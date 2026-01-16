น้ำมันร่วงเกือบ$3หลังทรัมป์ลดโทนเสียงขู่อิหร่าน หุ้นสหรัฐฯปิดบวก-ทองคำขยับลง

ราคาน้ำมันขยับลงราว 4% ในวันพฤหัสบดี(15 ม.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าการปราบปรามผู้ประท้วงในอิหร่านเบาบางลงแล้ว ปัดเป่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของปฏิบัติการทางทหารกับเตหะราน ที่อาจก่อความปั่นป่วนทางอุปทาน ปัจจัยนี้ฉุดทองคำปรับลด ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก จากแรงหนุนหุ้นสถาบันการเงิน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 2.83 ดอลลาร์ ปิดที่ 59.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 2.76 ดอลลาร์ ปิดที่ 63.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ เปิดเผยได้รับรายงานว่าเหตุเข่นฆ่าระหว่างการปราบปรามผู้ประท้วงในอิหร่าน เบาบางลงแล้ว และเชื่อว่าเวลานี้ทางการเตหะรานไม่มีแผนสำหรับประหารชีวิตหมู่ ปรับเปลี่ยนมาใช้ท่าทีเฝ้ารอดูสถานการณ์ หลังจากก่อนหน้านี้เคยขู่เข้าแทรกแซง
ความเห็นดังกล่าวช่วยลดอุณหภูมิความร้อนแรงที่ทวีความดุเดือดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยที่พวกนักวิเคราะห์ชี้ว่า ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน
สุ้มเสียงที่ลดความแข็งกร้าวลงของทรัมป์ และดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น จากข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ ฉุดให้ราคาทองคำปรับลดในวันพฤหัสบดี(15 ม.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 0.30 % ปิดที่ 4,623.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพฤหัสบดี(15 ม.ค.) หลังจากขยับลงมา 2 วัน ได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นมอร์แกน สแตนลีย์ และ โกลด์แมน แซคส์ ตามหลังรายงานผลประกอบการในแง่ดี
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 292.81 จุด (0.60 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,442.44 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 17.87 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,944.47 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 58.27 จุด (0.25 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,530.02 จุด
โกลด์แมน แซคส์ และ มอร์แกน สแตนลีย์ รายงานมีผลกำไรรายไตรมาสพิ่มขึ้น ผลจากการทำข้อตกลงต่างๆนานา ทำให้หุ้นของโกลด์แมน แซคส์ พุ่งขึ้น 5.1% ส่วน มอนแกน สแตนลีย์ พุ่งขึ้น 6%
ก่อนหน้านี้ในช่วงกลางสัปดาห์ รายงานผลประกอบการที่ผสมสานของสถาบันการเงินอื่นๆเป็นตัวถ่วงภาคการเงิน เช่นเดียวกับความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการจำกัดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตไว้ที่ 10% เป็นเวลา 1 ปี
(ที่มา:รอยเตอร์)