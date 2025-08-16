เวียดนามช่วยคิวบาแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารลงมือปลูกข้าวเพิ่มผลผลิต

เอเอฟพี - นอกกรุงฮาวานา รถเกี่ยวข้าวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งของเวียดนามกำลังออกเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่นับเป็นการทำการเกษตรบนที่ดินของคิวบาโดยตรงครั้งแรก เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในประเทศแห่งนี้
รัฐบาลคิวบาได้อนุญาตให้บริษัท Agri VAM ที่เป็นกิจการในเครือของบริษัท Fujinuc Group ของเวียดนาม ใช้ที่ดินขนาด 1,000 เฮกตาร์ในเมืองลอส ปาลาซิโอส ห่างจากเมืองหลวงไปทางตะวันตกราว 118 กิโลเมตร
เวียดนามได้ให้คำแนะนำแก่คิวบาเกี่ยวกับการปลูกข้าวมาก่อน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทเอกชนดำเนินการปลูกข้าวเอง
รัฐบาลอนุมัติการดำเนินการดังกล่าวหลังจากผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมลดลง 52% ระหว่างปี 2561-2566 ตามข้อมูลจากศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจคิวบา มหาวิทยาลัยฮาวานา
ขณะเดียวกัน ผลผลิตข้าวรวมก็ลดลงจาก 300,000 ตันในปี 2561 เหลือเพียง 55,000 ตันในปี 2564 ในช่วงเกิดการระบาดของโควิด แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนในท้องถิ่น โดยชาวคิวบาบริโภคข้าวเฉลี่ย 60 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
ในระหว่างการเยี่ยมชมทุ่งนาของสื่อมวลชนในเดือนพ.ค. ตัวแทนของ Agri VAM กล่าวว่าผลผลิตข้าวจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 7 ตันต่อเฮกตาร์ “แต่เราต้องการมากกว่านี้”
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงกว่าผลผลิตของเกษตรกรชาวคิวบาที่เก็บเกี่ยวได้เพียง 1.5 ตันต่อเฮกตาร์
เวียดนามเคยประสบกับปัญหาขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกับที่คิวบากำลังเผชิญในปัจจุบันในช่วงทศวรรษ 1980 แต่ทุกวันนี้ เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 ของโลก และเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศผู้ปลูกข้าวอื่นๆ
“สภาพอากาศและอุณหภูมิเอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรอย่างมาก แต่เกษตรกรชาวคิวบาขาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่จำเป็นเช่นปุ๋ย” ตัวแทนของ Agri VAM กล่าวกับผู้สื่อข่าว
แม้ว่า Agri VAM จะสามารถนำเข้าวัตถุดิบบางชนิดได้ แต่บริษัทก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคอื่นๆ เช่น การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ปัญหาการขนส่ง และสินทรัพย์ที่ถูกอายัด นักเศรษฐศาสตร์ชาวคิวบาและแหล่งข่าวอื่นๆ ที่ทราบสถานการณ์นี้ กล่าวกับเอเอฟพี
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า Agri VAM และบริษัทต่างชาติอื่นๆ ในคิวบาอาจทำกำไรได้ แต่พวกเขาไม่สามารถโอนกำไรดังกล่าวไปต่างประเทศได้ เพราะธนาคารไม่มีสภาพคล่อง ไม่มีสกุลเงินต่างประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ชาวคิวบาระบุ
14ymedio สื่ออิสระของคิวบา เพิ่งเผยแพร่ข้อความบางส่วนจากจดหมายที่ลงวันที่ในเดือนพ.ค. ระบุว่าบริษัท Agri VAM ได้ขอให้รัฐบาลคิวบายกเลิกการอายัดเงิน 300,000 ดอลลาร์ในบัญชีของบริษัทที่ธนาคารการเงินระหว่างประเทศ
สื่อทางการของเวียดนามรายงานเมื่อเดือนพ.ค. ว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรของเวียดนามได้ขอให้รัฐบาลคิวบาขจัดอุปสรรคด้านการลงทุนที่บริษัทเวียดนามต้องเผชิญ
คิวบากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงและต้องการการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมาก ซึ่งเวียดนามและพันธมิตรอื่นๆ ต่างแสดงความสนใจที่จะเข้าลงทุน.