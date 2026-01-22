สหรัฐฯดันบอร์ดสันติภาพในดาวอส ฟุ้งหลายประเทศสนใจอยากเข้าร่วม

เอพี - ทรัมป์ผลักดัน “คณะกรรมการสันติภาพ” บนเวทีดาวอส หลังจากโปรเจ็กต์นี้ถูกกลบจากการขู่ยึดกรีนแลนด์และการล้มเลิกความก้าวร้าวดังกล่าวของตัวเขาเอง โดยผู้นำสหรัฐฯ เชื่อว่า หลายประเทศต้องการมีส่วนร่วม แม้ในความเป็นจริงพันธมิตรหลายประเทศบอกปัดหรือยังลังเลที่จะตอบรับ เนื่องจากไม่แน่ใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และกังวลว่า คณะกรรมการดังกล่าวอาจพยายามแทนที่ยูเอ็น
แรกเริ่มนั้นคณะกรรมการสันติภาพถูกวาดภาพให้เป็นผู้นำโลกกลุ่มเล็กๆ ที่กำกับดูแลการหยุดยิงในกาซา แต่ขณะนี้กลับกลายเป็นโครงการที่มีเป้าหมายกว้างไกลกว่านั้นมาก นอกจากนี้ความเคลือบแคลงเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและภาระหน้าที่ยังทำให้พันธมิตรบางชาติปฏิเสธเข้าร่วม
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเชื่อมั่นก่อนที่จะมีการ “ประกาศกฎบัตรคณะกรรมการสันติภาพ” ในวันพฤหัสบดี (22 ม.ค.) โดยผู้นำสหรัฐฯ กล่าวระหว่างพบกับประธานาธิบดีอับเดล-ฟัตตาห์ เอล-ซิสซีของอียิปต์เมื่อวันพุธ (21 ม.ค.) ระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม (ดับเบิลยูอีเอฟ) ที่ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ว่า เขาเชื่อว่า ผู้นำหลายประเทศต้องการเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ
เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของคณะบริหารสหรัฐฯ เผยว่า มี 35 ประเทศที่ตกลงเข้าร่วมโครงการนี้ จาก 60 ประเทศที่ได้รับเชิญ
ทรัมป์เสริมว่า ผู้นำบางประเทศบอกว่า ต้องการเข้าร่วมแต่ต้องรอให้รัฐสภาอนุมัติก่อน แถมอวดอ้างว่า อเมริกาได้รับการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกคณะกรรมการสันติภาพจากหลายประเทศที่ไม่ได้รับเชิญ
ในวันพุธ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ประกาศเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของทรัมป์ หลังจากก่อนหน้านั้นสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาวิจารณ์สมาชิกคณะกรรมการบริหารของบอร์ดชุดนี้
ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เผยว่า รัสเซียกำลังปรึกษา “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ก่อนตัดสินใจเรื่องนี้ โดยในวันพฤหัสบดี ปูตินมีกำหนดต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาสของปาเลสไตน์
ทรัมป์ยังตอบข้อสงสัยของบางประเทศว่า เหตุผลที่อเมริกาเชิญปูตินและผู้นำเผด็จการคนอื่นๆ เข้าร่วม เนื่องจากเขาต้องการ “ทุกคน” ที่มีอำนาจและอิทธิพลที่จะผลักดันให้ภารกิจของคณะกรรมการสันติภาพลุล่วง
ขณะเดียวกัน บางชาติในยุโรป เช่น นอร์เวย์ สวีเดน และฝรั่งเศส เผยว่า จะไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวของทรัมป์ เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสย้ำว่า แม้สนับสนุนแผนสันติภาพในกาซา แต่กังวลว่า คณะกรรมการสันติภาพอาจพยายามทำหน้าที่องค์กรหลักในการแก้ไขข้อพิพาทแทนที่สหประชาชาติ (ยูเอ็น)
นายกรัฐมนตรีโรเบิร์ต โกล็อบของสโลวีเนีย กล่าวว่า ยังไม่ถึงเวลาตอบรับคำเชิญ โดยข้อกังวลสำคัญคือ หน้าที่ของคณะกรรมการสันติภาพอาจกว้างเกินไปและบ่อนทำลายระเบียบโลกที่อิงกับกฎบัตรยูเอ็น
สหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการยุโรป แคนาดา รัสเซีย ยูเครน และจีน ยังไม่ให้คำตอบว่า จะเข้าร่วมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การที่ทรัมป์ยกเลิกการขู่ขึ้นภาษีศุลกากรชาติยุโรปที่ร่วมสนับสนุนกรีนแลนด์อาจช่วยลดความลังเลของพันธมิตรบางชาติได้
แนวคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพถูกกล่าวถึงครั้งแรกในแผนการหยุดยิงในกาซา 20 ข้อที่ทรัมป์เสนอและได้รับการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งยูเอ็น
แต่จดหมายเชิญที่อเมริกาส่งถึงผู้นำทั่วโลกก่อนการประชุมที่ดาวอสบ่งชี้ว่า ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวอาจไม่ได้จำกัดอยู่ที่กาซาเท่านั้น
ต้นสัปดาห์นี้ เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการสันติภาพจะมาแทนที่ยูเอ็นหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า “อาจจะ” และวิจารณ์ว่า ยูเอ็นไม่ได้มีประโยชน์มากนักและไม่เคยใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เขาสำทับว่า ยูเอ็นยังควรมีอยู่ต่อไปเนื่องจากมีศักยภาพสูงมาก