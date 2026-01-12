ดักทางทรัมป์!UK-เยอรมนีร่างแผนส่งทหารนาโตเข้ากรีนแลนด์ ตีตกข้ออ้างสหรัฐฯยึดเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน

สหราชอาณาจักรและเยอรมนี กำลังร่างแผนต่างๆที่มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จากการยึดเกาะกรีนแลนด์ ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและเทเลกราฟเมื่อช่วงสุดสัปดาห์
ทรัมป์กล่าวอ้างมาช้านานว่า สหรัฐฯควรควบคุมเกาะปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้ โดยอ้างอิงถึงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของกรีนแลนด์และความจำเป็นของมันสำหรับขัดขวางการแผ่ขยายอิทธิพลของรัสเซียและจีนในอาร์กติก ท่าทีดังกล่าวของผู้นำอเมริกา ทำให้เขาขัดแย้งอย่างรุนแรงกับบรรดารัฐสมาชิกยุโรปของนาโต ที่ต่างแสดงจุดยืนสนับสนุนเดนมาร์ก
เบอร์ลินและลอนดอน กำลังหาทางยกระดับประจำการกองกำลังนาโตในภูมิภาค เพื่อบั่นทอนคำกล่าวอ้างด้านความมั่นของทรัมป์ ข้อเสนอของเยอรมนีรวมไปถึงภารกิจร่วมของนาโต ที่ใช้ชื่อว่า "Arctic Sentry" ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสนทนา พร้อมระบุ โยฮันน์ วาเดอฟูล คาดหมายว่าจะนำประเด็นนี้พูดคุยหารือกับ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกา ในสัปดาห์นี้
รายงานของเทเลกราฟ ระบุต่อว่า พวกเจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรได้พบปะกับบรรดาเจ้าหน้าที่จากเยอรมนีและฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านา เพื่อร่างแผนต่างๆสำหรับความเป็นไปได้ของภาคกิจนาโตในกรีนแลนด์ และข้อเสนอดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมซัมมิตหนึ่งของนาโตเมื่อวันพฤหัสบดี(8ม.ค.)
ในบรรดาทางเลือกต่างๆที่ลอนดอนชี้แนะนั้น รวมถึงการซ้อมรบทางทหาร แบ่งปันข่าวกรอง กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายด้านกลาโหม และประจำการทหารเต็มรูปแบบบนเกาะกรีนแลนด์ เทเลกราฟระบุ อย่างไรก็ตามสื่อแห่งนี้รายงานว่าแผนการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นต้นเท่านั้น
ทรัมป์ เน้นย้ำในวันเสาร์(10ม.ค.) ว่าสหรัฐฯจะครอบครองเกาะกรีนแลนด์ "ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม" เตือนว่าเขาอาจบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ด้วย "ในวิธีการที่แข็งกร้าว" ขณะที่สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานว่าแม้อเมริกากำลังพิจารณาซื้อเกาะแห่งนี้ และนำเสนอแรงจูงใจทางการเงินแก่ชาวบ้าน แต่ทำเนียบขาวก็ไม่ตัดความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิง เกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร
ในวันอาทิตย์(11ม.ค.) หนังสือพิมพ์เดลิเมล รายงานว่า ทรัมป์ ได้สั่งการให้บรรดาผู้บัญชาการทหารระดับสูง ร่างแผนสำหรับความเป็นไปได้ของการรุกรานกรีนแลนด์ แม้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยุโรปหลายราย ในนั้นรวมถึงนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เตือนว่าการโจมตีทางทหารใดๆต่อรัฐสมาชิกนาโตด้วยกัน อาจถึงคราวล่มสลายของพันธมิตรทหารแห่งนี้
(ที่มา:บลูมเบิร์ก/เทเลกราฟ)