“น้ำดื่มสิงห์” ผนึกโออาร์ เชื่อมคะแนน Singha Rewards กับ Blue Card

“น้ำดื่มสิงห์” จับมือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” พันธมิตรธุรกิจรายใหญ่ สร้างปรากฏการณ์เชื่อมต่อคะแนนสะสมสิงห์ รีวอร์ด (Singha Rewards) ร่วมกับบัตรบลูการ์ด (Blue Card) ส่งมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ผู้บริโภค เปิดมิติใหม่โอนคะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย โดยสมาชิกของสิงห์ รีวอร์ด สามารถสะสมคะแนนแลกส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร ของรางวัลต่างๆ พร้อมแลกสิทธิ์ลุ้นชิงโชครางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี เช่น รถยนต์, ทองคำ ฯลฯ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ผ่าน Line Official Account Singha Rewards อีกทั้งแลกรับสิทธิประโยชน์ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) และร้านค้าในเครือโออาร์ เช่น Cafe Amazon, Texas Chicken เป็นต้น เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ผลักดันรอยัลตีโปรแกรม “Singha Rewards” ขยายฐานลูกค้ากลุ่มแมสทั่วประเทศนายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มการตลาดแบรนด์ (Chief Marketing Officer - Brand) บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “หลังจากปี 2560 ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับตลาด โดยใช้กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเป้าหมาย (CRM) ผนึกพันธมิตร LINE แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เปิดตัวแคมเปญรอยัลตีโปรแกรม “Singha Rewards ยิ่งดื่มยิ่งได้ แค่แอด LINE เติมพอยต์” มัดใจฐานสมาชิกและผลักดันยอดขาย ในการสร้าง Official Account ให้ผู้บริโภคได้ลงทะเบียนรหัสใต้ฝาน้ำดื่มสิงห์และน้ำแร่เพอร์ร่าเพื่อสะสมคะแนนแลกของรางวัล เปลี่ยนกิจวัตรของผู้บริโภคให้การดื่มน้ำเปล่ามีสีสันมากขึ้น โดยปัจจุบันมีสมาชิก Singha Rewards มากกว่า 8.5 ล้านคน และมีผู้ใช้งานประจำ (Active Users) ถึง 8.8 แสนรายต่อเดือนครั้งนี้ น้ำดื่มสิงห์กลับมาตอกย้ำความสำเร็จรอยัลตีโปรแกรม ผนึกกำลังร่วมมือกับโออาร์ เชื่อมคะแนนสมาชิกสิงห์ รีวอร์ด (Singha Rewards) กับบัตรบลูการ์ด (Blue Card) นับว่าโออาร์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่ที่มอบความไว้วางใจร่วมสร้างอีโคซิสเต็ม นำจุดแข็งด้านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าต่างๆ ผสานกับ Singha Rewards ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม Digital CRM จับมือร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค พร้อมขยายฐานกลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์” ธิติพรกล่าวทั้งนี้ สมาชิก Singha Rewards สามารถนำพอยต์โอนเป็นคะแนนสะสมบลูพอยต์ได้แล้ว โดยกรอกหมายเลขบัตรสมาชิก Blue Card ผ่านทาง Line Official Account Singha Rewards และสามารถนำคะแนนสะสมบลูพอยต์แลกเป็นพอยต์ สิงห์ รีวอร์ด ได้ผ่านทาง www.pttbluecard.com หรือ Blue Card Mobile Application ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564 หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@SinghaRewards และ Facebook Singha Drinking Waterสำหรับแคมเปญ “Singha Rewards ยิ่งดื่มยิ่งได้ แค่แอด LINE เติมพอยต์” เป็นการต่อยอดการขยายตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่มาสู่การขยายฐานลูกค้ากลุ่มแมสทั่วประเทศ เพื่อสร้างสีสันให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นการสร้าง Brand Engagement ให้แก่ผู้บริโภคและมัดใจลูกค้า เสริมสร้างความแข็งแกร่งการเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่ม โดยทุกเดือนจะมีการจัดกิจกรรมร่วมสนุกและชิงโชคลุ้นรับของรางวัลมากมาย ครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่น ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค