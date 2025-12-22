มาถูกทาง!สื่ออินเดียชี้โลกผิดหวังเขมร ไม่ประณามไทยถล่มรังสแกมเมอร์ในกัมพูชา

สื่ออินเดียรายงาน ไทยโจมตีคาสิโนหลายแห่ง ที่มีความเชื่อมโยงกับสแกมไซเบอร์ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ระหว่างความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่ยืดเยื้อมากว่า 2 สัปดาห์ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยประกาศกร้าว่าจะให้ความสำคัญกับปฏิบัติการฉ้อโกงลำดับต้นๆ คำกล่าวอ้างความชอบธรรมที่ทางสำนักข่าวอีโคโนมิคไทม์ส ชี้ว่ามันช่วยหลีกเลี่ยงเสียงประณามจากนานาชาติ
สำนักข่าวอีโคโนมิคไทม์ส อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าแก๊งอาชญากรรมทั้งหลายใช้คาสิโน โรงแรมและเขตล้อมรั้วที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่น ปฏิบัติการฉ้อโกงทางไซเซอร์อันล้ำสมัย กัมพูชาเป็นที่ตั้งของศูนย์สแกมหลายสิบแห่ง ท่ามกลางความคาดหมายว่ามีผู้คนราว 100,000 ราย จำนวนมากเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ร่วมกระทำผิดสแกมออนไลน์ ในอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย ที่มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์
รายงานข่าวบอกว่ามีคาสิโนอย่างน้อย 4 แห่ง ตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย โดย 2 ในนั้นถูกพวกนักสังเกตการณ์ระบุว่าเป็นศูนย์สแกม โดนโจมตีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ท่ามกลางความขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 2 ชาติ ที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบรายและต้องพลัดถิ่นฐานกว่าครึ่งล้านคน
โวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) ว่าพลเมืองต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ซึ่งถูกบังคับให้ดำเนินการสแกมในกัมพูชา "เวลานี้ต้องเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการสู้รบ" และเรียกร้องให้อพยพ
อย่างไรก็ตามอีโคโนมิคไทม์ส รายงานอ้างคำกล่าวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย บอกว่าความพยายามทำข้อตกลงสันติภาพใดๆกับกัมพูชา ขึ้นอยู่กับคำมั่นสัญญาของพนมเปญ ในการปราบปรามสแกมเมอร์ ถ้าคาสิโนในกัมพูชาปิดซ่อนปฏิบัติการฮ้อโกอยู่เบื้องหลังประตู "เมื่อนั้น เราจะมองมันในฐานะเป็นศูนย์สแกมเมอร์ที่เราจำเป็นต้องจัดการ"
รายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบมีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนกันอย่างมโหฬารในศูนย์สแกมเมอร์ทั้งหลายของกัมพูชา และการตอบสนองที่อ่อนแอของรัฐบาล บ่งชี้ว่ารัฐบาลกัมพูชาสมรู้ร่วมคิดด้วย
แต่ทาง Ros Phirun เลขาธิการทั่วไปของคณะกรรมการบริหารจัดการการพนันเพื่อการพาณิชย์ของกัมพูชา อ้างกับเอเอฟพีว่า เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามศูนย์สแกมทั้งหลาย และเรียกการกระทำของไทยต่อคาสิโนตามแนวชายแดน "ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยสิ้นเชิง"
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไทยเผยว่าได้โจมตีคาสิโน 3 แห่งตามแนวชายแดน ที่กองทัพไทยเชื่อว่าถูกกัมพูชาใช้เป็นคลังเก็บอาวุธและฐานยิง "ทุกศูนย์สแกมและคาสิโนที่เราโจตี เรามีข่าวกรองชัดเจนว่ามันถูกใช้เป็นฐานทหาร" อีโคโนมิคไทม์ส อ้างคำกล่าวของพ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ที่บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.)
อย่างไรก็ตามมีความกังวลว่าคาสิโนบางแห่งนั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบ้านเรือนของประชาชน ในถ้อยแถลงของยูเอ็นที่เผยแพร่ในวันพฤหัสยดี(18ธ.ค.) อ้างผู้รอดชีวิตรายหนึ่งในเหตุโจมตีในจังหวัดอุดรมีชัย บอกกับสำนักงานสิทธิมนุษยชนว่า มีพลเรือนเสียชีวิต 1 รายและได้รับบาดเจ็บ 2 คน
รายงานของโอโคโนมิคไทม์ส ระบุ รีสอร์ทและคาสิโน O'Smach ซึ่งถูกทางองค์การนิรโทษกรรมระบุในฐานะเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์ สร้างโดยกลุ่มบริษัท L.Y.P Group ที่นำโดย ลี ยงพัด เศรษฐีและวุฒิสมาชิกกัมพูชา เขาถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรเมื่อปีที่แล้ว จากคำกล่าวหาบริษัทของเขามีบทบาทในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายกับแรงงานที่ถูกล่อลวงค้ามนุษย์และโดยบังคับใช้แรงงานตามศูนย์สแกมออนไลน์ทั้งหลาย
เมื่อเดือนที่แล้ว ไทยออกหมายจับเศรษฐีรายนี้ ตามคำกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ และอายัดทรัพย์สินจากบรรดานักธุรกิจชาวกัมพูชาคนอื่นๆ 300 ล้านดอลลาร์
อีโคโนมิคไทม์ส อ้างความเห็นของ เจค็อบ ซิมส์ นักวิจับจากศูนย์เอเชีย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า O'Smach และที่ตั้งคาสิโน ที่ตกเป็นเป้าหมายของไทย อาจมีเหยื่อค้ามนุษย์หลายพันคนอยู่ภายใต้ "การทิ้งบอมบ์เขตล้อมรั้่วสแกม อาจไม่ใช่แนวทางที่สมเหตุสมผลในการต่อสู้กับอุตสาหกรรมสแกม" เขาบอกกับเอเอฟพี พร้อมชี้ว่าการยึดทรัพย์น่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับไทย
อย่างไรก็ตามเขามองว่า "การมีอยู่ของเขตล้อมรั้วสแกม และการที่โลกผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆกับกัมพูชา ต่อการเป็นเจ้าบ้านอุตสาหกรรมที่เบียดเบียนคนทั้วโลก จึงมอบข้ออ้างที่ใช้ได้ผลสำหรับไทย ต่อความก้าวร้าวนอกอาณาเขต มิเช่นนั้นแล้วพวกเขาคงจะถูกประณาม"
(ที่มา:อีโคโนมิคไทม์ส)