ยังร้อนไม่พอ? ทรัมป์กร้าวลบอิหร่านจากแผนที่โลกถ้าตนถูกลอบสังหาร ขณะกองเรือสหรัฐฯมุ่งหน้าตอ.กลาง เตหะรานลั่นพร้อมตอบโต้

รัฐมนตรีต่างประเทศเตหะรานเตือนชัดเจนในวันพุธ (21 ม.ค.) พร้อมตอบโต้เต็มกำลังถ้าถูกโจมตีอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ 1 วันทรัมป์ขู่ลบอิหร่านจากแผนที่โลก หากตนเองตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหาร ขณะเดียวกันอเมริกายังส่งเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อมเรือพิฆาตอีก 3 ลำมุ่งหน้าจากเอเชียสู่ตะวันออกกลาง
คำเตือนล่าสุดคราวนี้ของ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ซึ่งเพิ่งถูกยกเลิกคำเชิญร่วมประชุม เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม ณ รีสอร์ตสกีดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ สืบเนื่องจากเหตุการณ์เตหะรารปราบปรามพวกผู้ประท้วงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีขึ้นขณะหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของอเมริกา เคลื่อนขบวนออกจากเอเชียมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง
อารักชีแสดงความเห็นดังกล่าวผ่านบทความที่วอลล์สตรีท เจอร์นัลเผยแพร่เมื่อวันพุธ (21) ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่า เหตุการณ์ความไม่สงบคราวนี้เกิดขึ้นและยุติลงภายในเวลาไม่ถึง 72 ชั่วโมงเท่านั้น และย้ำว่พวกผู้ประท้วงที่มีอาวุธอยู่เบื้องหลังการใช้ความรุนแรง ถึงแม้วิดีโอที่หลุดออกมาทั้งที่อิหร่านตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นว่า กองกำลังความมั่นคงของทางการใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่มีอาวุธก็ตาม
อารักชีสำทับว่า กองทัพทรงพลังของอิหร่านจะไม่อดกลั้นเหมือนในสงคราม 12 วันกับอิสราเอลเมื่อเดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว แต่จะตอบโต้กลับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีถ้าถูกโจมตีครั้งใหม่
เขายังบอกอีกว่า การเผชิญหน้าเต็มรูปแบบจะรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่อิสราเอลกำลังพยายามขายฝันกับทำเนียบขาว รวมทั้งจะลุกลามครอบคลุมตะวันออกกลางและส่งผลต่อผู้คนทั่วโลก
คำเตือนของอารักชีมีแนวโน้มหมายถึงการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธพิสัยสั้นและพิสัยกลาง ซึ่งโจมตีได้ถึงฐานทัพและผลประโยชน์ของอเมริกาในอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่มีรายงานว่า พวกนักการทูตสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งจำกัดการเดินทางไปยังฐานทัพในคูเวตและกาตาร์
มีรายงานว่าพวกประเทศในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติรอบรอบอ่าวอาหรับ พยายามล็อบบี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ให้โจมตีอิหร่าน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อิหร่านได้สั่งปิดน่านฟ้า อันเป็นความเคลื่อนไหวซึ่งมีแนวโน้มว่าเพื่อเตรียมพร้อมรับการโจมตี
ขณะเดียวกัน เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ที่เมื่อไม่กี่วันก่อนยังอยู่ในทะเลจีนใต้นั้น ได้แล่นผ่านช่องแคบมะละกาเมื่อวันอังคาร และเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐฯ คนหนึ่งเผยว่า เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวพร้อมด้วยเรืออื่นๆ ในหมู่เรือโจมตีเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆาตจำนวน 3 ลำ กำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตก ซึ่งจากทิศทางและตำแหน่งปัจจุบันในมหาสมุทรอินเดียบ่งชี้ว่า เรือเหล่านั้นจะเดินทางถึงตะวันออกกลางภายในไม่กี่วัน
ก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐฯ ยังเผยแพร่ภาพเครื่องบินขับไล่ เอฟ-15อี สไตรก์ อีเกิลเดินทางถึงตะวันออกกลาง และกองทหารอเมริกันในภูมิภาคนี้กำลังเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธไฮมาร์ส (HIMARS) ซึ่งวอชิงตันโอ่ว่าเคียฟใช้งานอย่างประสบความสำเร็จสูงในการทำสงครามกับรัสเซียที่ยูเครน
อเมริกาและอิหร่านเปิดศึกน้ำลายใส่กันระลอกนี้ โดยต่างฝ่ายต่างขู่เปิดสงครามเต็มรูปแบบหากผู้นำของตนถูกลอบสังหาร
ในวันอังคาร ประธานาธิบดีทรัมป์ ขู่ว่า อิหร่านจะถูกลบออกจากแผนที่โลก หากพยายามลอบสังหารตน
ก่อนหน้านั้น พลเอกอบอลฟาซิล เชการ์กี โฆษกกองทัพอิหร่าน เตือนว่า ทรัมป์รู้ดีว่า เตหะรานจะไม่ทำแค่ตัดมือผู้ที่ทำร้ายผู้นำอิหร่าน แต่จะทำให้ดินแดนนั้นลุกเป็นไฟ เพื่อตอบโต้ที่ทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า อยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เป็นคนป่วย และถึงเวลาแล้วที่อิหร่านจะมีผู้นำใหม่
ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานปะทุขึ้นอีกรอบ นับจากอิหร่านปราบปรามอย่างรุนแรงพวกผู้ประท้วงตอนต้นปีนี้ โดยที่สำนักข่าวของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่มีฐานอยู่ในอเมริกา ระบุเมื่อวันอังคารว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4,519 คนจากการประท้วงที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.จากความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจ จากนั้นจึงลุกลามเป็นการท้าทายระบอบปกครองที่นำโดยพวกผู้นำศาสนา ขณะที่ผู้ถูกจับกุมมีกว่า 26,300 คน
การแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่อิหร่านหลายคนในระยะหลังๆ นี้ทำให้เกิดความกังวลว่า ผู้ที่ถูกจับกุมเหล่านั้นอาจถูกประหารชีวิต ซึ่งจะถือเป็นหนึ่งในการประหารชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นการดำเนินการดังกล่าวและการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันติคือสองเงื่อนไขสำคัญที่ทรัมป์ขู่ว่า หากอิหร่านฝ่าฝืน อเมริกาอาจจำเป็นต้องเข้าแทรกแซง
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี)