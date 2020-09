“ไทยโอซูก้า” ส่ง “วันซ์คอมพลีท” อาหารทางการแพทย์ลุยออนไลน์

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การรับประทานอาหารให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และครบถ้วนทั้ง 5 หมู่นั้นมีความสำคัญ ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้ความใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมครบถ้วนนั้นน้อยลง ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนนอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกของกลุ่มโอซูกะ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา รวมทั้งคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 47 ปี บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการของคนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะทุพโภชนาการบริษัทฯ จึงได้ร่วมงานกับ ผศ.นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อพัฒนาการสื่อสารที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน จึงเป็นที่มาของ “7 สัญญาณเตือนเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน”นอกจากนี้ เพื่อให้ 7 สัญญาณเตือนนี้ถูกส่งต่อไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้เลือก เชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล นักโภชนาการและเชฟชื่อดัง ผู้มากความสามารถ ขวัญใจคนรุ่นใหม่ ที่มากับวลีเด็ด “เตือนแล้วนะ” มาทำหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ “วันซ์ คอมพลีท” อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย“วันซ์ คอมพลีท” ตัวแทนของคนรักสุขภาพที่จะมาเตือนหนุ่มสาวคนทำงาน และคนไทยทุกๆ ท่านเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ได้แก่ มื้อเช้าที่คนมักละเลย มื้อกลางวันแบบด่วนๆ ของว่างแบบทำลายสุขภาพ และมื้อเย็นที่ยิ่งอดก็ยิ่งอ้วนแน่นอน ให้ตระหนักถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และผู้ที่มีแนวโน้มเสียสมดุลทางโภชนาการ ให้ใส่ใจมื้ออาหารและสารอาหารในแต่ละมื้อมากยิ่งขึ้น ภายในงาน Complete Day พบกับการเสวนาให้ความรู้เรื่องโภชนาการครบถ้วน โดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และ พันโท หญิง ดร.กรกต วีรเธียร อุปนายก 2 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พร้อมกับ ดร.ภูวนาท คุนผลิน ที่จะมาร่วมแชร์เทคนิคการเติมเต็มมื้ออาหารให้ครบถ้วน และคอมพลีตทุกกิจกรรมในแต่ละวันนายชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรกปี 2563 บริษัทฯ แบ่งเป็นยอดขายจากเวชภัณฑ์ยา 67% เครื่องมือแพทย์ 3% และอาหารทางการแพทย์ 30% ถึงแม้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตในภาพรวมของธุรกิจไปในทิศทางบวกสำหรับแนวโน้มในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดอบรมสัมมนา, การประชุมเชิงวิชาการต่างๆ รวมถึงงาน Complete Day ซึ่งร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เมื่อร่างกายแข็งแรง เราก็พร้อมรับมือกับทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงาน หรือแม้แต่โควิด-19ด้าน เภสัชกร วัฒนชัย อิสระเสนารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจ น้ำเกลือและอาหารทางการแพทย์ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ตลาดรวมของอาหารทางการแพทย์เติบโตประมาณ 20% คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมธุรกิจบริษัทฯ เติบโต 5% ในปีที่แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจอาหารทางการแพทย์ได้ถึง 15% ในปี 2563 นี้สำหรับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์วันซ์ คอมพลีท เราจะเน้นสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน ด้วยแคมเปญ “7 สัญญาณเตือนเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน” โดย ผศ.นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ โดยการกระตุ้น “เตือนแล้วนะ ว่าต้อง คอมพลีท” โดยเชฟป้อม และ คุณอั๋น Completionist ที่จะมาแชร์เทคนิคการเติมเต็มมื้ออาหารให้ครบถ้วน และคอมพลีตทุกกิจกรรมในแต่ละวัน และเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปบริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Official Shop Online ได้แก่ Shopee และ LAZADA เพิ่มเติมจากช่องทางจำหน่ายเดิมที่มีในโรงพยาบาล และร้านขายยา นอกจากนั้น ไทยโอซูก้ายังมีจุดแข็งในแง่การผลิตและการวิจัย เพราะเรามีโรงงานผลิตเอง มีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกมาเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด ด้วยคติประจำใจของบริษัทไทยโอซูก้า “Otsuka-people creating new products for better health worldwide” “พวกเราชาวโอซูก้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติ”ผลิตภัณฑ์ ONCE COMPLETE ผลิตจากโรงงานและเครื่องจักรที่มีความทันสมัย ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานสากล ตอบโจทย์ผู้ที่เร่งรีบ ไม่มีเวลารับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ ซึ่งเสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้งผู้ที่มีแนวโน้มเสียสมดุลทางโภชนาการซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จำหน่ายในราคากระป๋องละ 420 บาท