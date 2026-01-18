เตรียมบุกอีกชาติ!?สหรัฐฯส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสู่ตอ.กลาง ท่ามกลางคำขู่จัดการอิหร่าน

สหรัฐฯส่งเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อย 1 ลำเข้าสู่ตะวันออกกลาง ตามรายงานของฟ็อกซ์นิวส์ อ้างอิงแหล่งข่าวกองทัพที่ไม่เปิดเผยชื่อ ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นตามหลังคำขู่เป็นนัยเล่นงานอิหร่าน ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ในช่วงไม่นานที่ผ่านมา
สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้รุมเล้าไปด้วยการประท้วงใหญ่มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อเงินเฟ้อพุ่งทะยานและการอ่อนค่าอย่างหนักของสกุลเงินเรียลอิหร่าน การชุมนุมลุกลามสู่การเผชิญหน้ารุนแรงกับกองกำลังด้านความมั่นคงอย่างรวดเร็ว ว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วหลายพันราย ในขณะที่เตหะรานกล่าวโทษเหตุจลาจลไปที่สหรัฐฯและอิสราเอล
ในวันพฤหัสบดี(15ม.ค.) สำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์รายงานว่า เรือบรรทุกเครื่องบินที่กำลังมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง อาจเป็นยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น หรือไม่หนึ่งใน 2 เรือบรรทุกเครื่องบินที่เดินทางออกจากนอร์ฟล์คและซานดิเอโก เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่สื่อแห่งนี้บอกว่า ณ ปัจจุบัน วอชิงตันมีเรือพิฆาต 3 ลำและเรือรบชายฝั่ง 3 ลำ ในภูมิภาค
นอกจากนี้แล้วยังมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเสริมประจำการทางทหารรอบๆอิหร่าน ด้วยศักยภาพการโจมตีทางอากาศและทางภาคพื้น เช่นเดียวกับระบบป้องกันขีปนาวุธในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ตามคำกล่าวอ้างของแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ พร้อมให้คำจำกัดความความเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็น "การจัดวางกองกำลัง" ซึ่งจะเปิดทางให้ปฏิบัติการจู่โจมทางทหาร หาก ทรัมป์ เลือกหนทางดังกล่าว
สำนักข่าวเอ็นบีซีนิวส์รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิด ระบุว่า ทรัมป์ กำลังพิจารณาก่อความเสียหายแก่รัฐบาลอิหร่านอย่างรวดเร็วฉับพลันและหนักหน่วง ในขณะเดียวกันก็คัดค้านการเข้าไปพัวพันความขัดแย้งยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามบรรดาที่ปรึกษาของเขาสันนิษฐานว่าปฏิบัติการทางทหารไม่อาจรับประกันผลลัพธ์การโค่นทางการอิหร่านในทันที และจนถึงตอนนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังคงลังเลที่จะออกคำสั่งโจมตี
รายงานข่าวของสื่อมวลชนบางแห่ง ระบุว่าประเทศในแถบอาหรับหลายประเทศ ได้ติดต่อมาหาทรัมป์แบบลับๆ ในความพยายามโน้มน้าวให้เขาอดกลั้นจากการโจมตีเล่นงานอิหร่าน เนื่องจากหวั่นเกรงต่อภาวะไร้เสถียรภาพในภูมิภาคในวงกว้าง และความปั่นป่วนที่มีต่อตลาดน้ำมันโลก
มาเรีย ชาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ในช่วงกลางสัปดาห์ แถลงประณามวอชิงตันต่อกรณีขู่ใช้กำลังกับอิหร่าน โดยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)