น้ำมันขึ้นน้อย-ทองคำลง หุ้นสหรัฐฯปิดบวกจากข้อมูลเงินเฟ้อ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยในวัพฤหัสบดี(18ธ.ค.) นักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะคว่ำบาตรัสเซียเพิ่มเติม ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำปรับลด นักลงทุนทบทวนข้อมูลเงินเฟ้ออเมริกาที่อ่อนตัวลงเกินคาด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 21 เซนต์ ปิดที่ 56.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 14 เซนต์ ปิดที่ 59.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) เชื่อว่าการเจรจายุติสงครามในยูเครน "กำลังเข้าใกล้บางอย่างแล้ว" ก่อนหน้าการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อเมริกากับเจ้าหน้าที่รัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันพุธ(17ธ.ค.) ว่าสหรัฐฯเตรียมคว่ำบาตรภาคพลังงานของรัสเซียอีกรอบ ในกรณีที่มอสโกไม่ยอมตอบรับข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน ข่าวดังกล่าวช่วยดันราคาน้ำมันแกว่งตัวสู่แดนบวก
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกเช่นกันในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) หลังข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง โหมกระพือความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกรอบ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 65.88 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,951.85 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 53.33 จุด (0.79 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,774.76 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 313.04 จุด (1.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,006.36 จุด
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ออกมา พบว่าราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงเดือนพฤศจิกายน ขณะที่สำนักงานสถิติแรงงานของกระทรวงแรงงานไม่เผยแพร่การเปลี่ยนดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเป็นรายเดือน เนื่องจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล 43 วัน ขัดขวางการรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม
ส่วนราคาทองคำในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) ขยับลง ตลาดทบทวนข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอเกินคาดของสหรัฐฯ ซึ่งผลักนักลงทุนเมินสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 0.20 % ปิดที่ 4,364.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)