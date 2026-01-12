ระรานไปทั่ว!ทรัมป์ขู่คิวบาให้'ทำข้อตกลง'ก่อนสายเกินไป หลังแบะท่าส่ง'รูบิโอ'ไปเป็นปธน.ชาติคอมมิวนิสต์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุในวันอาทิตย์(11ม.ค.) ให้คิวบาทำข้อตกลงหรือไม่อย่างนั้นจะต้องเจอผลสนองที่ไม่ได้เจาะจง คำขู่ที่มีขึ้นหลังจากเห็นด้วยกับข้อความที่ชี้แนะให้ส่ง มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ไปเป็นผู้นำฮาวานา ความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงขัดขืนด้วยความโกรธเกรี้ยวมาจากพวกผู้นำของประเทศ ที่บอกว่าไม่มีใครสามารถบอกชาติที่้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แห่งนี้ได้ว่าต้องทำอะไร
ประเทศเกาะที่อยู่ใกล้ฟลอริดาแห่งนี้ เป็นคู่อริของสหรัฐฯและเป็นพันธมิตรของเวเนซุเอลามานานหลายทศวรรษ แต่ ทรัมป์ ยกระดับวาทกรรมข่มขู่คุกคามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก วอชิงตัน โค่นล้ม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายของเวเนซุเอลา
"จะไม่มีน้ำมันหรือเงินไหลเข้าสู่คิวบาอีกแล้ว เท่ากับศูนย์!" ทรัมป์กล่าวบนทรุตช์โซเชียล แพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาเอง "ผมอยากแนะนำอย่างหนักแน่น ให้พวกเขาทำข้อตกลง ก่อนที่มันจะสายเกินไป"
ทรัมป์ ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าข้อตกลงที่เขาอ้างถึงนั้นคืออะไร หรือข้อตกลงหนึ่งใดดังกล่าวจะนำไปสู่เป้าหมายใด
ความเห็นของเขามีขึ้นราว 1 สัปดาห์ หลังจากกองกำลังสหรัฐฯบุกจู่โจมควบคุม นิโคลัส มาดูโร ผู้นำเผด็จการของเวเนซุเอลา ในปฏิบัติการยามค่ำคืนในกรุงการารัส ที่สังหารชาวเวเนซุเอลาไปหลายสิบคน เช่นเดียวกับกองกำลังด้านความมั่นคงคิวบา
เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน ทรัมป์ เน้นว่า "คิวบาพร้อมล่มสลายแล้ว" ระบุวิกฤตเศรษฐกิจของเกาะกำลังเลวร้ายลงและมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับฮานาวาที่จะยืนหยัดต่อไป หากไม่ได้รับน้ำมันอุดหนุนจากเวเนซุเอลา"
ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์(11ม.ค.) ทรัมป์ รีโพสต์ข้อความบ่งชี้ว่า มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ลูกของคนเข้าเมืองชาวคิวบา อาจกลายมาเป็นประธานาธิบดีคิวบา ทรัมป์แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมกับเขียนแสดงความคิดเห็นว่า "ฟังดูดีสำหรับผม"
ในอีกข้อความที่โพสต์หลังจากนั้นไม่นาน ทรัมป์ บอกว่า "คิวบามีชีวิตมานานหลายปี ด้วยน้ำมันปริมาณมหาศาลและเงินจากเวเนซุเอลา แลกเปลี่ยนกับการที่คิวบา มอบบริการด้านความมั่นคงแห่ผู้นำเผด็จการเวเนซุเอลา 2 คนหลังสุด แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว" ผู้นำสหรัฐฯเขียน "ชาวคิวบาส่วนใหญ่ในนั้น เสียชีวิตจากการโจมตีของอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเวเนซุเอลาไม่ต้องการการปกป้องอีกต่อไปจากพวกหัวขโมยและพวกนักขู่รีด ผู้ซึ่งจับพวกเขาเป็นตัวประกันมานานหลายปีเหลือเกิน"
มิเกล ดิอาซ-คาเนล ประธานาธิบดีคิวบา เมินเฉยต่อวาทกรรมข่มขู่ของทรัมป์ บอกว่าพลเมืองของเกาะแคริบเบียนแห่งนี้ พร้อมปกป้องมาตุภูมิจนกระทั่งเลือดหยดสุดท้าย "คิวบาเป็นประเทศเสรี เอกราชและเป็นชาติอธิปไตย ไม่มีใครบอกเราได้ว่า อะไรที่เราต้องทำ" เขาเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
บรูโน โรดริเกซ รัฐมนตรีต่างประเทศ เน้นย้ำเช่นกันว่ามันเป็นสิทธิ์ของคิวบาในการนำเข้าเชื้อเพลิงจากผู้ส่งออกรายใดก็ตามที่ตั้งใจป้อนอุปทานแก่พวกเขา "โดยปราศจากการแทรกแซงหรืออยู่ภายใต้มาตรการบีบบังคับแต่เพียงฝ่ายเดียวของอเมริกา"
ภายใต้มาตรการปิดล้อมทางการค้าของสหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา คิวบาต้องพึ่งพิงน้ำมันที่เวเนซุเอลามอบให้เป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งในข้อตกลงที่ทำไว้กับ ฮูโก ชาบาซ ประธานาธิบดีคนก่อนหน้า มาดูโร
วาทกรรมยั่วยุของทรัมป์ที่มีกับคิวบา มีขึ้นในขณะที่ผู้นำสหรัฐฯรายนี้แย้มว่าประเทศอื่นๆอาจเป็นเป้าหมายถัดไป ตามหลังควบคุมตัวมาดูโร
(ที่มา:เอเอฟพี)