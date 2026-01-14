รายงานเวิลด์แบงก์ชี้น่าตกใจ 1 ใน 4 ของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกยากจนกว่าก่อนเกิดโควิดระบาด

เอเจนซีส์ – เวิลด์แบงก์ออกรายงานล่าสุดพบ 1 ใน 4 ของประเทศกำลังพัฒนานั้นยากจนลงก่อนวิกฤตโควิด-19เกิดระบาดปี 2019 การเติบโตเศรษฐกิจโลกนั้นมีการปรับตัวได้ดีกว่าที่คาด เศรษฐกิจสหรัฐฯโต 2.1% ในปี 2025 ส่วนเศรษฐกิจจีนโต 4.4% ปีนี้
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(13 ม.ค)ว่า เวิลด์แบงก์ของสหประชาชาติที่มีฐานในกรุงวอชิงตัน ดีซีเปิดรายงานระบุว่า กลุ่มใหญ่ของชาติรายได้ต่ำส่วนใหญ่ในภูมิภาคประเทศใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) ได้รับผลกระทบอย่างหนักใน 6 ปีที่ผ่านมาที่สิ้นสุดปลายปีที่แล้ว
เวิลด์แบงก์กล่าวกลุ่มดังกล่าวรวม บอตสวานา ,นามิเบีย, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง , ชาด และโมซัมบิก ขณะที่แอฟริกาใต้และไนจีเรียที่มีประชากรเพิ่มสูงนั้นยังล้มเหลวในการเพิ่มรายได้โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาถึงแม้จะมีการเติบโต 1.2% และ4.4% ตามลำดับในปีที่แล้วก็ตาม
เวิลด์แบงก์ชี้ว่า การเติบโตเศรษฐกิจโลกนั้นมีทิศทางลงนับตั้งแต่วิกฤตโควิด-19ระบาด และย่างก้าวในเวลานี้ไม่พอที่จะลดความยากจนขั้นร้ายแรงและสร้างงานในที่ต้องการมากที่สุด
ตามรายงานระบุว่า การเติบโตในประเทศตลาดเกิดใหม่และกำลังพัฒนานั้นคาดการณ์ว่าช้าลงจาก 4.2% ปีที่แล้วมาอยู่ที่ 4% ปีหน้า
ขณะเดียวกันการเติบโตเศรษฐกิจโลกได้รับการพิสูจน์ว่าปรับตัวได้ดีกว่าที่คาด เวิลด์แบงก์กล่าว โดยเฉพาะหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ในปี 2025 แต่ทว่าการเติบโตนั้นคาดจะต่ำในปี 2026จากการที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนานั้นพยายามอย่างหนักในการเพิ่มการเติบโต
การเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯได้ประเมินว่ามีการเติบโต 2.1% ในปี 2025 และ 2.2 ในปี 2026
เวิลด์แบงก์รายงานว่า มีการคาดว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกจะยังคงมั่นคงอย่างกว้างๆในอีก 2 ปีหลังจากนี้โดยจาก 2.7% ในปี 2025 มาอยู่ที่ 2.6% ในปี 2026 ก่อนที่จะกลับมาที่ 2.7% ในปี 2027
นอกจากนี้เวิลด์แบงก์คาดว่าจีนจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 4.4% ปีนี้และ 4.2% ในปีถัดไป ตัวเลขเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินเมื่อมิถุนายนปี 2025 แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตต่ำสุดในรอบ 35 ปีและยังคงต่ำกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 4.9% สำหรับปี 2025 รวมไปถึงตัวเลขการเติบโตเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ 5%
ปักกิ่งตกอยู่ภายใต้แรงกดดันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว และอีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาประชากรจีนที่สูงอายุอย่างรวดเร็วและผลกระทบหลังฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตก
เวิลด์แบงก์กล่าวว่า จีนได้พิสูจน์ว่ามีความแข็งแกร่งกว่าที่คาดหลังรัฐบาลประธานาธิบดีสี จิ้นผิงใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายผู้บริโภคภายในประเทศและยอดขายส่งออกได้รับการสนับสนุนจากการส่งสินค้าออกไปขายในตลาดนอกสหรัฐฯแทน