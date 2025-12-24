สื่อนอกเหมือนช่วยยืนยัน!ไทยโจมตีรังคอลเซ็นเตอร์ ตีข่าวศูนย์สแกมกัมพูชาบังคับทำงานต่อไม่สนโดนถล่ม

สื่อต่างประเทศระบุ แรงงานต่างชาติที่ถูกกักขังโดยไม่เต็มใจในกัมพูชา ตามศูนย์สแกมออนไลน์ทั้งหลาย ถูกบีบบังคับให้ยังคงทำงานหาเงินต่อไป แม้ไทยยกระดับโจมตีตามแนวชายแดนพิพาทหนักหน่วงขึ้นในเดือนนี้ ตามรายงานวอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างอิงผู้เห็นเหตุการณ์และคลิปวิดีโอ บ่งชี้ว่าปฏิบัติการทางทหารของไทย เล็งเป้าไปที่ศูนย์สแกมในกัมพูชา
วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่าคลิปวิดีโอที่พวกเขาได้ดูและจากคำบอกเล่าของพวกแรงงาน ตอกย้ำให้เห็นถึงภัยคุกคามจากความขัดแย้งที่ไม่แสดงถึงสัญญาณความเบาบางลงใดๆ นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นคนกลาง พังครืนลงในวันที่ 8 ธันวาคม
รายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า กัมพูชา กลายมาเป็นศูนย์กลางอย่างลับๆสำหรับปฏิบัติการสแกมออนไลน์ เบื้องหลังตึกหรูฉูดฉาดและเขตล้อมรั้วที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่น แรงงานหลายหมื่นคนติดอยู่ภายใต้และถูกบังคับให้หลอกหลวงผู้คนทั่วโลก
แรงงานเหลานี้ถูกล่อลวงด้วยข้อเสนอจ้างงานแบบหลอกๆ ครั้งเดินทางไปถึง พาสปอร์ตของพวกเขาถูกยึดและโดนขังอยู่ภายในเขตล้อมรั้ว ทุบตีทำร้าย ข่มขู่ และบังคับให้ทำงานหลายชั่วโมงต่อวัน ความพยายามหลบหนีมีอันตรายอยู่ก่อนแล้ว และทางวอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า สิ่งต่างๆเลวร้ายลงไปอีก เมื่อระเบิดเริ่มหล่นใกล้ๆที่ตั้งเหล่านี้
ท่ามกลางแรงระเบิดที่เขย่าทั่วพื้นที่ แรงงานที่ถูกกักขังพยายามหลบหนี แต่พวกการ์ดติดอาวุธขวางทางออก กำแพงสูง รั้วไฟฟ้าและกล้องวงจรปิด ทำให้พวกเขาไม่มีทางหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่โลกภายนอกเผชิญความยุ่งเหยิง พวกเขาต้องติดอยู่ภายในโดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆ
วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่าเรื่องราวนี้เปิดเผยความจริงอันน่าเจ็บปวด นั่นคือขบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง เหยื่อไม่ใช่แค่ประชาชนที่ถูกหลอกทางออนไลน์ แต่ยังรวมถึงพวกคนงานที่ถูกบังคับให้ดำเนินการอาชญากรรมนี้ด้วย
สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักคือ เบื้องหลังของทุกข้อความหรือสายโทรศัพท์หลอกลวง อาจเป็นใครบางคนที่ทำงานอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ความรุนแรงและถูกกักขัง พวกเขาไม่มีทางหลบหนี แม้มีอันตรายห้อมล้อมอยู่ก็ตาม รายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุ
