"วิกฤตแรมแพง" อาจกระทบแผนวางจำหน่ายคอนโซลรุ่นใหม่

แหล่งข่าววงในระบุ หลายบริษัทกำลังพิจารณาเลื่อนกำหนดวันขายเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ของพวกเขาออกไปก่อนเพื่อเฝ้ารอดูสถานการณ์
จากกระแสของ AI ที่ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่เบนกำลังผลิตไปทำแรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ส่งผลให้แรมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปขาดตลาดอย่างหนัก และเป็นเหตุให้ราคาของมันพุ่งสูงขึ้นมากในช่วงเวลานี้ ล่าสุดดูเหมือนผลกระทบดังกล่าวอาจไม่ได้ตกอยู่แค่เหล่าเกมเมอร์ฝั่งพีซีเสียแล้ว
เมื่อเว็บไซต์ Insider Gaming ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า พวกเขาได้ยินกลุ่มคนวงในระดับสูงกำลังพูดคุยถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรมที่อาจส่งผลต่อการผลิตเครื่องคอนโซลเจเนอเรชันถัดไปอย่าง Next Xbox หรือ PS6 ซึ่งพวกเขาคาดการณ์ว่าหากวิกฤตแรมแพงยังคงดำเนินลากยาวต่อไป นั่นจะทำให้แผนวางจำหน่ายเครื่องคอนโซลเน็กซ์เจนภายในปี 2027 (ตามข่าวลือ) จำเป็นต้องถูกเลื่อนออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาราคาเครื่องพุ่งสูงจนเกมเมอร์ทั่วไปมิอาจเอื้อมถึง
จริงอยู่ที่ในอดีตทั้งบริษัท Sony, Microsoft และ Nintendo ต่างก็เคยแก้วิกฤตปัญหาด้วยการปรับราคาเครื่องให้สูงขึ้น รวมถึงใช้กำไรจากการขายเกมมาชดเชยโปะส่วนต่าง แต่คราวนี้สถานการณ์มันไม่เหมือนกัน เนื่องด้วยราคาแรมที่พุ่งทะยานทะลุเพดานแบบไม่มีหยุด จนกลยุทธ์การตลาดใดๆก็ไม่สามารถช่วยหักลบได้
ตามการวิเคราะห์ของ ไมครอน ระบุปัญหาการขาดแคลนแรมมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงลากยาวเลยปี 2026 ออกไปอีก ซึ่งถ้าหากสถานการณ์ยังคงเลวร้ายต่อเนื่องไปไกลยิ่งกว่านั้น นี่ก็อาจเป็นจุดจบอวสานของเครื่องเล่นเกมส่วนตัว และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่แห่งคลาวด์เกมมิ่งโดยสมบูรณ์ก็เป็นได้
