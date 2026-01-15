กัมพูชาภูมิใจ!โว3ท่าอากาศยานมีผู้โดยสารเกือบ7ล้าน แต่ช้าก่อนเทียบแล้วพอๆกับสนามบินท้องถิ่นของไทย

จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ 3 แห่งของกัมพูชาในปี 2025 รวมแล้วเกือบ 7 ล้านคน ตามคำกล่าวอ้างของหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ เพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2024 อย่างไรก็ตามจำนวนดังกล่าวเทียบแล้วพอๆกับท่าอากาศยานท้องถิ่นของไทยไม่กี่แห่งรวมกัน ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยซ้ำ
หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ระบุว่ารายงานฉบับหนึ่งที่เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐกัมพูชา (the State Secretariat of Civil Aviation: SSCA) เมื่อวันพุธ(14ม.ค.) เน้นว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2025 ท่าอากาศยานนานาชาติ 3 แห่งของประเทศ ประกอบด้วยสนามบินนานาชาติเตโช, สนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ และสนามบินนานาชาติสีหนุ รองรับเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยรวม 64,821 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2024
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว พวกผู้โดยสารขาเข้าและขาออกแตะระดับ 6,988,259 คน เพิ่มขึ้น 11% ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศขาเข้าและขาออกอยู่ที่ 93,889 ตัน เพิ่มขึ้น 21% โดยเฉลี่ยแล้ว สนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่ง รองรับเที่ยวบินไป-กลับ จำนวน 1,272 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
"จนถึงตอนนี้ ภาคการบินพลเรือนของกัมพูชาประกอบด้วยสายการบินต่างๆ 36 แห่ง(สายการบินภายในประเทศ 4 แห่งและสายการบินระหว่างประเทศ 32 แห่ง) ปฏิบัติการเที่ยวบินเชื่อมต่อกับ 17 ประเทศและ 46 เมือง ในบรรดา 17 ประเทศ ที่เชื่อมต่อกับกัมพูชานั้น มีประเทศอาเซียน 8 ชาติ เช่นเดียวกับจุดหมายปลายทางอื่นๆอย่าง จีน, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินเดีย, กาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และญี่ปุ่น" รายงานระบุ
อ้างอิงรายงานของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐกัมพูชา ระบุว่าภาคการบินพลเรือนของกัมพูชาแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ปีหลัง ในปี 2023 เที่ยวบินไปกลับรวมแล้วมีจำนวน 51,149 เที่ยวบิน ในปี 2024 เที่ยวบินไปกลับรวมแล้วมี 58,354 เที่ยวบิน และเพิ่มเป็น 64,821 เที่ยวบิน ในปี 2025 ขณะที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มจาก 5,111,810 คน ในปี 2023 เป็น 6,241,842 คนในปี 2024 และเพิ่มเป็น 6,988,259 ในปี 2025
Chhay Sivlin ประธานสมาคมผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชา(CATA) ให้สัมภาษณ์กับพนมเปญโพสต์ ระบุว่าการเมืองภายในประเทศที่มีเสถียรภาพ การก่อสร้างและพัฒนาสนามบินต่างๆ ความเป็นมิตรของประชาชนชาวกัมพูชา และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของประเทศ คือแหม่เหล็กดึงดูดบรรดาแขกต่างชาติ
เธอบอกว่าการเติบโตในด้านการสัญจนทางอากาศ เป็นสัญญาณในแง่บวกสำหรับภาคการท่องเที่ยวกัมพูชาและแสดงความหวังว่าจะมีเที่ยวบินเชื่อมต่อเพิ่มเติม สำหรับเปิดน่านฟ้ากัมพูชาสู่โลกภายนอก พร้อมเน้นย้ำว่าการขนส่งทางอากาศ มีบทบาทสำคัญไม่ใช่เฉพาะสำหรับการท่องเที่ยว แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจในวงกว้าง
อย่างไรก็ตามแม้กัมพูชากล่าวอ้างว่ามีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อปีที่แล้ว แต่ดูเหมือนว่ามันยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่เคยวางเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกับท่าอากาศยานนานาชาติเตโชที่เพิ่งเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
รัฐบาลกัมพูชาคาดหวังว่าสนามบินแห่งใหม่นี้ มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์(ราว 47,600 ล้านบาท) จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ราวๆ 13 ถึง 15 ล้านคนต่อปี และจะขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้แตะระดับ 30 ล้านคนภายในปี 2030 และ 50 ล้านคนภายในปี 2050
ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับไทย หนึ่งในศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาค พบว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ 3 แห่งของกัมพูชาในปี 2025 รวมแล้วพอๆสนามบินท้องถิ่นของไทย 3 แห่งรวมกัน ได่แก่ท่าอากาศยานกระบี่(ผู้โดยสารกว่า 3 ล้านคน), ท่าอากาศยานอุดรธานี(ผู้โดยสารกว่า 2 ล้านคน และท่าอากาศยานขอนแก่น(ผู้โดยสารกว่า 1.7 ล้านคน) ยังไม่นับรวมสนามบินที่ได้รับความนิยมอื่นๆอีกมาก
