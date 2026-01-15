อ้างไปเรื่อย!ทรัมป์ให้เหตุผลใหม่สำหรับยึด'กรีนแลนด์' บอกสำคัญต่อการสร้างระบบโล่มหึมา'โกลเดนโดม'

อเมริกาจำเป็นต้องเข้าควบคุมกรีนแลนด์ เป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากเกาะแห่งนี้มีความสำคัญยิ่งสำหรับการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธมหึมา "โกลเดนโดม" ตามคำกล่าวอ้างเหตุผลใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ
ถ้อยแถลงของทรัมป์ ในเรื่องเกี่ยวกับกรีนแลนด์ ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดีสหัฐฯยืนกรานว่าต้องการครอบครอบดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้ ไม่ว่าด้วยวิถีทางใดก็ตาม พร้อมแย้มถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกา และในวันพุธ(14ม.ค.) เขานำเสนอเหตุผลใหม่ อ้างว่าการควบคุมกรีนแลนด์เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้แผนสร้างโล่ป้องกันขีปนาวุธ "โกลเดนโดม" ของเขา บรรลุผล
"สหรัฐฯต้องการกรีนแลนด์เพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคง มันสำคัญยิ่งสำหรับโกลเดนโดมที่เรากำลังสร้าง นาโตควรนำทางให้เรา เพื่อให้ได้เกาะแห่งนี้มาครอง" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โชเชียล
ทรัมป์แถลงเกี่ยวกับโครงการโกลเดนโดมเมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว ระบบมหึมานี้ ซึ่งคาดหมายว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางอวกาศและทางเลือกต่างๆสำหรับโจมตีล่วงหน้า น่าจะใช้ต้นทุนมากกว่า 542,000 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 2 ทศวรรษข้างหน้า
ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวอ้างว่า "นาโตจะน่าเกรงขามกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมมาก จากการที่กรีนแลนด์อยู่ในเงื้อมมือของสหัฐฯ" พร้อมระบุหากปราศจากอเมริกา ทางพันธมิตรทหารแห่งนี้จะไม่ได้กองกำลังหรือการป้องปรามที่มีประสิทธิภาพ
ผู้นำสหรัฐฯยังเน้นย้ำคำกล่าวอ้างที่ว่า ถ้าสหรัฐฯไม่ยึดกรีนแลนด์ ทางรัสเซียและจีนจะเป็นฝ่ายทำ คำกล่าวอ้างที่มอสโกและปักกิ่งปฏิเสธ
ทรัมป์ หยิบยกเกี่ยวกับแผนผนวกกรีนแลนด์ขึ้นมาในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งสมัย 2 และตอกย้ำต้องการได้ดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้มาครอบครอง "ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง" ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดนมาร์ก แม้แสดงความตั้งใจร่วมมือกับสหรัฐฯ ภายใต้กรอบการทำงานของนาโต แต่อีกด้านหนึ่งก็ยืนกรานว่าอนาคตของกรีนแลนด์ต้องตัดสินโดยประชาชนของเกาะเท่านั้น หลังจากพลเมืองของกรีนแลนด์เคยลงประชามติคงสถานะปกครองตนเองเมื่อปี 2008
เยนส์ เฟรเดริค นีลเซน นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ เน้นย้ำพันธสัญญาของเกาะที่มีต่อเดนมาร์กและอียูในวันอังคาร(13ม.ค.) ระหว่างแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก กระตุ้นให้ ทรัมป์ ออกมาตอบโต้ บอก่า "มันจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆสำหรับเขา"
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)