อ 1 แถม 1 เช่น แชมพู โลชั่น น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนมต่างๆ นมยูเอชที กล่องพลาสติก และกางเกงยีนส์กลุ่ม 2 สินค้าอาหารสดและแช่แข็ง “ถูกจริง ราคาขายส่ง” เช่น หมูสด ไข่ไก่ ปลา ไก่ เป็ด กุ้ง ผักและผลไม้ทุกชนิด ราคาพิเศษ และกลุ่ม 3 สินค้าเครื่องแต่งกาย “ถูกจริง ต้องที่บิ๊กซี” อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และรองเท้าแตะ ราคาคู่ละ 50 บาทนอกจากนี้ สำหรับสมาชิกบิ๊กการ์ดยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน เพื่อใช้คะแนนแลกรับส่วนลดได้ทันทีไม่ต้องรอ และมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ลูกค้านายสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรบินสันต้องการมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของคนไทย ล่าสุดชูกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ ‘เงินเพิ่มค่า มาโรบินสัน’ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 50 สาขาทั่วประเทศโดยกลยุทธ์ 4 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย1. ราคาดี ถูกจริง เงินเพิ่มค่า ด้วยสินค้าคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ กับการคัดสรรสินค้าคุณภาพ (ยกเว้นกลุ่มเครื่องสำอาง นาฬิกา และเครื่องประดับ) การันตีว่า ‘ถูกจริง’ ราคาเดียว ไม่มีการปรับขึ้น หรือ ลดลง ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าอื่นๆ 2. หมดแล้ว หมดเลย SHOCK PRICE สินค้าคุณภาพที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นๆ (ยกเว้นกลุ่มเครื่องสำอาง นาฬิกา และเครื่องประดับ) ในราคาที่การันตีว่าพิเศษกว่าใคร ซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าตามกระแสนิยม สินค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสินค้าที่กระตุ้นให้นักชอปเกิดการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็ว เพราะสินค้ามีจำนวนจำกัด และอาจหมดได้ในระยะเวลารวดเร็ว3. ซื้อมาก ลดมาก BUY MORE SAVE MORE กับการคัดสรรสินค้าคุณภาพ (ยกเว้นกลุ่มเครื่องสำอาง นาฬิกา และเครื่องประดับ) มาจัดดีลพิเศษที่การันตีว่าถ้าคุณซื้อในจำนวนที่มากกว่า 1 ชิ้น จะจ่ายเงินถูกลงกว่าเดิมแน่นอน 4. Only@Robinson เงินเพิ่มค่า ด้วยสินค้าลิมิเต็ด อิดิชั่น ราคาพิเศษ ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่โรบินสันเท่านั้น ร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์สินค้าคุณภาพทุกกลุ่มที่จะกลายเป็น ‘มัส แฮฟ ไอเทม’ ของนักชอปโดยโรบินสัน ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรแบรนด์สินค้า และสินค้าเฮาส์แบรนด์ กว่า 100 แบรนด์ อาทิ GUY LAROCHE, ELLE, G2000, F.O.F, LACOSTE, LEVI’S, LEE, WRANGLER, PACIFIC UNION, FILA, SKECHERS, HEAVY, WACOAL, SABINA, DISNEY, NERF, PHILIPS, TEFAL, SLUMBERLAND ฯลฯ เพื่อคัดสรรสินค้าคุณภาพมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อสร้างประสบการณ์ ‘ความคุ้มค่าใหม่’ ของการชอปปิ้งรวมกว่า 10,000 รายการประกอบด้วย ทุกกลุ่มสินค้า ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องครัว และของใช้ในบ้าน Small Appliance ของใช้และของเล่นเด็ก กลุ่มสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่มีจำหน่ายเฉพาะที่โรบินสัน กลุ่มสินค้าที่อยู่ในกระแสนิยม และกลุ่มสินค้านวัตรรมต่างๆ ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของนักชอปที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมทั้งต้องการที่จะเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ด้วยทางด้าน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ย้ำความสำเร็จผู้นำแคมเปญ “ล็อคราคา” ที่ท็อปส์ได้ปฏิวัติวงการค้าปลีกของไทย เป็นรายแรกที่ประกาศล็อกราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ไปก่อนหน้านี้หลายเดือนล่าสุด ท็อปส์ เดินหน้าเขย่าวงการค้าปลีกระลอกใหม่ ด้วยการเปิดตัวบิ๊กแคมเปญ “ลด ล็อค ช็อปเลย” ซึ่งมีการจัดเต็มเรื่องราคาที่ลดลงมากกว่าเดิมรวมทังยังตรึงราคาหรือล็อคราคาไว้ และถูกลงอีก นานกว่า 1 เดือน ด้วยด้วยการปล่อย 3 หมัดเด็ด ได้แก่ น็อคราคามหาชน, ล็อคแล้วลดอีก และล็อคราคาของสดติดตู้เย็น ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 - 29 กันยายน 2563 ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์แคมเปญ “ลด ล็อค ช็อปเลย” มาพร้อมกับราคาสินค้าที่ถูกลงกลยุทธ์ “น็อค! ราคามหาชน” ล็อคราคาและถูกลงอีก นานกว่า 1 เดือน โดยหมัดเด็ดนี้เป็นการลดราคากลุ่มสินค้าจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่คัดเลือกแล้วว่ามีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ปรับลดราคาให้ถูกลงอีก ตัวอย่างรายการสินค้า “น็อค! ราคามหาชน” อาทิ แม่ครัวซอสหอยนางรม 600 ซีซี ราคาปกติ 48 บาท/ขวด น็อค ราคามหาชน 45 บาท/ขวด องุ่นน้ำมันถั่วเหลือง 1 ลิตร ราคาปกติ 55 บาท/ขวด น็อค ราคามหาชน 41 บาท/ขวด ไวไว เส้นหมี่อบแห้ง 180 กรัม ราคาปกติ 12 บาท/แพค น็อค ราคามหาชน 9 บาท/แพคกลยุทธ์ล็อคแล้วลดอีก ช่วยคนไทยประหยัดมากขึ้น ปรับราคาให้ถูกลงอีก มาวันไหนก็ราคาเดียว ท็อปส์จะปรับลดราคาสินค้าที่ได้ล็อกราคาให้ถูกลงอีก อาทิ สมาร์ทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 450 มล. ชนิดเติม 9 บาท / ถุง เหลือ 2 ถุง / ราคา 16 บาท หนองโพนมยูเอชทีรสจืด 225 มล. แพค 12 กล่อง ราคา 119 บาท/แพค เหลือ 117 บาท/แพค เนเชอรัลน้ำมันคาโนล่า 1ลิตร ราคา 59 บาท/ขวด เหลือ 54 บาท/ขวดกลยุทธ์ล็อกราคาของสดติดตู้เย็น นานกว่า 1 เดือน ราคาเริ่มต้น 8 บาทสินค้าอาหารสด คือ อีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่ท็อปส์ให้ความสำคัญ คัดเลือกสินค้าอาหารสดที่ทุกบ้านต้องมีติดตู้เย็น 20 รายการ ล็อกราคานาน 1 เดือน ราคาเดิม เริ่มต้นที่ 8 บาท เช่น กะเพรา โหระพา ต้นหอม ผักชี พริกขี้หนูแดง มะนาว กระเทียม ผักบุ้งจีน แครอต ผักกาดขาว ฯลฯ“อิเกีย” หั่นราคา 300 รายการ ลง 20%นายรอย เดวาร์ ผู้จัดการสโตร์ อิเกีย บางนา กล่าวว่า อิเกียได้ลงทุนเรื่องการปรับราคาสินค้ายอดนิยมกว่า 300 รายการ หรือที่เรียกว่าสินค้าราคาลดลงกว่าเดิม (Even Lower Price) ปรับราคาลดลงเฉลี่ยถึง 20% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลก ควบคู่ไปกับการออกแบบสินค้าอย่างชาญฉลาด ผลิตในปริมาณมาก และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องแบนที่ช่วยให้ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จำหน่ายสินค้าในราคาย่อมเยากว่าเดิมได้ โดยไม่ต้องลดทอนด้านคุณภาพผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งหลาย ต่างก็คาดหวังกันว่าแคมเปญใหญ่ๆ ที่งัดกันออกมาใช้ในช่วงนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะสู่โค้งสุดท้ายของปีในไตรมาสที่ 4 นี้แล้ว ยังต้องเตรียมกระตุ้นตลาดครั้งใหญ่อีก