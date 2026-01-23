“เซเลนสกี” ขึ้นเวทีดาวอส เรียกร้อง “ยุโรป” ให้ออกจากโหมดกรีนแลนด์ ยืนยันตกลง “ทรัมป์” หลักประกันความมั่นคงยูเครนหลังสงคราม

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี วันพฤหัสบดี(22 ม.ค)กลางเวทีดาวอสพุ่งเป้าไปที่บรรดาผู้นำชาติยุโรปกล่าวหาอยู่ในโหมดกรีนแลนด์ เฝ้ารอความเป็นผู้นำจากประธานาธิบดีสหรัฐฯให้ขยับมาก ยืนยันเห็นชอบหลักประกันความมั่นคงยูเครนหลังสงครามหลังหารือกับผู้นำนานร่วมชั่วโมงที่เมืองดาวอส
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(22 ม.ค)ว่า กลางที่ประชุมเวิลด์อิโคโนมิกฟอรัมที่สวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดียูเครนใช้สุนทรพจน์ของเขาเรียกร้องให้เพิ่มแรงกดดันต่อมอสโกให้หนักมากขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่ผู้นำสหรัฐฯส่งทูตพิเศษ สตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) ไปยังรัสเซียเพื่อพบประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินในวันพฤหัสบดี(22) ในความพยายามล่าสุดเพื่อผลักดันการเจจาสันติภาพระหว่างยูเครน-รัสเซีย
และถึงแม้ยูเครนจะโดนผู้นำอเมริกันคนใหม่จำกัดความช่วยเหลือนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 ปีก่อนหน้า แต่ทว่าประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่ก่อนหน้าเคยพึ่งพิงสหรัฐฯอย่างหนักในสมัยอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ใช้ความชาญฉลาดหันมาหา 'ยุโรป' แทนโดยกล่าวกดดันบรรดาชาติผู้นำยุโรปที่เฉื่อยชาและไม่กระฉับกระเฉง
“ยุโรปยังคงอยู่ในโหมดกรีนแลนด์ ที่บางทีใครบางคนในบางที่จะต้องทำบางสิ่ง” เซเลนสกีกล่าว
ประธานาธิบดียูเครนยังชี้ไปถึงข้อเรียกร้องที่สุดประหลาดจากทรัมป์ที่ต้องการเกาะกรีนแลนด์สำหรับสหรัฐฯ
สื่ออังกฤษชี้ว่า แต่ทว่าในคำแถลงส่วนใหญ่พบว่าผู้นำยูเครนดูเหมือนจะจงใจหลีกเลี่ยงวิพากษ์จารณ์ทรัมป์แต่เลือกพุ่งเป้าหันไปเล่นงานบรรดาผู้นำยุโรปแทนที่ยังคงทำตามคำสั่งของทำเนียบขาวที่นับวันจะไม่สามารถคาดเดาได้
“ทุกคนให้ความสนใจไปที่กรีนแลนด์ และเป็นที่ชัดเจนว่าผู้นำส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรเกี่ยวกับมัน ซึ่งมันราวกับว่าทุกคนกำลังเฝ้ารอให้อเมริกาเย็นลงสำหรับประเด็นนี้ ตั้งความหวังต่อมันว่าจะผ่านไป แต่หากว่าไม่ละก็ และมันจะเป็นเช่นไร?” เขากล่าว
ทั้งนี้บนเวทีเมืองดาวอสวันพฤหัสบดี(22) เขาชี้ว่า ยูเครนสามารถช่วยปกป้องยุโรปหากรัสเซียเข้ารุกรานกรีนแลนด์ และย้ำว่ายุโรปสมควรต้องเล่นบทบาททางการทหารมากขึ้นต่อเป้าหมายกองเรือเงา(shadow fleet)ขนน้ำมันของรัสเซีย
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยกับนักข่าวว่า การประชุมหารือร่วมกับเซเลนสกีนั้น “ดี” แต่ยังมีอีกมากมายที่ยังต้องทำ
และพร้อมกันนั้นยังตอบนักข่าวที่ถามว่าจะส่งสารใดถึงปูติน หรือไม่ ทรัมป์ตอบกลับมาให้บอกไปว่า “สงครามยุติแล้ว”
ขณะที่บีบีซีของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่า เขาได้ตกลงหลักประกันความมั่นคงยูเครนหลังสงครามกับประธานาธิบดีทรัมป์หลังการซัมมิตนานร่วมชั่วโมงที่ดาวอส แต่ยังไม่มีการลงนาม
ทั้งนี้ก่อนหน้าอังกฤษและฝรั่งเศสได้ให้คำมั่นจะส่งกองกำลังชาติของตัวเองเข้ายูเครนหลังหยุดยิง โดยเป็นคำมั่นจากกลุ่มพันธมิตรแห่งความมุ่งมั่น(Coalition of the Willing)มีหลายสิบชาติเข้าร่วมที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนยูเครนริเริ่มโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์
โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.คปีที่แล้ว ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประกาศว่า สหรัฐฯได้เสนอหลักประกันความมั่นคงแก่ยูเครนนาน 15 ปี หลังการเจรจาต่อแผนสันติภาพยูเครนที่มีการแก้ไขในการหารือที่รัฐฟลอริดา