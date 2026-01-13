กดดันทุกทาง!ทรัมป์สั่งรีดภาษี25%ทุกชาติที่ค้าขายกับอิหร่าน ตอบโต้ปราบปรามผู้ประท้วง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์(12ม.ค.) แถลงรีดภาษี 25% กับประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าขายกับอิหร่าน ยกระดับกดดันเตหะราน ต่อกรณีปราบปรามนองเลือดพวกผู้ประท้วง
"มีผลทันที ประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะต้องจ่ายภาษี 25% ไม่ว่ากับธุรกิจใดและกับทุกธุรกิจที่ดำเนินการกับสหรัฐอเมริกา คำสั่งนี้ถือเป็นคำสั่้งเด็ดขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด" ทรัมป์เขียนเป็นทรุตช์โซเชียล
อ้างอิงจาก Trading Economics ผู้ให้บริการฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ พบว่าคู่ค้าหลักของอิหร่าน ได้แก่จีน, ตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิรัก
คำแถลงรีดภาษีมีขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ กำลังขบคิดความเป็นไปได้ที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน ตอบโต้กรณีที่ปราบปรามพวกผู้ประท้วง ท่ามกลางรายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
"ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจะเป็นหนึ่งในหลายๆทางเลือกที่วางอยู่บนโต๊ะ" แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวระบุในวันจันทร์(12ม.ค.) อย่างไรก็ตามเธอเผยว่าอิหร่านได้เปิดช่องทางด้านการทูต แก่ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของทรัมป์ พร้อมระบุ อิหร่าน กำลังใช้สุ้มเสียงในทางลับ ต่างจากถ้อยแถลงที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นอย่างมาก
คำแถลงรีดภาษีของทรัมป์ ยังมีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่าเขามีทางเลือกต่างๆนานาในการเข้าแทรกแซงการประท้วงในอิหร่าน ไล่ตั้งแต่ระดับที่มีความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูง แต่ตัวเลือกนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายในท้ายที่สุดของเขา
เป็นเวลา 10 กว่าวันแล้ว ที่ ทรัมป์ ประกาศกร้าวว่าสหรัฐฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่และพร้อมแล้วสำหรับ "เข้าช่วยเหลือ" ถ้าบรรดาผู้ปกครองทางศาสนาของอิหร่านเข่นฆ่าผู้ประท้วงที่ไหลบ่าสู่ท้องถนนเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้น ทรัมป์ เอาแต่ขู่เกี่ยวกับทางเลือกด้านการทหาร แม้มีผู้ประท้วงเสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคน
(ที่มา:เอเอฟพี)