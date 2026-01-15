พาณิชย์สหรัฐฯไฟเขียวอินวิเดียขายชิปH200ให้จีนแล้ว ขณะเว็บข่าวเผยปักกิ่งสั่งบริษัทแดนมังกรซื้อชิปในประเทศเป็นหลัก

กระทรวงพาณิชย์อเมริกาไฟเขียวอินวิเดียส่งออกชิป H200 ให้จีนแล้ว แต่กำหนดเงื่อนไขขบางประการ กระนั้น ดีมานด์ของบริษัทจีนสำหรับชิป AI รุ่นนี้ดูจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ท่ามกลางรายงานข่าวว่า ปักกิ่งสั่งให้บริษัทเทคโนโลยีแดนมังกรใช้ชิปในประเทศ รวมทั้งระบุว่า จะอนุมัติการซื้อชิปรุ่นนี้ภายใต้สภาพการณ์พิเศษเท่านั้น
ในวันอังคาร (13 ม.ค.) สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แถลงว่า ได้อนุญาตอย่างเป็นทางการให้อินวิเดียขายชิป H200 ซึ่งเป็นชิปปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ขั้นสูงที่สุดอันดับ 2 ของอินวิเดีย ให้จีน โดยมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่หลายอย่าง ได้แก่ ชิปดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามเพื่อยืนยันความสามารถด้านเอไอในทางเทคนิคก่อนที่จะจัดส่งให้จีน และห้ามจัดส่งเกิน 50% ของจำนวนชิปทั้งหมดที่ขายให้ลูกค้าในอเมริกา
อินวิเดียยังต้องรับรองว่า มีชิป H200 เพียงพอในอเมริกา ขณะที่ลูกค้าจีนต้องแสดงกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อีกทั้งห้ามนำชิปไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร
คำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อต้นเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า สามารถบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการอนุญาตให้อินวิเดียส่งออกชิป H200 ไปยังจีน โดยที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะหักรายได้จากยอดขาย 25%
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการส่งออกชิปเอไอขั้นสูงครั้งใหญ่ของอเมริกา หลังจากคณะบริหารของอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดนของพรรคเดโมแครต สั่งจำกัดการส่งออกนวัตกรรมนี้อย่างเข้มงวดเนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศกรณีที่จีนอาจนำชิปไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร
พวกสมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐสภา ยังคงวิพากษ์วิจารณ์การเปลี่ยนนโยบายของทรัมป์ว่า เป็นข้อผิดพลาดรุนแรงที่จะช่วยส่งเสริมกองทัพและเศรษฐกิจจีน
ทว่า เจนเซน หวง ประธานบริหารอินวิเดีย ยกย่องคำสั่งล่าสุดของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ว่า เป็นการประนีประนอมที่จะส่งผลดีอย่างยิ่งต่ออเมริกา อีกทั้งยังช่วยให้อินวิเดียสามารถแข่งขันในตลาดชิปทั่วโลก
ชิป H200 คือหน่วยประมวลผลกราฟิก (จีพียู) ที่ใช้ฝึกโมเดลเอไอ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิวัติเอไอเชิงสร้างสรรค์ที่ริเริ่มจากการเปิดตัวแชตจีพีทีในปี 2022 โดยผู้นำในตลาดนี้คืออินวิเดีย ที่ปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกจากกระแสความนิยมในเอไอ
ศักยภาพของชิปรุ่นนี้ยังตามหลังชิปเอไอขั้นสูงสุดของอเมริกา ราว 18 เดือน
อย่างไรก็ตาม ดีมานด์ของบริษัทจีนสำหรับชิป H200 เริ่มไม่แน่นอนมากขึ้น ขณะที่มีข่าวว่า ปักกิ่งส่งเสริมให้บริษัทเทคโนโลยีท้องถิ่นใช้ชิปในประเทศ
เว็บไซต์ข่าว ดิ อินฟอร์เมชัน รายงานเมื่อวันอังคารโดยอ้างอิงแหล่งข่าววงในว่า เจ้าหน้าที่จีนแจ้งบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งว่า จะอนุมัติการซื้อชิปรุ่นนี้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษเท่านั้น เช่น เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
ก่อนหน้านี้ ดิ อินฟอร์เมชันรายงานว่า เจ้าหน้าที่จีนเรียกประชุมบริษัทเทคโนโลยีท้องถิ่นหลายแห่งในวันอังคาร และสั่งให้ระงับการจัดซื้อ H200 ยกเว้นจำเป็นจริงๆ เท่านั้น รวมทั้งยังขอให้ซื้อชิปเอไอในจำนวนหนึ่งจากบริษัทท้องถิ่นที่เป็นคู่แข่งของอินวิเดียด้วย
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์)