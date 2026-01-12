Nvidia ทำแบบนี้ ผลักภาระให้ผู้บริโภคจีน !

ผู้เชี่ยวชาญของจีนออกมาคัดค้าน หลังจากมีรายงานข่าวว่า อินวิเดีย ( Nvidia ) ตั้งเงื่อนไขกับลูกค้าในประเทศจีน ที่ต้องการซื้อชิป H200 ว่า ต้องชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดส่งชิป ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่ 8 มกราคม
รอยเตอร์ซึ่งอ้างแหล่งข่าวระบุว่า บริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ได้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดผิดปกติ โดยนอกจากต้องชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าแล้ว ลูกค้าจะเลือกยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงินก็ไม่ได้อีกด้วย
ความคืบหน้านี้มีขึ้น หลังจากเจนเซ่น หวง ซีอีโอของอินวิเดียกล่าวเมื่อเร็ว ๆนี้ว่า บริษัทได้เร่งการผลิต H200 ซึ่งเป็นชิปเอไอสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทำเนียบขาวได้แล้วก็คาดหวังว่าจะกลับมาจำหน่ายในประเทศจีนได้ในเร็วๆ นี้ ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์
หลิว ติงติง นักวิเคราะห์ผู้คร่ำหวอดด้านอุตสาหกรรมชี้ว่า เงื่อนไขใหม่ของอินวิเดียหลุดจากบรรทัดฐานของตลาดและเป็นตัวอย่างของการผลักภาระความเสี่ยงทั้งหมดไปให้ลูกค้า ทั้ง ๆ ที่ ผู้ซื้อชาวจีนให้การสนับสนุนอินวิเดียมานานหลายปี แต่ตอนนี้กลับถูกบังคับให้แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเมื่ออุตสาหกรรมเข้าสู่ช่วงเวลาที่เสี่ยงเกิดความผันผวน นอกจากนั้น ยังสะท้อนถึงการดำเนินการโดยพลการเพื่อแก้ไขข้อกังวลเรื่องความไม่แน่นอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯเองด้วย เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เอื้อให้การจำหน่ายชิปในจีนเป็นไปตามเป้าหมาย
นักลงทุนด้านเทคโนโลยีในสหรัฐฯเองก็จับตามองเช่นกัน โดยบทความในเว็บไซต์ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีinvestinglive มองความเคลื่อนไหวของอินวิเดียว่า เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แต่การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าอาจเร่งให้ลูกค้าในจีนหันไปหาทางเลือกอื่นในประเทศ
ขณะที่บทความในเว็บไซต์ข่าวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีTechStock2 ระบุว่า การบังคับให้ลูกค้าต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับการยืนยันการอนุมัติชิปอาจฉุดยอดคำสั่งซื้อ
เมื่อเดือนธันวาคม 2568 ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศว่า จะอนุญาตให้อินวิเดียส่งออกชิป H200 ไปยังจีน โดยที่รัฐบาลสหรัฐฯจะได้รับส่วนแบ่ง 25 % จากยอดขายเป็นการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงกับทำเนียบขาวนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์
ด้านรัฐบาลจีนยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่า จะอนุญาตให้มีการจำหน่ายชิป H200 ในประเทศหรือไม่ โดยในการแถลงข่าวประจำวันที่ 9 ธันวาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวแต่เพียงว่า จีนได้รับทราบรายงานเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสินใจอนุญาตให้ขายชิป H200 ให้แก่จีนแล้ว ซึ่งจีนสนับสนุนความร่วมมือกันเพื่อได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ที่มา : โกลบอลไทมส์