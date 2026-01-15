จับตาระทึก!สื่อดังชี้สหรัฐฯใกล้โจมตีอิหร่านรอบใหม่ หลังอพยพบุคลากรพ้นฐานทัพในตอ.กลาง

การโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐฯ "ใกล้เข้ามาทุกขณะ" และอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม หลังจากมีข่าวว่าอเมริกากำลังอพยพบุคลากรทางทหารออกจากฐานทัพต่างๆในตะวันออกกลาง และเรียกร้องพลเมืองอเมริกาทุกรายให้เดินทางออกจากอิหร่านในทันที
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งเสียงขู่เป็นชุดๆไปยังอิหร่าน ที่กำลังเผชิญวิกฤตจลาจลลากยาวมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม สถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานและการอ่อนค่าลงอย่างหนักของสกุลเงินเรียลอิหร่าน เตหะรานกล่าวโทษความรุนแรงบนท้องถนน ซึ่งว่ากันว่าเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยราย ไปที่สหรัฐฯและอิหร่าน
เมื่อวันพุธ(14ม.ค.) รอยเตอร์อ้างเจ้าหน้าที่กองทัพตะวันตกรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่า "ทุกสัญญาณบ่งชี้ว่าการโจมตีของสหรัฐฯใกล้มาถึงแล้ว" อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวรายนี้ระบุว่า "นั่นอาจเป็นเพราะรัฐบาลนี้มักทำให้ทุกคนต้องคอยตื่นตัวอยู่เสมอ การคาดเดาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์"
รอยเตอร์อ้าวแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ยุโรป 2 คน บอกว่า "การแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯอาจเกิดขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า" ขณะเดียวกันก็อ้างเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม แสดงความเห็นแบบเดียวกัน บ่งชี้ว่า ทรัมป์ ดูเหมือนจะตัดสินใจสนับสนุนการโจมตีอิหร่าน แต่ขอบเขตของปฏิบัติการทางทหารนั้น ยังไม่มีความชัดเจน
รายงานของรอยเตอร์ระบุว่าที่สหรัฐฯกำลังอพยพบุคลากรทางทหารบางส่วนออกจากฐานทัพต่างๆในตะวันออกกลาง ก็เพื่อรับมือกับกรณีที่อิหร่านจะทำการโจมตีแก้แค้น
ทั้งนี้เมื่อวันอังคาร(13 ม.ค.) ทรัมป์ เรียกร้องให้บรรดาผู้ประท้วงอิหร่านเข้ายึดควบคุมสถาบันต่างๆของรัฐ หลังจากประกาศก่อนหน้านั้นว่า "ความช่วยเหลือกำลังมุ่งหน้าไป"
ก่อนหน้านั้นในช่วงต้นสัปดาห์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯเน้นย้ำว่า รัฐบาลของเขากำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆที่หนักหน่วงมากๆบางอย่าง ในการจัดการกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกประกาศในวันจันทร์(12 ม.ค.) เรียกร้องให้พลเมืองอเมริกาทุกคนในอิหร่าน เดินทางออกนอกประเทศแห่งนี้ในทันที
ในวันเดียวกันนั้น อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหราน เน้นย้ำว่าแม้อิหร่านไม่เสาะหาการเผชิญหน้าทางทหารกับสหรัฐฯ แต่พวกเขา "พร้อมสำหรับสงคราม" อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ข่าว The diplomat รายงานว่าเตหะราน พร้อมที่จะเจรจากับวอชิงตันเช่นกัน ตราบใดๆที่การเจรจานั้นเป็นไปอย่างยุติธรรม ให้เกียรติและจากสถานะที่เท่าเทียมกัน
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์/รอยเตอร์)