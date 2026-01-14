ทรัมป์ปลุกระดมไม่หยุด!ยุผู้ชุมนุมอิหร่านลุยต่อ'ความช่วยเหลือกำลังไป' หลังนองเลือดตายแล้วกว่า2พัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(13ม.ค.) เร่งเร้าชาวอิหร่านให้เดินหน้าประท้วงต่อ และจดจำชื่อพวกที่กระทำผิดกับพวกเขา พร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือกำลังมุ่งหน้าไป ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในขณะที่พวกสถาบันผู้ปกครองศาสนาของอิหร่านลุยปราบปรามการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี ที่เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 2,000 ราย
"พวกผู้รักชาติอิหร่าน เดินหน้าประท้วงต่อไป เข้ายึดสถาบันต่างๆของพวกเขา ความช่วยเหลือกำลังมุ่งหน้าไป" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง โดยไม่ได้บอกว่าความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นคืออะไร
ทรัมป์อ้างว่าเขายกเลิกการประชุมทั้งหมดกับพวกเจ้าหน้าที่อิหร่าน จนกว่า "การเข่นฆ่าผู้ประท้วงอย่างไร้เหตุผลจะหยุดลง" และถ้อยแถลงในเวลาต่อมา ผู้นำสหรัฐฯบอกกับชาวอิหร่าน "ให้จดจำชื่อพวกที่ลงมือสังหารและพวกผู้กระทำผิดที่่ล่วงละเมิดพวกคุณ เพราะว่าพวกเขาจะต้องชดใช้ราคาแพงมากๆ"
เมื่อถูกถามว่า ที่เขาบอกว่า "ความช่วยเหลือกำลังมุ่งหน้าไป" มีความหมายว่าอย่างไร ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวให้ไปหาคำตอบกันเอาเอง
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์(12ม.ค.) ทรัมป์ แถลงรีดภาษี 25% ต่อสินค้าต่างๆที่มาจากประเทศใดก็ตามที่ค้าขายกับอิหร่าน ชาติผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังบอกว่าปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม คือหนึ่งในหลายทางเลือกที่เขากำลังชั่งใจลงโทษอิหร่าน ตอบโต้กรณีปราบปรามผู้ประท้วง
การสื่อสารต่างๆถูกจำกัด ในนั้นรวมถึงการตัดอินเตอร์เน็ตที่ก่ออุปสรรคต่อกระแสข้อมูลข่าวสาร สหประชาชาติเผยว่าบริการโทรศัทพ์สามารถกลับใช้งานได้แล้ว แต่อินเตอร์เน็ตยังเผชิญกับข้อจำกัดอย่างรุนแรง
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีเจ้าของสเปซเอ็กซ์ เสนอมอบบริการอินเตอร์เน็ตดาวเทียม "สตาร์ลิงค์" ฟรีในอิหร่าน หลังจากทรัมป์บอกในวันอาทิตย์(11ม.ค.) ว่าเขามีแผนพูดคุยกับ มัสก์ เกี่ยวกับการกู้คืนอินเตอร์เน็ตในอิหร่าน
สถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งโหมกระพือขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เลวร้าย กลายเป็นความท้าทายภายในประเทศครั้งใหญ่หลวงที่สุดของคณะผู้ปกครองอิหร่านในรอบอย่างน้อยๆ 3 ปี และเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เตหะรานถูกนานาชาติกดดันอย่างหนัก ตามหลังโดนอิสราเอลและสหรัฐฯโจมตีเมื่อปีที่แล้ว
อาลี ลาริจานี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่าน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า ทรัมป์ และ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล คือ "ผู้สังหารหลัก" ประชาชนชาวอิหร่าน
เจ้าหน้าที่อิหร่านรายหนึ่งเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วราวๆ 2,000 รายในการประท้วง ถือเป็นครั้งแรกที่ทางการให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยรวม จากสถานการณ์ความไม่สงบทั่วประเทศที่ลากยาวมากว่า 2 สัปดาห์
ส่วน HRANA กลุ่มสิทธิมนุษยชนที่มีสำนักงานในสหรัฐฯ ก็ยืนยันเช่นกันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,003 ราย ในนั้น 1,850 รายเป็นผู้ชุมนุม นอกจากนี้แล้วพวกเขาเผยว่ามีประชาชนถูกจับกุมไปอีกกว่า 16,784 ราย เพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลขเมื่อวันจันทร์(12ม.ค.)
เตหะรานยังไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อถ้อยแถลงรีดภาษีของทรัมป์ แต่มาตรการดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรวดเร็วจากจีน ทั้งนี้อิหร่านที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอันหนักหน่วงของสหรัฐฯอยู่ก่อนแล้ว ได้ส่งออกน้ำมันส่วนใหญ่ของพวกเขาไปยังจีน และมีตุรกี, อิรัก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมไปถึง อินเดีย เป็นบรรดาคู่ค้าลำดับต้นๆ
รัสเซียในวันอังคาร(13ม.ค.) ประณามสิ่งที่พวกเขาให้คำจำกัดความว่าเป็น "การแทรกแซงบ่อนทำลายจากภายนอก" ต่อการเมืองภายในประเทศของอิหร่าน พร้อมเตือนว่าปฏิบัติการโจตีทางอากาศใดๆที่จะซ้ำรอยปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯเมื่อปีที่แล้ว จะก่อผลลัพธ์หายนะสำหรับตะวันออกกลางและความมั่นคงระหว่างประเทศ
การชุมนุมเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม ต่อค่าเงินที่ดำดิ่ง และมันลุกลามสู่การประท้วงในวงกว้าง และบานปลายสู่การเรียกร้องให้โค่นล้มสถาบันผู้ปกครองศาสนา พวกเจ้าหน้าที่อิหร่านใช้แนวทางคู่ขนาน ด้านหนึ่งก็ปราบปรามผู้ชุมนุม แต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าการประท้วงเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ "มีความชอบธรรม"
(ที่มา:รอยเตอร์)