เวเนฯ ยังไม่พอ! 'ทรัมป์' ขู่กองทัพสหรัฐฯ อาจเปิดปฏิบัติการโจมตีแก๊งค้ายาเสพติดใน 'ดินแดนเม็กซิโก'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในบทสัมภาษณ์ล่าสุดว่า กองทัพสหรัฐฯ อาจโจมตีทางบกเพื่อกวาดล้างแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโก
“เรากำจัดยาเสพติดที่เข้ามาทางน้ำได้แล้ว 97% และตอนนี้เราจะเริ่มโจมตีทางบกเพื่อจัดการกับแก๊งค้ายา” ทรัมป์กล่าวกับ ฌอน แฮนนิตี พิธีกรของฟ็อกซ์นิวส์ ในบทสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อคืนวันพฤหัสบดี (9 ม.ค.)
“แก๊งค้ายาเสพติดกำลังควบคุมเม็กซิโก มันน่าเศร้าที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศนั้น” ทรัมป์ กล่าว
คำขู่ของ ทรัมป์ มีขึ้นไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่กองกำลังสหรัฐฯ บุกโจมตีเวเนซุเอลาและจับกุม นิโคลัส มาดูโร ผู้นำเผด็จการ พร้อมด้วย ซิเลีย ฟลอเรส ภรรยาของเขา
รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 คนในปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ เดินเกมกดดัน มาดูโร มานานหลายเดือน
ตามรายงานของเดอะนิวยอร์กไทมส์ รัฐบาล ทรัมป์ ได้ดำเนินการโจมตีเรือขนยาเสพติดในทะเลแคริบเบียน 35 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 115 คน
เมื่อถูกถามโดย CNBC เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ทรัมป์ ในรายการของฟ็อกซ์นิวส์ โฆษกทำเนียบขาวตอบทางอีเมลว่า “รัฐบาลกำลังยืนยันและบังคับใช้หลักการมอนโร เพื่อฟื้นฟูความเป็นผู้นำของอเมริกาในซีกโลกตะวันตก ควบคุมการอพยพ และหยุดยั้งการค้ายาเสพติด”
“ประธานาธิบดีมีทางเลือกมากมายในการปกป้องประเทศของเราจากยาเสพติดผิดกฎหมายที่คร่าชีวิตชาวอเมริกันหลายหมื่นคนทุกปี” แอนนา เคลลี โฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าว
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เคยเสนอแนวคิดที่จะโจมตีเม็กซิโกมาแล้ว
“ผมจะโจมตีเม็กซิโกเพื่อหยุดยั้งยาเสพติดหรือไม่น่ะหรือ? ผมโอเคนะ อะไรก็ตามที่เราต้องทำเพื่อหยุดยั้งยาเสพติด” ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่เมื่อเดือน พ.ย. เมื่อถูกถามว่าเขาจะพิจารณาใช้ปฏิบัติการทางทหารข้ามพรมแดนทางใต้หรือไม่
ประธานาธิบดี คลอเดีย เชนบาม แห่งเม็กซิโกได้โต้ตอบ ทรัมป์ หลังจากนั้น โดยกล่าวว่าจะไม่มีปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในเม็กซิโก หากไม่ได้รับอนุญาตจากเธอ
สัปดาห์นี้ เชนบาม ได้ประณามการจับกุม มาดูโร ของสหรัฐฯ และยืนยันอธิปไตยของประเทศของเธออีกครั้ง
“เราจำเป็นต้องยืนยันอีกครั้งว่า ในเม็กซิโก ประชาชนเป็นผู้ปกครอง และเราเป็นประเทศที่มีเสรีภาพและอธิปไตย ความร่วมมือนั้นใช่ แต่การยอมจำนนและการแทรกแซง...ไม่ใช่” เชนบาม ตามรายงานของรอยเตอร์
ผู้นำหญิงเม็กซิโกยังเอ่ยถึงคำพูดล่าสุดของ ทรัมป์ ในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ (9) โดยกล่าวว่า เธอจะ “กระชับความร่วมมือ” กับสหรัฐฯ และขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฮวน รามอน เด ลา ฟูเอนเต พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หากมีความจำเป็น
“เราจะเสริมสร้างการสื่อสารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” เชนบาม กล่าว
“เมื่อสองสามวันก่อน รัฐมนตรี [มาร์โก] รูบิโอเองก็พูดถึงการประสานงานที่ดีในเรื่องความมั่นคงกับเม็กซิโก... เราจะเสริมสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
