“วีรศักดิ์” ประกาศความพร้อมจัดงาน “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” ปลายปีนี้

“วีรศักดิ์” ประกาศจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” ตามกำหนดเดิม 23-27 ธ.ค. 63 เตรียมปิดถนนจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติกว่า 300 คูหา มางานเดียวได้ครบ ทั้งวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ แถมคุณภาพดี ราคาผู้ผลิต มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ กระตุ้นการท่องเที่ยว และดันจันทบุรีเป็นนครอัญมณีได้ตามเป้านายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ได้จับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี เตรียมเดินหน้าจัดเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020” ภายใต้แนวคิด “Go Together: Chathaburi City of Gems” ระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี, เคพี จิวเวลรีเซ็นเตอร์, OTOP Lifestyle บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้ออัญมณี และยังเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค เปิดโอกาสให้ผู้ชมงานได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาผู้ผลิต คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ทั้งจากการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งจากการท่องเที่ยวส่งท้ายปลายปีตามนโยบายของรัฐบาลภายในงานจะมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 คูหา ผู้ชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบ พลอยเจียระไน วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องประดับอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ ซึ่งครอบคลุมทุกส่วนในวงการอุตสาหกรรมอัญมณี เรียกได้ว่ามางานนี้จบครบในงานเดียว“การจัดงานดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ให้สามารถแข่งขันได้และมีความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดสู่สากล และยังเป็นการผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณีตามเป้าหมายที่ได้วางไว้” นายวีรศักดิ์กล่าวนอกจากนี้ ในช่วงการจัดงาน จีไอทียังได้เตรียมจัดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเคลื่อนที่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรองจากจีไอทีด้วย