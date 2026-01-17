'แคนาดา-จีน' หั่นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า-น้ำมันคาโนลา หลัง 'คาร์นีย์' พบ 'สี จิ้นผิง' กระชับสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ใหม่

นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ แห่งแคนาดา ประกาศในวันศุกร์ (16 ม.ค.) ว่า แคนาดาและจีนได้บรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้นที่จะลดภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและน้ำมันคาโนลา โดยทั้งสองประเทศให้คำมั่นว่าจะลดอุปสรรคทางการค้า และสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ใหม่
คาร์นีย์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนแรกที่เยือนจีนนับตั้งแต่ปี 2017 กำลังพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากสหรัฐฯ หลังใช้ความพยายามเจรจาทางการทูตมานานหลายเดือน
คาร์นีย์ กล่าวหลังเจรจากับผู้นำจีน ซึ่งรวมถึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ว่า ในเบื้องต้นแคนาดาจะอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนได้มากถึง 49,000 คัน โดยคิดภาษี 6.1% ภายใต้เงื่อนไขการค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษที่สุด แต่ยังไม่ได้ระบุระยะเวลาที่แน่นอน
อัตราภาษีดังกล่าวแตกต่างสิ้นเชิงจากมาตรการเก็บภาษีรถ EV จีน 100% โดยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี จัสติน ทรูโด ที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2024 หลังจากที่สหรัฐฯ ใช้มาตรการลงโทษในลักษณะเดียวกัน
ในปี 2023 จีนเคยส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปยังแคนาดา 41,678 คัน
“นี่เป็นการกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งทางการค้าครั้งล่าสุด แต่ภายใต้ข้อตกลงที่ให้คำมั่นสัญญากับชาวแคนาดามากกว่าเดิม” คาร์นีย์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว
ทรูโด ให้เหตุผลในการเก็บภาษีนำเข้าว่า ผู้ผลิตชาวจีนได้เปรียบในตลาดโลกอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คุกคามผู้ผลิตในแคนาดา
“เพื่อให้แคนาดาสร้างภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความสามารถในการแข่งขันได้ เราจำเป็นต้องเรียนรู้จากพันธมิตรที่มีนวัตกรรม เข้าถึงห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา และเพิ่มความต้องการในประเทศ” คาร์นีย์ กล่าว
นายกฯ แคนาดาชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับจีนในด้านการจัดเก็บและการผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยผลักดันการลงทุนใหม่ๆ
คาร์นีย์ กล่าวด้วยว่า เขาคาดว่าข้อตกลงเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าจะผลักดันการลงทุนจากจีนจำนวนมากเข้าสู่ภาคส่วนยานยนต์ของแคนาดา สร้างอาชีพที่ดี และเร่งการบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต
ดัก ฟอร์ด นายกรัฐมนตรีของรัฐออนแทรีโอ ซึ่งเป็นรัฐสำคัญในการผลิตรถยนต์ของแคนาดา โอดครวญว่าขณะนี้จีนมีฐานที่มั่นในแคนาดาแล้ว และคงจะฉกฉวยผลประโยชน์อย่างเต็มที่
“รัฐบาลกลางกำลังเชื้อเชิญให้รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกที่ผลิตในจีนทะลักเข้ามา โดยไม่มีการรับประกันอย่างแท้จริงว่า จะมีการลงทุนที่เท่าเทียมกันหรือในทันทีในเศรษฐกิจของแคนาดา ภาคยานยนต์ หรือห่วงโซ่อุปทาน” เขาโพสต์บน X
เดือน มี.ค. ที่แล้ว จีนได้เรียกเก็บภาษีสินค้าเกษตรและอาหารของแคนาดามากกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์ เช่น น้ำมันและกากคาโนลา ตามมาด้วยภาษีเมล็ดคาโนลาในเดือน ส.ค. เพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของทรูโด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้าแคนาดาของจีนในปี 2025 ลดลงไป 10.4%
ภายใต้ข้อตกลงใหม่ คาร์นีย์ กล่าวว่าแคนาดาคาดหวังว่าจีนจะลดภาษีนำเข้าเมล็ดคาโนลาภายในวันที่ 1 มี.ค. เหลืออัตราภาษีรวมประมาณ 15%
“การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับภาษีรวมในปัจจุบันที่ 84%” ผู้นำแคนาดากล่าว พร้อมเสริมว่าจีนเป็นตลาดเมล็ดคาโนลาที่มีมูลค่าถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับแคนาดา
คาร์นีย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า แคนาดาคาดหวังว่าสินค้าเกษตรของแคนาดา เช่น กากคาโนลา กุ้งล็อบสเตอร์ ปู และถั่ว จะได้รับการยกเว้นภาษีต่อต้านการเลือกปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. จนถึงสิ้นปีนี้เป็นอย่างน้อย
เขาชี้ว่าข้อตกลงเหล่านี้จะปลดล็อกคำสั่งซื้อส่งออกมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สำหรับเกษตรกร ชาวประมง และผู้แปรรูปสินค้าเกษตรของแคนาดา
เขายังกล่าวอีกว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ให้คำมั่นที่จะรับรองการเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับชาวแคนาดาที่เดินทางไปจีน แต่ก็ยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวซินหวาของจีน ทั้งสองประเทศให้คำมั่นที่จะเริ่มต้นการเจรจาทางเศรษฐกิจและการเงินระดับสูงอีกครั้ง ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการเกษตร น้ำมัน ก๊าซ และพลังงานสีเขียว
คาร์นีย์ กล่าวว่า แคนาดาจะขยายโครงข่ายพลังงานเป็น 2 เท่าในอีก 15 ปีข้างหน้า พร้อมเสริมว่ามีโอกาสที่จะจับมือเป็นหุ้นส่วนกับจีนในด้านการลงทุน รวมถึงด้านพลังงานลมในทะเล
แคนาดายังอยู่ระหว่างเพิ่มการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไปยังเอเชีย และจะผลิต LNG ได้ 50 ล้านตันต่อปี ซึ่งทั้งหมดจะส่งออกไปยังตลาดเอเชียภายในปี 2030
"ด้วยความซับซ้อนในความสัมพันธ์ทางการค้าของแคนาดากับสหรัฐฯ ในปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลของ คาร์นีย์ กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนทวิภาคีกับปักกิ่ง ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับเกษตรกรชาวแคนาดา" อีเวน โรเจอร์ส เพย์ จากบริษัท Trivium China ในกรุงปักกิ่งกล่าว
"ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเรื่องยากสำหรับวอชิงตันที่จะวิพากษ์วิจารณ์ คาร์นีย์ ที่ทำข้อตกลงทางการค้าที่เป็นประโยชน์ ในเมื่อ ทรัมป์ เองก็เพิ่งทำเช่นเดียวกันในเดือน ต.ค."
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้เรียกเก็บภาษีศุลกากรสินค้าแคนาดาบางรายการ และเคยพูดขู่ว่าจะเอาพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐฯ มาเป็นรัฐที่ 51
จีนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรของ ทรัมป์ เช่นกันก็กระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับประเทศกลุ่ม G7 ในเขตอิทธิพลดั้งเดิมของสหรัฐฯ
“ความสัมพันธ์ของเรากับจีนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น และคุณก็เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนั้น” คาร์นีย์ กล่าวหลังถูกถามว่าจีนเป็นพันธมิตรที่คาดการณ์ได้และน่าเชื่อถือกว่าสหรัฐฯ หรือไม่
ผู้นำแคนาดายังกล่าวอีกว่า เขาได้หารือกับ สี จิ้นผิง เกี่ยวกับเรื่องกรีนแลนด์
“ผมพบว่าเรามีความเห็นสอดคล้องกันมากในเรื่องนั้น” เขากล่าว
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรัมป์ ได้รื้อฟื้นคำขู่ยึดกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก ขณะที่บรรดารัฐสมาชิกนาโตต่างพยายามตอบโต้ข้ออ้างของสหรัฐฯ ที่ว่ากรีนแลนด์ได้รับการคุ้มครองน้อยเกินไป
ที่มา: รอยเตอร์