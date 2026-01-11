กล้าพูด!เขมรได้คุยใหญ่ส่ง'เฉินจื้อ'ให้จีน ตอกย้ำกัมพูชาไม่ใช่แหล่งกบดานสแกมเมอร์

กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา เน้นย้ำว่าประเทศของเขาจะไม่อดทนอดกลั้นต่อปฏิบัติการสแกมออนไลน์ ตามหลังการจับกุมตัว "เฉิน จื้อ" นักธุรกิจเชื้อสายจีน ที่เพิ่งถูกเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาและส่งมอบให้แก่ทางการปักกิ่ง พร้อมประกาศกร้าวว่ากัมพูชาจะไม่เปิดโอกาส มอบสถานะหรือตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ให้แก่พวกอาชญากรที่ดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ และประเทศแห่งนี้ไม่ใช่แหล่งกบดานสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆนานาดังกล่าว
ความเห็นของ ทัช โสกา รองโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา มีขึ้นตามหลังการจับกุมนายเฉิน จื้อ เศรษฐีนักธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 มกราคม ก่อนที่ในเวลาต่อว่า เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ส่งตัวเขาไปยังจีน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีในด้านปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
โสกา บอกว่ารัฐบาลได้ยกระดับความพยายามต่อสู้กับสแกมออนไลน์ผ่านโครงการรณรงค์เพิ่มความตระหนักรู้ รวบรวมข่าวกรอง การสืบสวนและบังคับใช้กฎหมาย พร้อมระบุว่าการจับกุมและดำเนินคดีเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายกัมพูชา ในนั้นรวมถึงพวกผู้ต้องสงสัยที่ว่ากันว่าสั่งการปฏิบัติการต่างๆมาจากต่างแดน
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ระบุต่อว่าชาวต่างชาติที่ถูกหลอกลวงหรือถูกบังคับขู่เข็ญให้ทำงานตามศูนย์สแกมทั้งหลาย จะได้รับการศึกษาก่อนส่งตัวกลับประเทศ บางรายอาจถูกห้ามเดินทางกลับเข้ามายังกัมพูชาอย่างถาวร ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังจะยกระดับการควบคุมการเดินทางเข้มข้นขึ้น สำหรับพลเมืองต่างชาติบางราย
สำนักข่าวเคพีที อิงลิช สื่อมวงชนกัมพูชาภาคภาษาอังกฤษ อ้างว่ากัมพูชาได้ยกระดับดำเนินการจัดการกับการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระหว่างดำรงตำแหน่งสมัยที่ 6 ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ณ ขณะนั้น ได้สั่งปิดศูนย์สแกมทั่วประเทศ ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดการกับประเด็นดังกล่าว
ต่อมาหลังจาก ฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเข้ารับตำแหน่ง เขาได้เข้ารับหน้าที่บัญชาการโดยตรงคณะกรรมธิการพิเศษต่อสู้กับการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี พร้อมเน้นย้ำถึงเป้าหมายขุดรากถอนโคนเครือข่ายสแกมออนไลน์
ภายใต้อนุกฤษฎีกาฉบับหนึ่งลงนามเมื่อวันที่ 5 มกราคม นายฮุน มาเน็ต เตือนพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ที่ล้มเหลวในการทำหน้าที่หรือปกปิดการพักอาศัยอย่างผิดกฎหมายของชาวต่างชาติในที่อยู่อาศัยร่วม จะถูกไล่ออกและดำเนินคดีทางอาญา
ในถ้อยแถลงแยกกัน Chea Thyrith โฆษกพรรคประชาชนกัมพูชา ระบุเมื่อวันพุธ(7ม.ค.) ว่าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องรับผิดชอบ โดยไม่สนว่าจะมีตำแหน่งใด เขาบอกต่อว่าพวกที่พยายามแอบอ้างชื่อผู้นำระดับสูงเพื่อปกป้องตนเองจากกิจกรรมผิดกฎหมาย จะถูกปฏิบัติในฐานะเป้าหมายหลักของพรรครัฐบาล
(ที่มา:เคพีที)