อิหร่านเผยยอดดับประท้วงพุ่งทะลุ 5,000 คน-จ่อเดินหน้า 'ประหารชีวิต' ผู้ชุมนุม เตือนสหรัฐฯ จะเจอ 'ตอบโต้รุนแรง' ถ้าคิดโจมตี

ประธานาธิบดีอิหร่านออกมาเตือนเมื่อวันอาทิตย์ (18 ม.ค.) ว่า การโจมตีใดๆ จากสหรัฐฯ จะนำมาซึ่ง "การตอบโต้ที่รุนแรง" จากเตหะราน หลังเจ้าหน้าที่อิหร่านออกมาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศอย่างน้อย 5,000 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงประมาณ 500 นาย
การประท้วงในอิหร่านซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือน ธ.ค. ในตลาดแกรนด์บาซาร์ของเตหะรานจากความไม่พอใจปัญหาเศรษฐกิจและการตกต่ำของค่าเงิน ได้ลุกลามกลายเป็นเรื่องการเมืองอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยและระดับรายได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า นักศึกษา ผู้ชายและผู้หญิง คนยากจนและคนร่ำรวย ซึ่งต่างเรียกร้องให้ยุติการปกครองของกลุ่มผู้นำศาสนา
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะเข้าแทรกแซงหากผู้ประท้วงยังคงถูกฆ่าบนท้องถนนหรือถูกประหารชีวิต เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Politico เมื่อวันเสาร์ (17) ว่า "ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองหาผู้นำใหม่ในอิหร่าน"
อิหร่านส่งสัญญาณเมื่อวันอาทิตย์ (18) ว่าอาจดำเนินการประหารชีวิตผู้ที่ถูกจับกุมระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบ และเนื่องจากผู้นำทางศาสนาของอิหร่านกำลังเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆ จากเหตุประท้วงที่นองเลือดที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี 1979 อิหร่านจึงพยายามยับยั้งไม่ให้ ทรัมป์ เข้ามาแทรกแซง
ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่านเตือนในรายการ X ว่า การตอบโต้ของเตหะราน "ต่อการรุกรานที่ไม่เป็นธรรมใดๆ จะรุนแรงและเป็นที่น่าเสียใจ" พร้อมเสริมว่า การโจมตีผู้นำสูงสุดของประเทศนั้น "เทียบเท่ากับสงครามเต็มรูปแบบต่อชาติ"
กลุ่มสิทธิมนุษยชน HRANA ในสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันเสาร์ (16) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 3,308 ราย และอีก 4,382 กรณียังอยู่ระหว่างตรวจสอบ นอกจากนี้ยังยืนยันตัวเลขผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมไม่ต่ำกว่า 24,000 คน
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะเข้าแทรกแซงหากผู้ประท้วงยังคงถูกสังหารบนท้องถนนหรือถูกประหารชีวิต โดยในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ (16) เขาได้กล่าวขอบคุณผู้นำของเตหะรานที่ได้ยกเลิกแผนการประหารชีวิตคน 800 คน
อีกหนึ่งวันต่อมา อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ได้กล่าวปราศรัยต่อสาธารณชน โดยประณาม ทรัมป์ ว่าเป็น "อาชญากร" พร้อมยอมรับว่ามี “ผู้เสียชีวิตหลายพันคน” ซึ่งเขากล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของ “ผู้ก่อการร้ายและผู้ก่อจลาจล” ที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ และอิสราเอล
ด้านศาลยุติธรรมของอิหร่านระบุว่า อาจมีการประหารชีวิตเกิดขึ้น
“การกระทำหลายอย่างถูกระบุว่าเป็นโมฮาเรบ (Mohareb) ซึ่งเป็นหนึ่งในโทษทางศาสนาอิสลามที่รุนแรงที่สุด” อัสการ์ จาฮันกีร์ โฆษกศาลยุติธรรมอิหร่าน ระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ (18)
โมฮาเรบเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายอิสลามที่หมายถึงการทำสงครามกับพระเจ้า ซึ่งมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตตามกฎหมายอิหร่าน
เจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันไม่น่าจะ "เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว" พร้อมเสริมว่า "อิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธในต่างประเทศ" ได้ให้การสนับสนุน และจัดหาอาวุธให้แก่ผู้ที่ออกมาประท้วงบนท้องถนน
กลุ่มผู้นำศาสนาในอิหร่านมักโทษศัตรูต่างชาติ รวมถึงสหรัฐฯ และอิสราเอลว่าเป็นต้นเหตุของความไม่สงบ โดยทั้ง 2 ชาติถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และเคยเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านในเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว
จากคำบอกเล่าของประชาชนและสื่อของรัฐ มาตรการปราบปรามอย่างรุนแรงดูเหมือนจะช่วยระงับการประท้วงได้อย่างกว้างขวาง
ชาวเตหะรานคนหนึ่งกล่าวว่า เขาได้เห็นตำรวจปราบจลาจลยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายและหญิงวัยหนุ่มสาว ส่วนวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียซึ่งบางส่วนได้รับการตรวจสอบโดยรอยเตอร์แล้ว แสดงให้เห็นว่ากองกำลังความมั่นคงอิหร่านใช้ความรุนแรงในการปราบปรามการประท้วงทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่อิหร่านคนหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนามชี้ว่า การปะทะที่รุนแรงที่สุดและจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดบางส่วนเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวเคิร์ดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และการปะทะกันนั้นรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
แหล่งข่าว 3 คนบอกกับรอยเตอร์เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ว่า กลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดติดอาวุธพยายามข้ามพรมแดนจากอิรักเข้าสู่อิหร่าน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมีกลุ่มต่างชาติที่พยายามฉกฉวยโอกาสจากความไม่มั่นคงภายในที่เกิดขึ้น
“ผมต่อต้านระบอบนี้ และเคยเข้าร่วมการประท้วง แต่ผมเห็นกลุ่มคนติดอาวุธปลอมตัวเป็นผู้ประท้วงยิงใส่พลเรือน พวกเขาไม่ใช่ผู้ประท้วงธรรมดา พวกเขามีปืนและมีด” ชาวอิหร่านคนหนึ่งในเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือบอกกับรอยเตอร์ โดยไม่ประสงค์ออกนาม
ที่มา: รอยเตอร์