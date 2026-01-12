จนได้! สถาบันโนเบลของนอร์เวย์ “ปฎิเสธ” ฝ่ายค้านเวเนฯ “มาชาโด” ห้ามแชร์รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกับ “ทรัมป์”

รอยเตอร์ – สถาบันโนเบลของนอร์เวย์ออกมาปฎิเสธข้อเสนอของฝ่ายค้านเวเนซุเอลา มาเรีย โครินา มาชาโด ยืนยันหลังประกาศแจกรางวัลแล้วไม่สามารถยกเลิก แชร์รางวัล หรือถ่ายโอนไปให้คนอื่นหลังผู้นำฝ่ายค้านเวเนฯหวังดีประกาศพร้อมมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของตัวเองให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อ้างนำสันติภาพสู่เวเนซุเอลาที่โค่นเผด็จการ อดีตผู้นำ นิโกลัส มาดูโร สำเร็จ
รอยเตอร์รายงานวันเสาร์(10 ม.ค)ว่า สถาบันโนเบลของนอร์เวย์กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า การตัดสินสำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถือเป็นที่สิ้นสุดและถาวร โดยอ้างอิงจากหลักการของมูลนิธิโนเบลที่ระบุว่าไม่สามารถร้องได้
และทางสถาบันยังชี้ว่า คณะกรรมการที่ตัดสินมอบรางวัลไม่ได้แสดงความเห็นต่อการกระทำหรือแถลงการณ์ของผู้ชนะหลังรับรางวัลแล้ว
“หลังจากที่รางวัลโนเบลถูกประกาศออกไป มันไม่สามารถเพิกถอน แบ่งปัน หรือส่งมอบต่อไปให้ผู้อื่นได้” คณะกรรมการรางวัลโนเบลและสถาบันรางวัลโนเบลแถลงวันศุกร์(9)
และเสริมว่า “คำตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและถาวร”
ทั้งนี้ในวันจันทร์(5) ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา มาชาโด ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้จัดฟ็อกซ์นิวส์คนดัง ณอน แฮนนิตี (Sean Hannity on) กล่าวว่า การมอบรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเป็นการกระทำที่แสดงความซาบซึ้งจากประชาชนเวเนซุเอลาสำหรับการโค่นล่มอดีตประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร ที่โดนกองกำลังสหรัฐฯบุกจับตัวจากกรุงคาราคัสสุดสัปดาห์ที่แล้ว
รอยเตอร์รายงานว่า ทรัมป์นั้นเป็นที่เปิดเผยไปทั่วว่าแสดงความปรารถนาที่จะได้ครอบครองรางวัลโนเบลสันติภาพและได้พยายามเชื่อมโยงความสำเร็จทางการทูตของตัวเองเข้ากับรางวัลโนเบลดังกล่าว และผู้นำสหรัฐฯได้เปิดเผยว่า เขาคงรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้รับรางวัลนี้หากว่าผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา มาชาโด จะทำการมอบให้ในการพบกันที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สัปดาห์นี้ตามที่ได้กำหนดไว้
“คุณในจุดหนึ่งได้เสนอที่จะมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่เขาหรือไม่? ฮานนิตีถาม และยังถามต่อว่า “มันได้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่?”
ส่งผลทำให้มาชาโดตอบกลับว่า “มันยังไม่ได้เกิดขึ้น”