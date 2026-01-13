“ฮามาส” ประกาศพร้อมยุบรัฐบาลกาซาหลัง ”บอร์ดสันติภาพของทรัมป์” เข้ามาบริหาร

เอพี – กลุ่มติดอาวุธฮามาสออกแถลงการณ์วันอาทิตย์(11 ม.ค) พร้อมจะยุบรัฐบาลของตัวเองในเขตฉนวนกาซาหลังคณะกรรมการสันติภาพเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญชื่อดังระดับโลกเข้ารับไม้ต่อนั่งบริหารตามแผนข้อตกลงสันติภาพของทรัมป์แต่ไม่เปิดเผยเงื่อนเวลาชัดเจน ด้านเทลอาวีฟตั้งนักการทูตบัลแกเรียนิโคไล มลาเดนอฟ(Nickolay Mladenov) เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของบอร์ดสันติภาพ ด้านญี่ปุ่นประกาศพร้อมก้าวเข้ามามีบทบาทในข้อตกลงหยุดยิงกาซา
เอพีรายงานวันจันทร์(12 ม.ค)ว่า ทั้งฮามาสและองค์การบริหารเลสไตน์ PA ที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกยังไม่ได้ประกาศชื่อของบรรดาเทคโนแครตผู้เชี่ยวชาญออกมาและอีกทั้งยังไม่ชัดว่า คนเหล่านี้จะได้รับการเห็นชอบจากทั้งอิสราเอลจากสหรัฐฯหรือไม่
“บอร์ดสันติภาพ” ตามแผนหยุดยิงของทำเนียบขาวที่จะอยู่ภายใต้การสั่งการของทรัมป์นั้นจะเป็นผู้กำกับรัฐบาลและแง่มุมอื่นๆของการหยุดยิงที่มีผลบังตับใช้มาตั้งแต่วันที่ 10 ต.คที่ผ่านมา รวมไปถึงตามข้อตกลงที่ต้องมีการปลดอาวุธฮามาส พร้อมกับการส่งกองกำลังความมั่นคงระหว่างประเทศเข้าไป
แต่กระนั้นมาจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงเกียร์ออกมา
เอพีรายงานว่า ในเวลาเดียวกันระหว่างการหยุดยิงแต่ทว่ายังมีตัวเลขการเสียชีวิตหลังหยุดยิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกาซา อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาเลสไตนฒเปิดเผยว่า มือปืนอิสราเอลสังหารชาวปาเลสๆไตน์ไป 3 คน
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อียิปต์เปิดเผยว่า กลุ่มฮามาสได้ส่งตัวแทยเข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่อียิปต์ กาตาร์ และตุรกี ถึงการเข้าสู่เฟส 2
โฆษกฮามาส ฮาเซมม คัสเซม (Hazem Kassem) แถลงผ่านช่องทางเทเลแกรมวันอาทิตย์(11) เรียกร้องให้มีการเร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบอร์ดสันติภาพขึ้นมาตามแผน
ทั้งนี้ก่อนหน้าในวันพฤหัสบดี(8) ผู้นำอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู เปิดเผยว่า นักการทูตบัลแกเรีย นิโคไล มลาเดนอฟ (Nickolay Mladenov) เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของบอร์ดสันติภาพ
มลาเดนอฟเคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีกลาโหมบัลแกเรียและรัฐมนตรีต่างประเทศบัลแกเรียที่เคยเป็นทูตพิเศษสหประชาชาติประจำอิรักก่อนที่เขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันติภาพประจำตะวันออกกลางระหว่างปี 2015 – ปี 2020
และเป็นช่วงเวลาที่เขาผูกสัมพันธ์กับอิสราเอลและมักจะทำงานเพื่อแก้ไขวิกฤตความตรึงเครียดระหว่างอิสราเอล- ฮามาส
นอกจากนี้ในวันอาทิตย์(11) รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล กีเดียน ซาร์ (Gideon Saar)พบรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น โทชิมิตสึ โมเตกิ (Toshimitsu Motegi)ที่เมืองเยรูซาเลม ซาร์เปิดเผยว่าอิสราเอลมีพันธะที่ต้องบังคับใช้แผนของทรัมป์ในขณะที่โมเตกิแสดงความปรารถนาที่จะมีบทบาทเชิงรุกในการหยุดยิงกาซานี้