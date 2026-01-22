ขอพิทักษ์โลก!จีนกร้าวจะปกป้อง'ระบบUN' ตั้งท่าปัดทิ้งคำเชิญร่วม'บอร์ดสันติภาพ'ของทรัมป์

จีนในวันพุธ(21ม.ค.) ประกาศจะปกป้องระบบนานาชาติ ที่มีสหประชาชาติเป็น "แกนกลาง" หนึ่งวันหลังจากเปิดเผยว่าได้รับเชิญให้เข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จุดยืนเดียวกับ นอร์เวย์ ชาติที่เป็นประเด็นขุ่นข้องหมองใจกับผู้นำอเมริกา
ปักกิ่งยืนยันในวันอังคาร(20ม.ค.) ได้คำเชิญจากสหรัฐฯให้เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ ซึ่งมีเป้าหมายคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆนานา เวลานี้จีนยังไม่ได้เปิดเผยว่าพวกเขาจะตอบรับคำเชิญหรือไม่ แต่ กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวในวันพุธ(21ม.ค.) บอกว่าปักกิ่งจะสนับสนุนระเบียบโลกนานาชาติบนพื้นฐานของสหประชาชาติ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม
"ไม่สำคัญว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนไปอย่างไร จีนยึดถืออย่างมั่นคงต่อระบบนานาชาติที่มีสหประชาชาติเป็นแก่นกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพื้นฐานของวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ" กัวกล่าว
จีน คือชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก และเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมักปกป้องระบบสหประชาชาติ พร้อมกับส่งเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปองค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้
ขณะเดียวกันรัฐบาลนอร์เวย์ในวันพุธ(21ม.ค.) ประกาศเช่นกันว่าจะไม่เข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ซึ่งแสดงความผิดหวังใส่ชาติแถบนอร์ดิกแห่งนี้ หลังถูกปฏิเสธรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
"ข้อเสนอของอเมริกาก่อคำถามต่างๆนานา ที่จำเป็นต้องพูดคุยเพิ่มเติมกับสหรัฐฯ" คริสตอฟเฟอร์ โทเนอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ระบุในถ้อยแถลง "เพราะฉะนั้น นอร์เวย์จะไม่เข้าร่วมในข้อเสนอความตกลงสำหรับบอร์ดสันติภาพ และด้วยเหตุนี้ จะไม่เข้าร่วมพิธีลงนามในดาวอส" เขากล่าว อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่านอร์เวย์จะร่วมมือกับสหรัฐฯอย่างใกล้ชิดต่อไป
ความตั้งใจดั้งเดิมของ "คณะกรรมการสันติภาพ" ของทรัมป์ คือกำกับดูแลฟื้นฟูกาซา แต่อ้างอิงจากกฎบัตร ดูเหมือนว่าขอบเขตของมันจะไม่จำกัดบทบาทเฉพาะกับดินแดนปาเลสไตน์เท่านั้น
รัฐบาลสหรัฐฯร้องขอประเทศต่างๆจ่ายเงินสูงสุด 1,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับสถานะสมาชิกถาวรในคณะกรรมการสันติภาพ ซึ่ง ทรัมป์ จะทำหน้าที่ประธาน อย่างไรก็ตาม โทเนอร์บอกว่า "สำหรับนอร์เวย์แล้ว มันสำคัญที่ต้องดูว่าข้อเสนอนี้มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว อย่างเช่นสหประชาชาติ รวมถึงพันธสัญญาระหว่างประเทศของเรา"
ทรัมป์ เน้นย้ำเชื่อว่าตนเองควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แต่ผู้ชนะเลิศรางวัลนี้เมื่อปีที่แล้ว ได้แก่ มาเรีย คอรินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา
ในข้อความที่ส่งถึง โจนาส กาหร์ สโตร์ นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ ที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันจันทร์(19ม.ค.) ทรัมป์ บอกว่าการที่ถูกปฏิเสธรางวัล ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าต้องมีข้อผูกมัดที่ต้องคำนึงถึงสันติภาพแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
ทาง สโตร์ ชี้แจงในเวลาต่อมา ระบุว่า "ผมขออธิบายให้แน่ชัด ในนั้นรวมถึงกับประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นที่ทราบกันดีว่า รางวัลนี้มอบโดยคณะกรรมการโนเบลที่เป็นอิสระ"
(ที่มา:เอเอฟพี)