'ทรัมป์' อนุญาตส่งออกชิปเอไอ H200 ของ Nvidia ไป 'จีน' โดยเก็บค่าธรรมเนียม 25%

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันจันทร์ (8 ธ.ค.) ว่า สหรัฐฯ จะอนุญาตให้ส่งออกชิปโปรเซสเซอร์ H200 ของ Nvidia ซึ่งเป็นชิปปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของ Nvidia ไปยังจีน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 25% จากยอดขายดังกล่าว
การตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการยุติข้อถกเถียงของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการที่ Nvidia และคู่แข่งควรรักษาความเป็นผู้นำในตลาดชิป AI ของโลกด้วยการขายชิปให้กับจีน หรือระงับการส่งออก ในขณะที่ปักกิ่งก็เคยแจ้งบริษัทต่างๆ ไม่ให้ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ยังไม่แน่ชัดว่า การตัดสินใจของ ทรัมป์ จะนำไปสู่ยอดขายใหม่ๆ หรือไม่
ราคาหุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 2% ในการซื้อขายหลังตลาดปิดทำการ หลังจากที่ ทรัมป์ ประกาศเรื่องนี้ผ่าน Truth Social ตามหลังราคาที่เพิ่มขึ้น 3% ในระหว่างวันตามรายงานของ Semafor
ทรัมป์ กล่าวในโพสต์ของเขาว่า เขาได้แจ้งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนซึ่งกำลังตรวจสอบเพ่งเล็งชิปของ Nvidia ซึ่ง สี ก็ "ตอบรับในเชิงบวก"
ทรัมป์ กล่าวว่าแกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กำลังสรุปรายละเอียดข้อตกลงขั้นสุดท้าย และจะใช้แนวทางเดียวกันนี้กับบริษัทชิป AI อื่นๆ เช่น Advanced Micro Devices (AMD) และ Intel
โพสต์ของ ทรัมป์ระบุว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้รัฐบาลสหรัฐฯ คือ "25%" และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยืนยันว่า ทรัมป์ หมายถึงตัวเลข 25% จริงๆ ซึ่งสูงกว่า 15% ที่เสนอไว้ในเดือน ส.ค.
"เราจะปกป้องความมั่นคงของชาติ สร้างงานให้ชาวอเมริกัน และรักษาความเป็นผู้นำของอเมริกาในด้าน AI" ทรัมป์เขียนบน Truth Social
"ลูกค้า Nvidia ในสหรัฐฯ ต่างเดินหน้าสู่การใช้ชิป Blackwell และเร็วๆ นี้ก็คือ Rubin ซึ่งชิปทั้ง 2 ตัวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้"
ทรัมป์อไม่ได้ระบุว่าจะอนุญาตให้จัดส่งชิป H200 จำนวนเท่าใด หรือมีเงื่อนไขใดบ้าง เพียงแต่ว่าการส่งออกจะเกิดขึ้น "ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อต่อความมั่นคงแห่งชาติที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง"
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมองว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการประนีประนอมระหว่างการส่งชิป Blackwell รุ่นล่าสุดของ Nvidia ไปยังจีน ซึ่ง ทรัมป์ ปฏิเสธที่จะอนุญาต กับการไม่ส่งชิปจากสหรัฐฯ ไปยังจีนเลย ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เกรงว่าจะเป็นการเอื้อให้หัวเว่ย (Huawei) ก้าวขึ้นมาครองตลาดชิป AI ในจีน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว
Nvidia ระบุในคำแถลงว่า "การเสนอชิป H200 ให้กับลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นการสร้างสมดุลที่ดีต่ออเมริกา"
Intel ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ซึ่งกำกับดูแลการควบคุมการส่งออก และ AMD ก็ยังไม่ออกมาให้ความคิดเห็นใดๆ เช่นกัน
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่า ค่าธรรมเนียม 25% จะถูกเรียกเก็บเป็นภาษีนำเข้าจากไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตชิปไปยังสหรัฐฯ ซึ่งชิปเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ก่อนที่จะส่งออกไปยังจีน
พวกนักการเมืองสายต้านจีนในวอชิงตันกังวลว่า การขายชิป AI ขั้นสูงให้กับจีนอาจช่วยให้ปักกิ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร ซึ่งเป็นความกังวลที่กระตุ้นให้รัฐบาล โจ ไบเดน สั่งจำกัดการส่งออกดังกล่าวมาแล้ว
“เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ต้องแลกความมั่นคงของชาติกับข้อได้เปรียบทางการค้า” เอริค เฮิร์ชฮอร์น เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาล บารัค โอบามา กล่าว “มันขัดต่อนโยบายที่สม่ำเสมอของรัฐบาลเดโมแครตและรีพับลิกันที่จะไม่ช่วยเหลือจีนในการพัฒนากองทัพให้ทันสมัย”
รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์โดยสถาบันเพื่อความก้าวหน้า (IFP) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ระบุว่า ชิป H200 จะมีสมรรถนะสูงกว่า H20 ถึง 6 เท่า ซึ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่ทันสมัยที่สุดที่สามารถส่งออกไปยังจีนได้อย่างถูกกฎหมาย หลังจากที่รัฐบาล ทรัมป์ ได้ยกเลิกการห้ามการขายชิปดังกล่าวชั่วระยะเวลาสั้นๆ ในปีนี้
สำหรับชิป Blackwell ที่บริษัท AI ของสหรัฐฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเร็วกว่าชิป H200 ประมาณ 1.5 เท่าสำหรับการฝึกฝนระบบ AI ตามรายงานของ IFP และเร็วกว่าถึง 5 เท่าสำหรับงานอนุมานที่ใช้โมเดล AI
งานวิจัยของ Nvidia เองชี้ให้เห็นว่า ชิป Blackwell เร็วกว่าชิป H200 ถึง 10 เท่าสำหรับงานบางประเภท
สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครตหลายคนออกมาวิจารณ์การตัดสินใจของ ทรัมป์ ว่าเป็น "ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่" ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและการทหารของจีน
หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนเคยเรียกผู้แทน Nvidia ไปพบเพื่อขอคำอธิบายว่า ชิป H20 รุ่นเก่าของ Nvidia มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจาก "ประตูหลัง" หรือไม่ ซึ่ง Nvidia ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์