ถึงเวลาโต้กลับ!ผู้นำสูงสุดอิหร่านเร้าจนท.จัดการ'พวกก่อกบฏ' สะพัดปราบปรามโหดตายจริงอาจเกินหมื่น

ผู้นำสูงสุดของอิหร่านในวันเสาร์(17ม.ค.) แนะนำเจ้าหน้าที่ "ต้องทำลายกระดูกสันหลังของพวกก่อกบฏ" พร้อมกล่าวโทษประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สำหรับตัวเลขความสูญเสียหลายพันคน ตามหลังการปราบปรามนองเลือดผู้ประท้วงต่อต้านพวกผู้นำทางศาสนาของประเทศ
อิหร่านถูกเขย่าโดยการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ ซึ่งโหมกระพือขึ้นจากความโกรธแค้นที่มีต่อความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ ที่ลุกลามเข้าสู่การชุมนุมต่อต้านสาธารณรัฐอิสลามครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 3 ปี อย่างไรก็ตามเวลานี้การประท้วงอ่อนแรงลงไปแล้ว ตามหลังสิ่งที่พวกกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายระบุว่าปิดซ่อนจำนวนผู้เสียชีวิตหลายพันคน ไว้ในเงามืดของการตัดอินเตอร์เน็ต ที่กินเวลานานกว่า 1 สัปดาห์
เจ้าหน้าที่้บอกว่าการประท้วงที่พวกเขาประณามว่าเป็น "การก่อจลาจล" เวลานี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว ในขณะที่สื่อมวลชนที่เป็นแนวร่วมกับภาครัฐ รายงานว่ามีหลายพันคนถูกจับกุม และเจ้าหน้าที่ประกาศลงโทษอย่างรวดเร็วสำหรับพวกที่ถูกควบคุมตัว
"โดยพระคุณของพระเจ้า ประเทศอิหร่านควรทำลายกระดูกสันหลังของพวกก่อกบฏ เพื่อทำลายรากฐานของการก่อกบฏ" อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านบอกกับบรรดาผู้สนับสนุนระหว่างประกอบพิธีทางศาสนา "เราไม่มีความตั้งใจนำประเทศเข้าสู่สงคราม แต่เราจะไม่ปล่อยให้พวกอาชญากรภายในเล็ดลอด" เขากล่าว พร้อมระบุ "พวกอาชญากรระหว่างประเทศเลวร้ายกว่า และก็จะไม่รอดพ้นจากการถูกลงโทษเช่นกัน"
พวกเจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวโทษสหรัฐฯ ต่อการโหมกระพือ "ปฏิบัติการก่อการร้าย" ที่พวกเขาบอกว่าปล้นการประท้วงต่อต้านความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจไป
ทรัมป์ ผู้ซึ่งสนับสนุนและเข้าร่วมสงคราม 12 วันที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในเดือนมิถุนายน ส่งเสียงขู่ซ้ำๆเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่กับเตหะราน หากว่าพวกผู้ประท้วงถูกสังหาร
คอเมเนอี ในวันเสาร์(17ม.ค.) โวยวายใส่ทรัมป์ กล่าวหาว่าเป็นคนผิดสำหรับการสูญเสียเลือดเนื้อและความเสียหายที่เกิดขึ้น และกล่าวหาเขาพยายามโค่นล้มประเทศอิหร่าน "มันคือการสมคบคิดของอเมริกา เป้าหมายของอเมริกาคือกลืนกินอิหร่าน เป้าหมายคือดึงอิหร่านเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองทางทหาร การเมืองและเศรษฐกิจ
แม้ดูเหมือนวอชิงตันจะถอยห่างออกไป แต่ ทรัมป์ บอกว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้ของทางเลือกด้านการทหาร และแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่ามีผู้ประท้วงรายใดถูกประหารชีวิตหรือไม่
มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตระหว่างการปราบปราม เนื่องจากการตรวจสอบเคสต่างๆเป็นไปอย่างยากลำบาก ภายใต้การจำกัดอินเตอร์เน็ตอย่างรุนแรง
กลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่าน(IHR) ที่มีสำนักงานในนอร์เวย์ อ้างว่ามีผู้ประท้วงถูกกองกำลังด้านความมั่นคงปลิดชีพไป 3,428 ราย แต่เตือนว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้หลายเท่า ขณะที่กลุ่มอื่นๆประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจแตะระดับกว่า 5,000 คน และมีความเป็นไปได้ว่าอาจสูงถึง 20,000 คน
อิหร่าน อินเตอร์เนชันแนล ชาแนล สถานีโทรทัศน์ฝ่ายค้านอิหร่าน ที่มีสำนักงานอยู่นอกประเทศ รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12,000 ราย ระหว่างการประท้วง อ้างอิงแหล่งข่าวรัฐบาลและความมั่นคงระดับสูง
(ที่มา:เอเอฟพี)