‘เรซา ปาห์ลาวี’ เจ้าชายลี้ภัยผู้ร่ำรวย ประกาศกลับไปครองอำนาจอิหร่าน

ระหว่างที่อิหร่านกำลังเผชิญกับจลาจลและความรุนแรง อดีตมกุฎราชกุมาร “เรซา ปาห์ลาวี” ก็ปลุกกระแสมวลชนให้ลุกฮือต่อต้านรัฐบาลจากดินแดนลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางความเป็นอยู่ที่หรูหราผิดกับประชาชน โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เขาได้แถลงข่าวเรียกร้องให้ทั่วโลกช่วยเหลือผู้ประท้วง กดดันรัฐบาลอิหร่าน
เรซา ปาห์ลาวี บุตรชายของชาห์ที่ถูกโค่นล้มในปี 1979 เรียกร้องให้ชาวอิหร่านโค่นล้มระบอบอิสลาม ในโพสต์บน X เขาเสนอให้มีการหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมนั้น และก๊าซที่สำคัญของอิหร่าน พร้อมประกาศด้วยว่า นอกจากการยึดครองถนนสายหลักแล้ว สถาบันทั้งหมดที่รับใช้โฆษณาชวนเชื่อของรัฐ เพื่อเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมาย
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ข้อความของปาห์ลาวีเข้าถึงชาวอิหร่านได้แค่ไหน เพราะมีการปิดระบบอินเตอร์เน็ต แต่เขาก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนบางกลุ่ม ที่รวมตัวกันชูป้าย “ทรงพระเจริญ” อันหมายถึงตัวเขาโดยตรง
เรซา ปาห์ลาวี เป็นบุตรคนโตของ “ชาห์โมฮัมเหม็ด เรซา ปาห์ลาวี” และ “จักรพรรดินีฟาราห์ ปาห์ลาวี” หลังระบอบกษัตริย์ในนาม “ชาห์” ล่มสลายลงในปี 1979 พร้อมกับการเริ่มต้นปฏิวัติอิสลาม ชาห์และครอบครัวลี้ภัยออกจากอิหร่าน ส่วนเรซากำลังฝึกฝนเป็นนักบินรบอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถูกห้ามไม่ให้กลับบ้านเกิดนับตั้งแต่นั้นมา โดยหลังจากชาห์โมฮัมเหม็ดสิ้นชีพในปีถัดมา ราชสำนักประกาศว่า เรซาจะขึ้นครองอำนาจเป็นชาห์องค์ต่อไป ในช่วงหลายสิบปีที่ลี้ภัยนั้น เขาพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการเมืองอิหร่านมาโดยตลอด โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
เรซาใช้ชีวิตในฐานะผู้ลี้ภัยที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่มาจากทรัพย์สินของตระกูลปาห์ลาวี ที่บิดาของเขาบริหารจัดการก่อนการปฏิวัติ คาดกันว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และถูกเก็บรักษาไว้ผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์และอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก โดยเฉพาะ ในรัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกครอบครัว เขามีวิถีชีวิตที่หรูหรา โดยเฉพาะ ที่พักอาศัยซึ่งเป็นคฤหาสน์สไตล์จอร์เจียนขนาดเจ็ดห้องนอน และการเดินทางท่องเที่ยว
การแถลงข่าวที่วอชิงตันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เรซากล่าวว่า “มีกองกำลังของรัฐบาลบางส่วนปฏิเสธที่จะทำร้าย ควบคุมฝูงชน และฝ่ายภาครัฐได้นำเอาทหารรับจ้างต่างชาติมาใช้ในการทำร้ายผู้ประท้วง ผมขอให้ผู้นำทั่วโลกร่วมกดดันทางเศรษฐกิจรัฐบาลอิหร่าน ขับไล่นักการทูต กดดันให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองที่โดนรัฐบาลอิหร่านปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และที่สำคัญคือ ให้ปล่อยดาวเทียมอินเตอร์เน็ตสตาร์ลิงค์ เพื่อให้ชาวอิหร่านเข้าถึงการสื่อสารกับโลกภายนอกได้”
พร้อมทิ้งท้ายว่า ชาวอิหร่านกำลังลงต่อสู้ที่ถนน ถึงเวลาที่พลังจากนานาชาติจะเข้าร่วมช่วยเหลือพวกเขาแล้ว และไม่ว่าจะมีความช่วยเหลือจากทั่วโลกหรือไม่ รัฐบาลอิหร่านก็จะต้องล่มสลาย แต่มันจะเกิดได้เร็วขึ้นและช่วยลดความเสียหาย ลดผู้เสียชีวิตได้มากขึ้น ถ้าทั่วโลกหยุดพูดและลงมือทำกันสักที และเขาสัญญาว่า จะกลับไปที่อิหร่านและช่วยสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนว่าใครจะขึ้นมานั่งตำแหน่งนั้น เขาบอกว่า “ต้องให้ประชาชนชาวอิหร่านเป็นผู้ตัดสิน” แต่ผมมั่นใจว่าผมสามารถเป็นผู้นำได้ และจะได้รับการสนับสนุนจากเหล่าประชาชน
การเสนอตัวเป็นประธานาธิบดีของเขา ในระหว่างเกิดวิกฤตทางการเมืองในอิหร่าน ดูยังเร็วเกินไปในสายตาของนักวิจารณ์ ที่คาดการณ์ว่า การประท้วงครั้งใหญ่ในเวลานี้จะพัฒนาไปอย่างไร เป็นเวลานานแล้วที่ฝ่ายค้านอิหร่านในต่างแดน ถูกมองว่าแตกแยกและแบ่งฝักแบ่งฝ่าย อีกทั้งตอนนี้ก็ยังมีผู้เล่นอีกหลายราย ที่พร้อมแย่งชิงความเป็นผู้นำ