สหรัฐฯ ห้ามนำเข้า 'โดรนรุ่นใหม่' จากต่างประเทศรวมถึง DJI อ้างเสี่ยงเป็นภัยความมั่นคงของชาติ

คณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (FCC) ประกาศเมื่อวันจันทร์ (22 ธ.ค.) ว่า จะห้ามการนำเข้าโดรนรุ่นใหม่ๆ ที่ผลิตในต่างประเทศและชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมด รวมถึงจากบริษัท DJI และ Autel ของจีน โดยระบุว่าสินค้าเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้ต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ
การเพิ่มชื่อ DJI, Autel และบริษัทโดรนต่างชาติอื่นๆ ลงใน "รายชื่อที่ถูกควบคุม" หมายความว่า บริษัทเหล่านี้จะไม่สามารถขอการอนุมัติจาก FCC เพื่อจำหน่ายโดรนรุ่นใหม่ หรือชิ้นส่วนสำคัญในสหรัฐฯ ได้
ในเดือน ธ.ค. ปี 2024 สภาคองเกรสได้มีคำสั่งให้เพิ่ม DJI และ Autel ลงในรายชื่อดังกล่าวภายในหนึ่งปี เว้นแต่ผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจะเห็นว่าเหมาะสมให้ดำเนินการขายต่อไป
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญในการต่อสู้ของวอชิงตันเพื่อปราบปรามโดรนที่ผลิตในจีนตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเดือนก.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่ามีแผนที่จะออกกฎระเบียบเพื่อจำกัดการนำเข้าโดรนจากจีน ซึ่งอาจเข้มงวดกว่าการดำเนินการของ FCC
FCC แถลงว่า การเพิ่มรายชื่อดังกล่าวไม่ได้ห้ามการนำเข้า การขาย หรือการใช้งานอุปกรณ์รุ่นใด ๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมเคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ และไม่มีผลกระทบต่อโดรนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้
FCC ระบุเพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคยังคงสามารถใช้โดรนที่ซื้อมาอย่างถูกกฎหมายต่อไปได้
DJI ผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดของโลก แถลงว่า รู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจเพิ่มโดรนที่ผลิตจากต่างประเทศลงในรายชื่อที่ถูกควบคุม บริษัทย้ำว่า "แม้ว่า DJI จะไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัติเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยว่าฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจ"
ก่อนหน้านี้ DJI กล่าวว่า การถูกเพิ่มลงในรายชื่อที่ถูกควบคุมจะทำให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายโดรนรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งที่ผ่านมา DJI ครองตลาดโดรนเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ด้าน หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวเมื่อวันอังคาร (23) ว่า จีนคัดค้าน "การตีความแนวคิดความมั่นคงแห่งชาติที่กว้างเกินไป" ของสหรัฐฯ และการจัดทำรายชื่อ "ที่เลือกปฏิบัติ" เขายังเรียกร้องให้วอชิงตัน "แก้ไขแนวปฏิบัติที่ผิดพลาด" และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมสำหรับบริษัทจีน
โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็แสดง "การคัดค้านอย่างรุนแรง" เมื่อวันอังคาร (23) เช่นกัน โดยแถลงว่า จีนจะใช้ "มาตรการที่จำเป็น" เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัทจีน หากสหรัฐฯ ยังคงยืนกรานในแนวทางของตน
FCC ระบุว่าได้รับผลการตรวจสอบความเสี่ยงของโดรนต่างประเทศจากหน่วยงานร่วมระหว่างฝ่ายบริหารที่ทำเนียบขาวเรียกประชุมเมื่อวันอาทิตย์ (21) ซึ่งพบว่าโดรนและชิ้นส่วนนำเข้าก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย "เนื่องจากภัยคุกคามจากการสอดแนมโดยไม่ได้รับอนุญาต การรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน และภัยคุกคามอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศ"
รายงานระบุว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อาจพิจารณาในอนาคตว่าโดรนบางรุ่นหรือบางประเภทไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และอาจยกเลิกข้อจำกัดได้
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาบริษัทโดรนของจีน
เซบาสเตียน กอร์กา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามหนึ่งที่จะรับรองว่า โดรนจะผลิตในสหรัฐอเมริกา
“โดรนเป็นส่วนสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอเมริกา พวกมันต้องผลิตในสหรัฐอเมริกา” เขากล่าวใน X เมื่อวันจันทร์ (22)
DJI แถลงเมื่อต้นเดือนนี้ว่า “กว่า 80% ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับรัฐและท้องถิ่นกว่า 1,800 แห่งทั่วสหรัฐฯ ที่ดำเนินโครงการโดรนใช้เทคโนโลยีของ DJI ซึ่งโครงการเหล่านี้จะตกอยู่ในความเสี่ยงทันทีหากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโดรนที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดที่มีอยู่”
ที่มา: รอยเตอร์