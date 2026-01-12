ทรัมป์ขู่อีกอาจใช้กำลังขัดขวางอิหร่านปราบผู้ประท้วง เผยเตหะรานขอเจรจาขณะยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ500คน

ทรัมป์เผยอิหร่านติดต่อขอคุยหลังจากที่ตนขู่จะเข้าโจมตี พร้อมกับระบุว่าเวลานี้วอชิงตันกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ สำหรับการตอบโต้ ถ้าหากเตหะรานใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกผู้ประท้วงที่กำลังแผ่ลามไปทั่วประเทศ โดยรวมถึงการเข้าแทรกแซงทางทหารด้วย ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านลั่น พร้อมทำสงครามกับอเมริกาแต่ก็เปิดกว้างสำหรับการเจรจา ขณะที่มีรายงานระบุยอดผู้เสียชีวิตว่าเวลานี้สูงกว่า 500 คนแล้ว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาย้ำเตือนเมื่อวันอาทิตย์ (11 ม.ค.) ว่า อเมริกาอาจโจมตี หากกองกำลังความมั่นคงของอิหร่านยิงผู้ประท้วง
ขณะที่ตามรายงานของ เอชอาร์เอเอ็นเอ ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่านซึ่งตั้งฐานอยู่ในอเมริกา อ้างว่า ตั้งแต่ที่การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา มีผู้ประท้วงในอิหร่านเสียชีวิตแล้ว 490 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเสียชีวิต 48 คน นอกจากนั้นยังมีผู้ประท้วงกว่า 10,600 คนถูกจับกุม
ทรัมป์กล่าวต่อไปด้วยว่า อิหร่านได้ติดต่อขอเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ ซึ่งอเมริกาอาจตอบตกลง และขณะนี้กำลังเตรียมจัดการประชุม กระนั้น อเมริกาอาจต้องลงมือก่อนขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากและรัฐบาลอิหร่านยังคงจับกุมผู้ประท้วง
ทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ผู้หนึ่งเผยว่า ทรัมป์จะหารือกับพวกที่ปรึกษาอาวุโสของเขาในวันอังคาร (13) เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ สำหรับดำเนินการกับอิหร่าน โดยที่สื่อวอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานเอาไว้ว่า ทางเลือกเหล่านั้นมีอาทิ การปฏิบัติการทางทหาร การใช้อาวุธลับทางไซเบอร์ การขยายมาตรการแซงก์ชันคว่ำบาตร และการจัดหาความช่วยเหลือออนไลน์ให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลอิหร่าน
ในส่วนของทางการอิหร่าน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กอลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ กล่าวเตือนในวันอาทิตย์ว่า อเมริกาอย่าได้คำนวณผิดพลาด และสำทับว่า หากอิหร่านถูกโจมตี อิสราเอล ตลอดจนถึงฐานทัพและเรือของอเมริกาทั้งหมด จะเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมของเตหะราน
ถุงศพเกลื่อน
การประท้วงในอิหร่านคราวนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2025 จากความไม่พอใจราคาสินค้าที่พุ่งสุดโต่ง และค่าเงินเรียลอิหร่านตกต่ำอย่างหนัก แล้วลุกลามกลายเป็นหนึ่งในการท้าทายครั้งรุนแรงที่สุดต่อระบอบปกครองซึ่งนำโดยพวกนักการศาสนาของอิหร่าน ภายหลังจากการปฏิวัติอิสลามในปี 1979
ทั้งนี้ คนอิหร่านที่ต้องดิ้นรนหนักเพื่อหารายได้ประทังชีวิต ยังกำลังขุ่นเคืองกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติมากขึ้น จากการที่องค์การกองกำลังกึ่งทหารแห่งนี้ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นคู่ขนานไปกับกองทัพ มีผลประโยชน์ทางธุรกิจมูลค่านับหมื่นนับแสนล้านดอลลาร์ครอบคลุมทั้งน้ำมันและก๊าซ การก่อสร้าง และโทรคมนาคม
ในวันจันทร์ (12 ) สถานีทีวีของทางการอิหร่านถ่ายทอดสดบรรยากาศงานศพเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่เสียชีวิตในการประท้วงที่เมืองชาห์รูด ขณะที่มีการจัดชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลในหลายเมืองเพื่อประณาม “การก่อการร้าย” พร้อมถ่ายทอดคำชวนเชิญของเจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคนให้ประชาชนออกไปชุมนุมบนถนนในวันจันทร์
นอกจากนั้นทางการยังออกข่าวการจัดงานศพพวกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจำนวน 30 คนในเมืองอิสฟาฮาน ทางภาคกลางของประเทศ และ 6 คนที่เมืองเคอร์มานชาห์ ทางภาคตะวันตก
อย่างไรก็ดี อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ประกาศว่า สถานการณ์อยู่ในความควบคุมของทางการ หลังเกิดความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับการประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และสำทับว่า คำข่มขู่ของทรัมป์ เป็นการยั่วยุให้ “ผู้ก่อการร้าย” พุ่งเป้าโจมตีผู้ประท้วงและกองกำลังความมั่นคง เพื่อชักชวนให้ต่างชาติเข้าแทรกแซง
กระนั้น อารักชีกล่าวว่า อิหร่านเปิดกว้างสำหรับช่องทางการทูต ส่วน เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สำทับว่า การเจรจาต้องอิงกับการยอมรับผลประโยชน์และความกังวลร่วมกัน ไม่ใช่การเจรจาที่เป็นการบงการฝ่ายเดียว
อิหร่านได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในประเทศตั้งแต่วันพฤหัสฯ (8 ม.ค.) แต่เมื่อวันอาทิตย์ ทรัมป์บอกว่า อาจคุยกับ อีลอน มัสก์ เรื่องการฟื้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอิหร่าน โดยผ่านบริการดาวเทียมสตาร์ลิงก์ของมัสก์
ถึงแม้อารักชีกล่าวว่า บริการอินเทอร์เน็ตจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหลังจากมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงแล้ว
จากคลิปที่มีผู้เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ เผยให้เห็นฝูงชนกลุ่มใหญ่เดินขบวนในเตหะราน ขณะที่สถานีทีวีเผยแพร่ภาพถุงบรรจุศพนับสิบวางเรียงรายบนพื้นในสำนักงานเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพในเมืองหลวงของอิหร่าน และบรรยายว่า ผู้เสียชีวิตเหล่านั้นเป็นเหยื่อของกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธ
สื่อของทางการเตหะรานรายงานว่า เมื่อวันอาทิตย์ รัฐบาลประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศ 3 วันเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้พลีชีพที่ต่อต้านการแทรกแซงของอเมริกาและอิสราเอล
ในอีกด้านหนึ่ง แหล่งข่าวในอิสราเอล 3 คนที่เข้าร่วมการหารือด้านความมั่นคงระดับสูงของรัฐยิวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เผยว่า อิสราเอลเตรียมพร้อมระดับสูงสำหรับความเป็นไปได้ที่อเมริกาอาจเข้าแทรกแซงเหตุการณ์รุนแรงในอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว อิสราเอลและอิหร่านได้ทำสงครามกันเป็นเวลา 12 วัน โดยมีอเมริกาเข้าร่วมช่วงสั้นๆ ด้วยการโจมตีพวกที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน ส่วนเตหะรานตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลและฐานทัพอเมริกันในกาตาร์
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี)