"วาฬปริศนา" ป่วนตลาดอีกระลอก เปิดชอร์ตบิทคอยน์ จุดชนวนหวั่นราคาร่วงรอบใหม่

นักลงทุนรายใหญ่ผู้ทำกำไร 160 ล้านดอลลาร์จากวิกฤตคริปโตครั้งก่อน กลับมาเปิดสถานะชอร์ตขนาดมหึมาอีกครั้ง ขณะตลาดยังเปราะบาง ดึงแรงเทขายและความกลัวกลับเข้าสู่ตลาดอีกระลอก
ตลาดคริปโตกลับเข้าสู่ภาวะตึงเครียดอีกครั้ง หลังมีรายงานว่า “วาฬปริศนา” ซึ่งเคยทำกำไรจากการชอร์ต Bitcoin และ Ethereum ก่อนเกิดวิกฤตราคาคริปโตครั้งล่าสุด ได้กลับมาเปิดสถานะชอร์ตชุดใหม่ แม้ตลาดเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว
ข้อมูลจาก Lookonchain ระบุเมื่อวันอังคารว่า นักลงทุนรายนี้เปิดสถานะชอร์ตที่ราคา $115,783 ถือครองสถานะรวม 3,440 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 392.67 ล้านดอลลาร์ มีกำไรที่ยังไม่รับรู้ราว 5.7 ล้านดอลลาร์ และจุดบังคับปิดสถานะ (liquidation) อยู่ที่ระดับ $128,030
แม้ Bitcoin จะดีดตัวกลับสู่ระดับประมาณ 115,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ แต่นักลงทุนรายนี้กลับ “เพิ่มน้ำหนักชอร์ต” อย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มขาลงที่รุนแรงขึ้นอีกครั้ง
“Trump Insider” กลับมาลงเดิมพันครั้งใหญ่ จุดกระแสหวั่นซ้ำรอยวิกฤตรอบก่อน
เพื่อลงทุนในรอบนี้ วาฬรายดังกล่าวได้โอนเงิน USDC มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์ เข้าสู่แพลตฟอร์ม Hyperliquid เพื่อใช้เป็นทุนเปิดสถานะชอร์ตเพิ่มเติม ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจเป็นสัญญาณ “เดิมพันซ้ำ” ต่อแนวโน้มการปรับฐานรุนแรงรอบใหม่
ขณะที่นักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ตลาดต่างตั้งข้อสงสัยว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเพียงการ “เขย่าตลาด” เพื่อบีบสถานะ Long ของรายย่อย หรือเป็นการดำเนินกลยุทธ์ที่มีการวางแผนอย่างแยบยล เพื่อสร้างแรงเทขายแบบมีระบบอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ กระเป๋าเงินเดียวกันเคยถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังเปิดชอร์ตขนาดใหญ่เพียงไม่นานก่อนที่ โดนัลด์ ทรัมป์ จะประกาศเก็บภาษีสินค้าจีน จนนำไปสู่การร่วงของตลาดคริปโตทั่วโลก และทำกำไรไปราว 160 ล้านดอลลาร์
เหตุการณ์ดังกล่าวเคยก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักในแวดวงคริปโต ว่าอาจมี “สัญญาณวงในทางการเมือง” หรือการใช้ข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อเก็งกำไร จนวาฬรายนี้ได้รับฉายา “Trump Insider” ในหมู่นักเทรดทั่วโลก
วาฬ Hyperliquid รายอื่นร่วมขบวนชอร์ต หนุนกระแสขาลงเพิ่มแรงกดดันตลาด
ไม่เพียง “Trump Insider” เท่านั้นที่เปิดสถานะขาลง ล่าสุดมีรายงานว่านักลงทุนรายใหญ่รายอื่นบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid ได้เข้าร่วมเทขายเช่นกัน โดย วาฬหมายเลข 0x9eec9 เปิดสถานะชอร์ตรวมมูลค่า 98 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมเหรียญ DOGE, ETH, PEPE, XRP และ ASTER ส่วน วาฬ 0x9263 เปิดสถานะชอร์ตมูลค่า 84 ล้านดอลลาร์ ในเหรียญ SOL และ BTC
สถานะเหล่านี้ไม่ใช่การเก็งกำไรแบบรายย่อย แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีน้ำหนักของผู้เล่นระดับสถาบัน ซึ่งสะท้อนการวางกลยุทธ์ขาลงอย่างเป็นระบบในตลาดที่เต็มไปด้วยความผันผวน
อย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์เทขายครั้งก่อน ปริมาณการป้องกันความเสี่ยง (hedging) และการซื้อออปชันฝั่ง Put เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของตลาดยังอยู่ในภาวะ “ระแวดระวัง” ต่อการปรับฐานครั้งใหม่
อย่างไรก็ตาม การเปิดสถานะชอร์ตขนาดใหญ่พร้อมกันของเหล่าวาฬคริปโตยังคงเป็นแรงกดดันหลักต่อราคาบิทคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อความผันผวนเริ่มกลับมาครอบงำทิศทางตลาดอีกครั้งทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของ “Trump Insider” กลายเป็นสัญญาณที่ตลาดต้องจับตา