Synology เปิดตัว ‘AI Console’ รวม AI ใช้ใน Private Cloud

Synology เปิดตัว "Synology AI Console" โซลูชันช่วยให้องค์กรนำ Generative AI มาใช้งานได้บน Private Cloud ที่ปลอดภัย ชูจุดเด่นด้านการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล การจัดการต้นทุน และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง PDPA และ GDPR ได้อย่างครบวงจร พร้อมแก้ปัญหา "Shadow AI" ที่เป็นความเสี่ยงสำคัญในยุคดิจิทัล
นายเร็กซ์ หวง (Rex Huang) ผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน บริษัท ซินโนโลจี้ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน Generative AI ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะการใช้งาน AI โดยไม่ผ่านการควบคุม หรือที่เรียกว่า "Shadow AI" ซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ Synology จึงพัฒนา AI Console ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการใช้งาน AI ของทั้งองค์กร
Synology AI Console ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รองรับการเชื่อมต่อกับโมเดล AI ชั้นนำหลากหลายค่าย ไม่ว่าจะเป็น OpenAI, Azure OpenAI, Google Gemini และ Amazon Bedrock ช่วยให้ฝ่าย IT สามารถควบคุมและอนุมัติการใช้งานเครื่องมือ AI ได้จากที่เดียว พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานแต่ละระดับ (Role-based Access Control) และตั้งค่าจำกัดการใช้งานรายวันหรือรายนาทีเพื่อควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมเกราะป้องกันข้อมูลองค์กร ตอบโจทย์ PDPA
จุดเด่นสำคัญของ Synology AI Console คือฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยข้อมูลที่แข็งแกร่ง โดยมีระบบ "De-identification" ที่จะทำการปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ, เลขบัตรประชาชน, หรือข้อมูลทางการเงิน ก่อนส่งไปประมวลผลที่ AI ภายนอก ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเครื่อง NAS ขององค์กรเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหล และเมื่อ AI ประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะกู้คืนข้อมูลกลับมาโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยังมีระบบ Audit Logging ที่บันทึกกิจกรรมการใช้งานทั้งหมดอย่างละเอียด ตั้งแต่เวลา, IP Address, ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ ไปจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA และ GDPR
ติดปีก Synology Office Suite สู่ Smart Office เต็มรูปแบบ
Synology AI Console ยังผสานการทำงานเข้ากับชุดโปรแกรม Synology Office Suite ได้อย่างลงตัว โดยไม่มีค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถใช้ผู้ช่วย AI ในการร่างเนื้อหา, สรุปอีเมล, แปลภาษาในงานนำเสนอ หรือแม้กระทั่งสร้างสูตรที่ซับซ้อนในสเปรดชีตได้อย่างง่ายดาย โดย AI สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์ที่จัดเก็บใน Synology Drive มาช่วยประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและตรงตามบริบทขององค์กรมากที่สุด
ในอนาคต Synology ยังมีแผนที่จะพัฒนาให้องค์กรสามารถติดตั้งโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ของตนเองได้แบบ On-Premise โดยใช้เทคโนโลยี Model Context Protocol (MCP) และ Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้และให้คำตอบจากฐานข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การเปิดตัว Synology AI Console ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นแค่เครื่องมือจัดการ AI แต่เป็นโซลูชันเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ทุกองค์กรสามารถทรานส์ฟอร์มสู่ยุค AI ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนบนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง