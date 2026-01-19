ฮุนเซนอย่าทำเฉย!นิรโทษกรรมสากลร้องรบ.กัมพูชารับผิดชอบ หลังปรากฏคลิปฝูงชนแตกรังออกจากศูนย์สแกม

องค์การนิโทษกรรมสากลเมื่อวันศุกร์(16ม.ค.) เรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาให้สนับสนุนเหยื่อ ที่แห่แหนหลบหนีออกจากเขตล้อมรั้วสแกม คำวิงวอนที่มีขึ้นหลังจากปรากฏวิดีโอหลายสิบคลิป เป็นภาพฝูงชนหลายพันคนทั้งพยายามหลบหนีหรือถูกปล่อยตัวออกมาจากเขตล้อมรั้วอย่างน้อยๆ 10 แห่งทั่วกัมพูชา ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
มอนต์เซ เฟอร์เรอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยระดับภูมิภาค ขององค์การนิรโทษกรรมสากล ระบุในถ้อยแถลงว่า "คลิปวิดีโอที่เป็นภาพการปล่อยตัวหมู่และความพยายามหลบหนีออกจากเขตล้อมรั้วสแกม โดยบุคคลต่างๆที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และการทรมาน ก่อความกังวลว่าเวลานี้อาจมีผู้คนหลายพันคนตกค้างอยู่ในกัมพูชา โดยปราศจากแรงสนับสนุนหรือเสี่ยงถูกค้ามนุษย์ซ้ำไปยังเขตล้อมรั้วอื่นๆ"
"รัฐบาลกัมพูชาต้องมอบการสนับสนุนแก่บุคคลเหล่านี้ และช่วยนำตัวเหยื่อทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตล้อมรั้วสแกมออกมาอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับรับประกันว่าพวกเขาจะเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยา พวกเขาต้องไม่ถูกบีบบังคับกลับไปยังประเทศทั้งหลาย ที่พวกเขาเสี่ยงถูกดำเนินคดี แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต" ถ้อยแถลงระบุ
ในการสืบสวนนาน 18 เดือนที่ปิดฉากลงเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว องค์การนิโทษกรรมสากลได้หลักฐานพยานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ตามหลังมีโอกาสเข้าไปยังสถานที่ 52 แห่ง ที่ถุูกระบุว่าเป็นเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์ รายงานให้คำจำกัดความเขตล้อมรั้งเหล่านั้นว่า "ออกแบบมาเพื่อขังผู้คนไว้ภายใน มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนานา อย่างเช่นกล้องวงจรปิด ขึงลวดหนามบนกำแพงรั้วและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก บ่อยครั้งถือกระบองช็อตไฟฟ้าและบางกรณีมีอาวุธปืน ผู้รอดชีวิตหลายรายเล่าว่าถูกทำตีทำร้ายอย่างทารุณ และถูกเขตล้อมรั้วหนึ่งๆขายต่อให้เขตล้อมรั้วสแกมอื่นๆ
คลิปวิดีโอและถ้อยแถลงถูกเผยแพร่ออกมา ตามหลังคำกล่าวอ้างปราบปรามสแกมของรัฐบาลกัมพูชา ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2025 นายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ออกคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านสแกม และต่อมาทางคณะกรรมการชุดนี้อ้างว่าได้ปฏิบัติการจู่โจมที่ตั้งสแกมไปแล้ว 118 แห่งทั่วประเทศ และจับกุมผู้ต้องสงสัยไปแล้วราวๆ 5,000 คน นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เน้นย้ำว่า "กัมพูชาจะเดินหน้าสู่ต่อไป และเรากำหนดมาตรการและก้าวย่างต่างๆเพื่อจำกัดอาชญากรรมนี้" และในวันที่ 7 มกราคม เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกุม เฉิน จื้อ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนบงการและสั่งการปฏิบัติการเขตล้อมรั้งบังคับใช้แรงงานต่างๆทั่วกัมพูชา พร้อมส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีน
องค์การนิรโทษกรรมสากล ระบุว่ากัมพูชามีกฎหมายปี 2008 ฉบับหนึ่ง ที่กำหนดบทลงโทษรุนแรงต่อการค้ามนุษย์และลักพาตัว จำคุกตั้งแต่ 7 ปีถึง 20 ปี อย่างไรก็ตามจากคำประเมินของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในด้านการค้ามนุษย์ของกัมพูชา พบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มข้นเพียงพอและมีการสมรู้ร่วมคิดของพวกเจ้าหน้าที่ภายในรัฐบาล
(ที่มา : juristnews)